Zdrowie dzieci: sytuacja stabilna, jednak pozytywną nie jest

Według pediatry Ignė Kairienė, pogarszający się stan zdrowia dzieci może być związany ze zmianami stylu życia. Twierdzi ona, że dzieci mniej się ruszają, spędzają mniej czasu na świeżym powietrzu, a więcej w pomieszczeniach. Jednak to właśnie aktywność fizyczna i świeże powietrze pomagają zmniejszyć częstość występowania chorób zakaźnych.

Powietrze i aktywność

„Świeże powietrze i aktywność fizyczna zapewniają szybsze krążenie krwi i przenoszenie komórek odpornościowych do miejsc zapalenia oraz »trenują« ściany naczyń krwionośnych, aby zahartować organizm na różne warunki pogodowe. Siedzący tryb życia i przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach pozwala na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Ponadto dzieci często jedzą szybkie, niezrównoważone posiłki. Jeśli organizmowi brakuje pewnych składników odżywczych — takich jak żelazo i witaminy — komórki układu odpornościowego nie są uformowane i nie funkcjonują tak, jak powinny. Tymczasem kompletna dieta prowadzi do normalnej równowagi między mikrobiotą jelitową a komórkami odpornościowymi” — mówi Kairienė.

Najczęstsze choroby

Według statystyk z lat 2019-2023 najczęstszymi chorobami wśród dzieci w wieku przedszkolnym w latach objętych badaniem to były choroby układu oddechowego, choroby zakaźne i pasożytnicze, podczas gdy starsi uczniowie w wieku 7-17 lat częściej cierpieli na choroby układu oddechowego, pokarmowego i oczu.

Patrząc na wyniki profilaktycznych badań przesiewowych wskaźnika masy ciała uczniów, odsetek uczniów z nadwagą w wieku 7-17 lat stale rośnie od 2016 r., osiągając szczyt w 2021 r. na poziomie 17,5 proc., a następnie nieznacznie spadając, po czym ponownie wzrósł w 2024 r. do 15,7 proc. Odsetek uczniów z niedowagą wykazał niewielką zmianę, z 13,4 proc. w 2023 r. do 12,6 proc. w 2024 r. Wskaźnik otyłości wynosił 6,5 proc. w 2023 r. i 7,1 proc. w 2024 r.

Odsetek uczniów spędzających średnio cztery lub więcej godzin dziennie przed ekranem wzrósł z 19,9 proc. w 2016 r. do 28,2 proc. w 2024 r.

Szczęście i śniadanie

Poczucie szczęścia dzieci w wieku szkolnym również znacznie się różniło: poproszone o ocenę tego, jak czują się w swoim obecnym życiu — tylko 65,5 proc. stwierdziło, że są bardzo lub dość szczęśliwe. W 2020 i 2016 r. wynosiło to odpowiednio 73,2 proc. i 86,2 proc.

Odnotowano również znaczny spadek liczby dzieci, które codziennie jedzą śniadanie i spożywają owoce i warzywa co najmniej raz dziennie. W porównaniu z 2016 r. liczba dzieci, które jedzą śniadanie w 2024 r. spadła z 51,7 proc. do 39,1 proc., podczas gdy liczba dzieci, które codziennie jedzą owoce spadła z 38,5 proc. do 33,9 proc., a liczba dzieci, które codziennie jedzą warzywa spadła z 36,4 proc. do 32,2 proc.

Z badań Instytutu wynika, że odsetek dzieci w wieku szkolnym, które spożywały alkohol co najmniej raz w ciągu 30 dni, spadł z 15,3 proc. w 2016 r. do 11,6 proc. w 2024 r. Odnotowano również niewielki spadek konsumpcji napojów energetycznych — 16,9 proc. dzieci w wieku szkolnym spożywało je co najmniej raz w tygodniu w 2020 r. i 15,4 proc. w 2024 r. Odnotowano również niewielki spadek konsumpcji papierosów elektronicznych (20,1 proc. w 2020 r. i 19,5 proc. w 2024 r.).

