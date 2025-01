W swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność wszystkim nominowanym za ich wkład, miłość do kraju ojczystego i wysiłki, które przyczyniają się do rozwoju rejonu wileńskiego i sprawiają, że staje się on bardziej tętniący życiem, kreatywny i silniejszy. Zdaniem mera, istotne jest, aby doceniać i zachęcać tych, którzy nie tylko z entuzjazmem pracują w swojej dziedzinie, ale także aktywnie angażują się w budowanie wspólnoty.

„Te nagrody to nie tylko wyraz uznania i wdzięczności, ale także natchnienie dla innych. Obejmują one różnorodne dziedziny działalności naszego Samorządu: jedni z Was rozsławiają nasz kraj na międzynarodowych arenach sportowych, inni poprzez swoją pracę ukazują mocne wartości tradycji i wspólnoty. Serdecznie dziękuję wszystkim za Wasze wysiłki, które przyczyniają się do dobrobytu naszego rejonu, a Wasze osiągnięcia, talent i powołanie mają ogromny wpływ na rozwój naszego Samorządu, czyniąc go jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na Litwie. Mam nadzieję, że to uznanie zachęci Państwo do dalszej pracy z równie wielką energią i entuzjazmem oraz do kolejnych sukcesów i osiągnięć” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Mer podkreślił, że Samorząd będzie kontynuować tę nową tradycję przyznawania nagród i wierzy, że w przyszłości laureatów będzie jeszcze więcej.

Do zgromadzonych przemawiała Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, która jest jednocześnie przewodniczącą komisji ds. nagród za zasługi dla Wileńszczyzny i jej mieszkańców.

„Komisja wybrała najlepszych z najlepszych – są to osoby i organizacje, które w szczególny sposób przyczyniły się do kultywowania tradycji, wzmacniania społeczności, promocji sportu, kultury i zdrowia, a także do rozwoju turystyki i rolnictwa. Dziś mamy zaszczyt wyrazić nasze podziękowania, drodzy laureaci, oraz czerpać inspirację z Waszych przykładów, które pokazują, jak z determinacją realizować swoje ideały i rzetelnie pracować każdego dnia” – powiedziała wicemer E. Tamošiūnaitė.

Laureatom wręczono specjalnie stworzone statuetki palm, które odzwierciedlają wizualną tożsamość rejonu wileńskiego, a także certyfikaty. Tradycyjna palma wałeczek, uwita przez artystkę ludową Agatę Granicką, została umieszczona w kapsułce zaprojektowanej przez Daliusa Razauskasa – etui, w którym to delikatne, unikalne dzieło sztuki ludowej pozostanie bezpieczne przez długi czas. Podstawa kapsuły pokryta jest 24-karatowym złotem. Inicjując utworzenie takiej nagrody, Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczynia się do zachowania zanikających tradycji rzemieślniczych oraz promocji unikatowego dziedzictwa sztuki ludowej.

Laureaci nagród 2024 r.

Za zachowanie dziedzictwa organowego nagrodę przyznano dr. Girėnasowi Povilionisowi.

Stowarzyszenie „Riešės bendruomenė” (pol. Wspólnota Rzeszy) zostało nagrodzone za mobilizację społeczności.

Za znaczący wkład w sport nagrodę przyznano Marianowi Kaczanowskiemu, trenerowi biathlonu i dyrektorowi centrum sportowego.

Pielęgniarka Regina Rodzewicz została nagrodzona za swoje zaangażowanie w służbę zdrowia.

Agata Granicka, przewodnicząca stowarzyszenia palmiarek Wileńszczyzny, została nagrodzona za popularyzację tradycji wicia palm.

Nagrodę za działalność edukacyjną w dziedzinie astronomii otrzymał astronom Henryk Sielewicz.

Przedsiębiorczyni Bożena Łazowska otrzymała nagrodę za zrównoważony biznes rolniczy.

ZSA „Pelėdų parkas” (pol. Park Sów) został wyróżniony za swoje działania na rzecz promocji lokalnej turystyki.

Nagrodę za popularyzowanie tradycji wicia palm w rodzinie otrzymali Stanisław i Stanisława Rynkiewicz.

Henryk Kasperowicz, założyciel i wieloletni kierownik Zespołu Tańca Ludowego „Zgoda”, został nagrodzony za swój znaczący wkład w kulturę.

Ustanowione w 2024 roku przez Samorząd nagrody są przyznawane za zasługi w dziedzinach kultury, sztuki, innowacyjności, biznesu, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, egzekwowania prawa, samorządu, ochrony środowiska, turystyki, działalności charytatywnej, sportu i innych dziedzinach.

Do nowych nagród rejonu w 2024 roku nominowano ponad 50 osób fizycznych i prawnych. Zgłoszone kandydatury rozpatrywała 11-osobowa Komisja powołana zarządzeniem mera rejonu wileńskiego, na którego wniosek Rada przyjęła decyzję o przyznaniu nagród wyróżnionym laureatom.

