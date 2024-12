Audiobooki „AudioAligator” dostępne są na poniższych stronach:

• profilu YouTube wydawcy – Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

ALIGATOR W WILNIE

WIELKI SKOK ALIGATORA

UWOLNIĆ ALIGATORA

• platformie ebookpoint

TRZY RAZY ALIGATOR

Bohaterką cyklu jest współczesna nastolatka z Warszawy, która podróżuje po Kresach Wschodnich i Europie Środkowej w poszukiwaniu zaginionych skarbów kultury. To powieści przygodowe, w których kryminalna intryga łączy się z historyczną zagadką. Cykl nawiązuje do klasyki polskiej literatury dla młodzieży, do powieści Zbigniewa Nienackiego, Alfreda Szklarskiego, Edmunda Niziurskiego oraz Adama Bahdaja.

„Aligator w Wilnie” (2021) to skrzyżowanie kryminału i powieści przygodowej przyprawione szczyptą historii Polski oraz Wileńszczyzny. Razem z Aliną, współczesną nastolatką z Warszawy, trafiamy na trop znaleziska dokonanego w Wilnie w latach 30. XX wieku. W 1931 roku młody wilnianin Witek zakradł się na teren remontowanej po wielkiej powodzi wileńskiej katedry. Był świadkiem odkrycia grobu Barbary Radziwiłłówny i ukradł z niego tajemniczy klucz. Po latach opisał to znalezisko w liście do szwajcarskiego inżyniera Alfreda Rietmanna. Kilka dekad później list trafia w ręce Aliny – tak rozpoczyna się wielka przygoda, która przez Warszawę i Gdańsk prowadzi wprost na Wileńszczyznę. Alina, jej ojciec i grupa przyjaciół, podążając tropem zagadkowego klucza, próbują rozwiązać tajemnicę związaną ze Świętym Kazimierzem. Na ich drodze staje pewna wiekowa organizacja mafijna, wileńska Cosa Nostra, Bruderferajn. W międzyczasie rodzi się też uczucie łączące Alinę i jej wileńskiego rodaka, Józka.

Pod wpływem pierwszej części przygód nastoletniej poszukiwaczki skarbów wileńscy gimnazjaliści zrealizowali multimedialny projekt „Śladami bohaterów kryminalno-przygodowej powieści «Aligator w Wilnie»”. Powieść jest również lekturą szkolną w polskim progimnazjum w Wilnie. „Aligator w Wilnie” zdobył też drugie miejsce w plebiscycie na najbardziej samochodzikową książkę 2021 roku organizowanym przez Forum Miłośników Pana Samochodzika.

W „Wielkim skoku Aligatora” (2022) Alina rusza na Ukrainę. We Lwowie przyłącza się do grupy młodych poszukiwaczy skarbów, która trafia na trop tajemnicy związanej z Władysławem Warneńczykiem. Rozwiązanie zagadki zmusza ich do podróży do Stanisławowa i Krzemieńca. Po piętach depczą im bracia Wasilienko, przestępczy duet, który też ma chrapkę na królewski skarb. Te zmagania obserwuje z ukrycia pewna zamaskowana postać, która prowadzi własną grę. Pojawia się też Savalas, dawny wróg Aliny, który na odległej portugalskiej wyspie wykonuje misję zleconą mu przez Bruderferajn.

„Wielki skok Aligatora” zdobył drugie miejsce w plebiscycie na najbardziej samochodzikową książkę 2022 roku organizowanym przez Forum Miłośników Pana Samochodzika.

W „Uwolnić Aligatora” (2023), kolejnej części cyklu, nastoletnia poszukiwaczka skarbów rusza za tajemniczym artefaktem, który w czasie II wojny światowej znalazł się w rękach nazistów. Trop poprowadzi ją przez Śląsk Cieszyński i Zaolzie, aż na Łotwę, do malowniczej Łatgalii. Trzecia część opowieści o Aligatorze przynosi rozwiązanie największej tajemnicy, która dotyczy czegoś więcej niż ukryty skarb. Podczas tej misji Alinie towarzyszą sprawdzeni wileńscy przyjaciele i całkiem nowi sojusznicy: specjalistka od przetrwania w dziczy, której Bear Grylls może szorować buty; staruszek o sile przekonywania godnej Chucka Norrisa oraz sprytny West Terrier. Pełna zwrotów akcji kryminalna intryga po raz kolejny łączy się z historyczną zagadką, tym razem związaną ze Stefanem Batorym, Julianem Ochorowiczem i nazistowskim Towarzystwem Thule.

Wszystkie części cyklu o Aligatorze dostępne są w formie darmowych e-booków, które pobrać można ze strony na portalu IDA.

Autorem powieściowego cyklu jest Piotr Jezierski – pisarz, dziennikarz i kulturoznawca. Autor „Parady grzeszników” – internetowego kryminału w odcinkach, łączącej kilka gatunków powieści „Kochankowie brzydszej córki” oraz „Aligatora w Wilnie”, „Wielkiego skoku Aligatora” i „Uwolnić Aligatora” – przygód nastolatki rozwiązującej nie tylko historyczne zagadki. Jako badacz kultury popularnej wydał książkowe eseje „Siła strachu” i „Wektory wyobraźni”. Autor wystaw o historii polskiego kina i literatury prezentowanych w Wilnie, Trokach i Dyneburgu.

Czytaj więcej: Przegląd BM TV z Piotrem Jezierskim. „Piszę także dla mieszkańców Kresów”

„AudioAligator”

Realizatorem nagrań „AudioAligatora” jest Studio Plac. Powieści „Aligator w Wilnie” i „Uwolnić Aligatora” czyta Martyna Szymańska, natomiast w „Wielkim skoku Aligatora” swojego głosu użyczyła bohaterce Małgorzata Jaworska.

Wydawcą produkcji jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Projekt „AudioAligator” był promowany podczas spotkań autorskich połączonych z warsztatami twórczego pisania organizowanych w polskich szkołach na Łotwie (w Rzeżycy i Rydze) oraz w Czechach (w Jabłonkowie).

Projekt „AudioAligator – nagranie audiobooków opartych na serii powieści dla młodzieży Aligator” finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w Konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2024 – wydarzenia i inicjatywy polonijne”.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Audiobooki „Aligator w Wilnie”, „Wielki skok Aligatora” i „Uwolnić Aligatora” są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Piotra Jezierskiego i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Utwór powstał w ramach zlecenia przez MSZ zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2024 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.