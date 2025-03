Polska i Litwa planują zwiększenie liczby rezerwistów wojskowych

Polska obecnie jest jednym z liderów państw NATO pod względem wydatków na obronę. W roku 2025 polskie wydatki na obronę mają być na poziomie 4,7 proc. PKB. W roku następnym mają wynosić minimum 5 proc. Jeśli tak się stanie, to Polska stanie się liderem wśród krajów Sojuszu pod względem PKB skierowanym na obronę. Litwa również zapowiada zwiększenie wydatków. W roku 2025 mają być w granicach 4 proc. PKB, natomiast w latach 20026-2030 mają wynosić 5-6 proc. „Zasobów finansowych do zapewnienia potrzeb obronnych na pewno nie zabraknie” — zapewnił w lutym premier Gintautas Paluckas.

Ćwiczenia rezerwistów

Wojsko Polskie zapowiedziało, że w roku bieżącym, ma zostać powołanych do służby wojskowej 329 700 osób, z których 200 tys. to rezerwiści. Poza tym liczba powołań dla żołnierzy aktywnej rezerwy wzrośnie z 20 tys. do 30 tysięcy. Żołnierze aktywnej rezerwy mają być powołani na ćwiczenia dwa razy do roku.

Na Litwie, podobnie jak w innych krajach, rezerwa wojskowa jest integralnym elementem sił zbrojnych. Rezerwa wojskowa składa się z rezerwy aktywnej i pasywnej. Obecnie rezerwa aktywna liczy 30 tys., a pasywna — 112 tys.

— Rezerwa aktywna składa się z żołnierzy poborowych, którzy zdobyli podstawowe wojskowe przeszkolenie i których zdobyte nawyki wojskowe periodycznie są odnawiane w trakcie szkoleń i ćwiczeń wojskowych — poinformowano „Kurier Wileński” w Departamencie Komunikacji Strategicznej resortu obrony.

Kto należy do aktywnej rezerwy wojskowej?

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem żołnierze rezerwy aktywnej są przydzieleni do konkretnej jednostki wojskowej. Służba w rezerwie aktywnej trwa do 15 lat.

— Obowiązkowy pobór do wojska dotyczy mężczyzn w wieku od 18 do 23 lat, którzy nie mają zdobytego podstawowego przeszkolenia wojskowego i nie są zwolnieni z odbywania zasadniczej służby wojskowej lub mają zezwolenie na odroczenie służby. Teraz są powoływane osoby urodzone w latach 2002-2006. Dobrowolne odbycie zasadniczej służby wojskowej dotyczy mężczyzn i kobiet w wieku 18-38 lat. To są te grupy społeczne, które mogą odbyć zasadniczą służbę wojskową. Po 9 miesiącach zasadniczej służby wojskowej zostają wciągnięci do rezerwy aktywnej Litewskich Sił Zbrojnych — podkreślono w ministerstwie.

W trakcie bycia w aktywnej rezerwie żołnierze muszą przejść szkolenia lub uczestniczyć w ćwiczeniach, których czas waha się od 20 do 60 dni w ciągu całego okresu służby. „Dowódcy jednostek wojskowych wyznaczają szkolenia i ćwiczenia dla rezerwistów w ogólnych planach wojskowych jednostek uwzględniając bieżące zapotrzebowanie na określone ćwiczenia lub szkolenia” — czytamy na stronie internetowej Wojska Litwy.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Ochrony Kraju, które zostały sformułowane jeszcze przez poprzedni rząd, do 2028 r. aktywna rezerwa ma stanowić ponad 42 tys. żołnierzy, a do 2030 — 50 tys. Obecnie każdego roku do rezerwy aktywnej wciąga się do 4 tys. osób. „Ten plan odzwierciedla umowę pomiędzy partiami z 2022 r., aby do roku 2030 w rezerwie aktywnej znalazło się minimum 50 tys. żołnierzy” — oświadczył w rozmowie z portalem 15min.lt Laurynas Kasčiūnas, były szef resortu obrony Litwy.

Donald Tusk zapowiedział, że rząd przyszykuje plan powszechnego programu przeszkoleń wojskowych

| Fot. EPA-ELTA

Szkolenia dla wszystkich

Premier Polski Donald Tusk, przed kilkoma tygodniami, zapowiedział, że rząd przyszykuje plan powszechnego programu przeszkoleń wojskowych dla każdej pełnoletniej osoby. „Wydaje się, że jeśli mądrze to zorganizujemy, a rozmawiam o tym stale z ministrem obrony narodowej, będziemy musieli użyć kilku sposobów działania. To są i rezerwiści, ale i intensywne szkolenia, które pozwolą uczynić z tych, którzy nie idą do wojska, pełnoprawnych i pełnowartościowych żołnierzy w trakcie konfliktu” — tłumaczył polityk.

Celem Polski, zapowiedział szef rządu, jest posiadania półmilionowej armii. Liczba uwzględnia również rezerwistów.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że program ma być dobrowolny i będzie skierowany zarówno do mężczyzn i kobiet. „Ten program to będzie wszechstronne przeszkolenie, angażujące zarówno żołnierzy służby czynnej, aktywnej rezerwy, jak również tych, którzy już swoją służbę odbyli i będą się chcieli w to zaangażować, do nich ta oferta również zostanie skierowana” — wyjaśnił szef resortu.

Z informacji podanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP wynika, że przewiduje się trzy rodzaje szkoleń: jednodniowe, trzydniowe oraz miesięczne. W przypadku dwóch pierwszych, ma to być swoiste zapoznanie się z wojskiem. W przypadku miesięcznych szkoleń osoby przejdą szkolenia, które przechodzą kandydaci do służby w wojskach operacyjnych. Będą one obejmowały m.in. obsługę broni, podstawy taktyki oraz udzielania pierwszej pomocy. Resort ma przygotować interaktywne mapy, gdzie każdy chętny będzie mógł wybrać przewodnika oraz rodzaj szkoleń.

