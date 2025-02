Rejon wileński zaprasza do radosnego świętowania Zapustów

„W tym roku czekamy na Państwa w Mejszagole na rejonowym święcie Zapustów, gdzie w maskach i z uśmiechami powitamy wiosnę. Spotkamy się, aby dzielić się dobrymi emocjami, tradycjami i zabawą, a także potańczyć, pośpiewać i delektować się tradycyjnymi przysmakami” – mówi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu wileńskiego.

„Zapraszamy wszystkich na wesołą zabawę Zapustów w rejonie wileńskim! Symbolicznie, pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, w Mejszagole na mieszkańców i gości rejonu wileńskiego czekać będzie ogromne i barwne widowisko. Odkryjemy nie tylko piękne tradycje karnawałowe naszego rejonu – tańce masek, tradycyjne gry i degustację przysmaków, ale także wniesiemy śmiech i energię do długo wyczekiwanej wiosny” – zaprasza wicemer Edyta Tamošiūnaitė.

Ludowa mądrość głosi, że osoba po najedzeniu się do syta podczas Zapustów, będzie silna przez cały rok. Dlatego podczas święta nie ograniczymy się do zajadania się blinami i pączkami wypiekanymi specjalnie na to święto – na jarmarku będzie możliwość zakupu wyrobów mięsnych, ciast, słodyczy i in. produktów spożywczych. Odbędzie się również kiermasz sztuki ludowej. W kąciku sportowym będzie można spróbować swoich sił w skokach w worku, przeciąganiu liny i innych konkurencjach. W centrum uwagi karnawału będzie Marzanna – atrybut Zapustów, symbolicznie spalony na ognisku, aby „przegonić” zimę, a wraz z nią całe nagromadzone niepomyślności i przywołać wiosnę.

Na święcie na Państwa będą czekały:

Tradycyjne przysmaki zapustowe

Muzyka, tańce i piosenki

Przemarsz przebierańców

Jarmark zapustowy

Ogniska

Przyjazne zagrody

Zawody sportowe

Zajęcia edukacyjne

Zabawne konkursy i gry

Zapraszamy Państwa 1 marca do wspólnego powitania wiosny oraz do spędzenia radosnego i nastrojowego spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi na święcie zapustowym w rejonie wileńskim!

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego