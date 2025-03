Siedziałam w pociągu Katowice-Warszawa, podczas gdy nauczycielka spała oparta o szybę, a Daria z Kamilą wspominały, jak uczyłyśmy Włochów litewskich słówek. To był moment, kiedy pełne wrażeń po kilkudniowym pobycie w Czeladzi w ramach projektu Erasmus+ mogłyśmy podsumować naszą podróż i podzielić się refleksjami.

Szukając nowego spojrzenia

Marcel Proust kiedyś powiedział: „Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu”. Tymi słowami można opisać projekt Erasmus+, w którym udział wzięły trzy uczennice Gimnazjum im. Szymona Konarskiego: Maja Błaszkiewicz, Daria Kimso i Kamila Tietianiec pod opieką nauczycielki języka angielskiego Aurelii Urbonavičienė oraz dyrektora Walerego Jaglińskiego.

Projekt Erasmus+ „There is no other living planet” to przedsięwzięcie o tematyce ekologicznej, skierowane do uczniów z Litwy, Polski, Włoch oraz Turcji, realizowane w języku angielskim. Pod tym linkiem można znaleźć szerszą informację o projekcie https://thereisnootherlivi.wixsite.com/livingplanet. Szkoły z wymienionych krajów kolejno goszczą u siebie uczestników projektu.

Podczas tych kilku produktywnych dni, wraz z kolegami z Polski, Włoch i Turcji, mieliśmy okazję poznać nawzajem swoje szkoły, miasta i kraje

| Fot. Uczestniczki projektu Erasmus+ „There is no other living planet”

W gościach u Eco Team

W dniach 20-24 stycznia zespół Eco Team z Polski przyjął nas w gościnnych progach swojej szkoły. Podczas tych kilku produktywnych dni, wraz z kolegami z Polski, Włoch i Turcji, mieliśmy okazję poznać nawzajem swoje szkoły, miasta i kraje.

Uczestniczyliśmy w wielu zajęciach kreatywnych i poznawczych oraz wycieczkach. Zwiedziliśmy Centrum Nauki Cogiteon oraz Stare Miasto w Krakowie. W trakcie projektu pogłębiłyśmy naszą wiedzę na temat ekologii, nauczyłyśmy się sposobów, jak chronić naszą planetę oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdy i wizytę uczestników w naszej szkole.

Fot. Uczestniczki projektu Erasmus+ „There is no other living planet”

Uczestniczki projektu Erasmus+ „There is no other living planet”