„Macierz Szkolna”: Dążąc do zmian — najważniejsze nie zaszkodzić

— Nie zgadzamy się na zwiększanie liczby godzin języka litewskiego, jeżeli miałoby to być kosztem języka ojczystego — mówi Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Zmiany dotyczą nauczania w klasach początkowych

W nowym projekcie programu kształcenia ogólnego resort oświaty sugeruje szkołom mniejszości narodowych zrezygnowanie z nauczania niektórych przedmiotów na korzyść nauczania państwowego języka litewskiego. Zmiany dotyczą nauczania w klasach początkowych.

Resort zaznacza, że plan projektu będzie omówiony i uzgodniony ze stronami zainteresowanymi. Zastrzeżenia można zgłaszać do 18 marca. Zatwierdzony program edukacyjny będzie obowiązywać przez kolejne dwa lata. Na jego podstawie szkoły przygotują własne plany edukacyjne.

„W szkołach mniejszości narodowych, tak samo jak w szkołach z litewskim językiem nauczania, obowiązuje ten sam ogólny program nauki języka litewskiego i literatury. Jednak dotychczas w klasach początkowych szkół mniejszości narodowych było za mało lekcji z tych przedmiotów. Dlatego proponujemy wyrównać liczbę godzin przeznaczonych na naukę języka litewskiego, nie zwiększając obciążenia uczniów oraz nie zmniejszając liczby godzin przeznaczonych na naukę języka ojczystego” — głosi opublikowany przez ministerstwo komunikat.

Zaznacza się też, że szkoły według własnego uznania będą mogły zadecydować, zamiast których przedmiotów będzie wykładany język litewski. W ten sposób liczba lekcji z języka litewskiego i literatury będzie taka sama, zarówno w szkołach mniejszości narodowych, jak i w szkołach z litewskim językiem nauczania.

Kwestia priorytetowa

Resort podkreśla, że ustawa o oświacie zobowiązuje do poświęcenia na naukę języka państwowego nie mniej godzin niż na naukę języka mniejszości narodowej.

— Nie zgadzamy się na zwiększanie liczby godzin języka litewskiego, jeżeli miałoby to być kosztem języka ojczystego. Byłoby to niesprawiedliwe wobec szkół mniejszości narodowych, a w tym wypadku wobec szkół polskich. Zwiększenie godzin nauczania języka litewskiego odbywałoby się faktycznie kosztem innych lekcji. Ministerstwo zastrzega, że nie mogą być wykorzystane godziny przeznaczone na nauczanie matematyki, co jest logiczne. Nie mogą też być wykorzystane na ten cel godziny WF-u. No więc zostaje jedynie język ojczysty, na którego nauczanie obecnie mamy więcej godzin. Czyli najprościej — rezygnujemy z nauczania języka ojczystego na rzecz języka litewskiego. Rozumiem, że jedno i drugie jest bardzo ważne, ale przecież język ojczysty w klasach początkowych to kwestia priorytetowa — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krystyna Dzierżyńska ocenia sytuację.

Problemy zostaną omówione z oświatowcami

Strony zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia można do 18 marca.

— Oczywiście skierujemy w tej sprawie pismo do ministerstwa oświaty, a nawet do najwyższych władz. W ubiegłym roku też była mowa o zwiększaniu nauczania w języku litewskim oraz propozycja zakładania w szkołach polskich klas z litewskim językiem nauczania. Druga strona nie słyszy tego, o czym my mówimy: najpierw narzędzia do nauczania języka litewskiego dla nauczycieli i uczniów, a potem mogą być wszystkie inne reformy. Walka o to się nie zmienia od 35 lat — komentuje rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”.

Zaznacza, że w najbliższym czasie na posiedzeniu zarządu zaistniałe problemy zostaną omówione z oświatowcami pracującymi w szkołach polskich na Litwie.

— Musimy wypracować jedno zdanie w tym temacie, więc należy zasięgnąć informacji u dyrektorów szkół, którzy znają problem siatki godzin bezpośrednio, u podstaw. Tym bardziej, że w komunikacie ministerstwa na dyrektorów jest scedowane podjęcie wiążących decyzji.

Poruszenie i niepokój są naprawdę duże, ponieważ zapowiedziane zmiany rzutują na dalsze losy naszych dzieci. Tak więc, dążąc do zmian, najważniejsze nie zaszkodzić — mówi prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Zaktualizowany i rozszerzony projekt

Projekt ogólnych planów edukacyjnych zakłada również efektywniejsze regulacje obciążenia uczniów nauką, bardziej odpowiedzialne zadawanie prac domowych oraz kontrolę i koordynowanie w szkole ilości zadawanych prac domowych.

„Zaleca się, aby średni czas poświęcony na odrabianie prac domowych w klasach początkowych nie przekraczał 40 minut dziennie. Uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia, czas przeznaczony na pracę domową może być zwiększony maksymalnie o 20 proc.” — czytamy w komunikacie.

Jak stwierdzono w raporcie, proponowany górny limit czasu przeznaczonego na pracę domową jest orientacyjny i powinien zwrócić uwagę nauczycieli na liczbę zadawanych do domu zadań.

Projekt zakłada też wprowadzenie obowiązku przekazywania uczniom przez nauczycieli skutecznej informacji zwrotnej po dokonaniu oceny, a także stworzenie warunków, w których uczniowie i rodzice, jeśli sobie tego życzą, będą mogli zapoznać się z zadaniami podlegającymi ocenie i pracą wykonaną przez ich dzieci. Zaktualizowano również zasady dotyczące organizacji kształcenia poza środowiskiem szkolnym. Dopracowano formy organizacyjne zajęć poza szkołą, wymogi dotyczące liczby kadry towarzyszącej uczniom na wycieczkach itp.

