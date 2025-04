Coraz więcej osób żyje w ubóstwie

Pomoc samorządów

„Wraz ze wzrostem dochodów wzrosło ryzyko ubóstwa, ponieważ dochody nie wszystkich osób rosły w tym samym tempie. Kiedy dana osoba napotyka trudności finansowe, może zwrócić się do samorządu swojego miejsca zamieszkania o przyznanie pieniężnej pomocy społecznej dla osób potrzebujących. Obejmuje to: świadczenia socjalne, rekompensatę kosztów ogrzewania, ciepłej wody i wody pitnej. Można również ubiegać się o dodatkowy zasiłek rodzinny i pomoc socjalną dla dzieci w wieku szkolnym (bezpłatne posiłki w szkole i pomoc w zakupie przyborów szkolnych). Jeśli to wsparcie nie jest dostępne lub jest niewystarczające, ale rodzina znajduje się w trudnej sytuacji, samorządy mogą również zapewnić inne wsparcie społeczne, takie jak jednorazowe, okresowe lub warunkowe zasiłki, zwrot długów mieszkaniowych, zwrot kosztów ciepłej wody lub wody pitnej powyżej ustawowego limitu, zwrot innych kosztów utrzymania mieszkania itp.” — poinformowano „Kurier Wileński” w nadesłanym oświadczeniu z resortu opieki społecznej i pracy.

Wzrost świadczeń socjalnych

Próg zagrożenia ubóstwem w 2024 r. wzrósł o 9,2 proc. W 2023 r. 564 do 616 euro za osobę i od 1 185 do 1 294 euro dla rodziny z dwójką dzieci poniżej 14. roku życia. W tamtym czasie granica ubóstwa bezwzględnego wzrosła z 354 euro do 446 euro dla jednej osoby i z 743 do 937 euro dla rodziny z dwójką dzieci poniżej 14. roku życia.

„Co roku zwiększane są różne świadczenia socjalne: emerytury, renty inwalidzkie, renty wdowie i sieroce, zasiłki okresowe dla osób niepełnosprawnych, zasiłki dla osób samotnych oraz minimalne miesięczne wynagrodzenie. W 2025 r. wzrosły podstawowe kwoty świadczeń socjalnych. Wysokość dochodu wspieranego przez państwo (VRP) wzrosła o 45 euro do 221 euro. VRP jest ważny przy ustalaniu kwalifikowalności do pieniężnej pomocy dla osób potrzebujących, dla uczniów, dodatkowego zasiłku na dziecko, wsparcia na zakup lub wynajem mieszkania i innej pomocy społecznej. Podstawowy zasiłek socjalny został zwiększony do 70 euro. Zmiana ta zwiększyła wszystkie świadczenia związane z ustawą o zasiłku na dziecko (np. pieniądze na dziecko, jednorazowy zasiłek po urodzeniu dziecka, zasiłek dla kobiety w ciąży, zasiłki opiekuńcze i dodatki, jednorazowy zasiłek na osiedlenie się, zasiłek na opiekę nad dzieckiem dla osoby uczącej się lub szkolącej się) a także inne świadczenia socjalne. Wsparcie państwa dla osób ubogich, zwłaszcza tych w wieku produkcyjnym, powinno mieć charakter tymczasowy, aby chronić je przed pułapką ubóstwa i promować ich powrót na rynek pracy” — napisano w nadesłanym oświadczeniu.

Seniorzy są najbardziej narażeni na ubóstwo

Według ministerstwa najbardziej zagrożoną ubóstwem grupą społeczną na Litwie nadal pozostają osoby powyżej 65. roku życia. W 2024 r. aż 36,9 proc. seniorów żyło poniżej progu zagrożenia ubóstwem czyli o 0,8 punktu procentowego więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugą najbardziej potrzebującą grupą są osoby samotne. W trudnej sytuacji ekonomicznej znalazło się również 17,3 proc. dorosłych w wieku produkcyjnym oraz 19 proc. dzieci.

Statystyka dowodzi, że najwięcej osób poniżej progu zagrożenia ubóstwem żyją mieszkańcy wsi — 29,4 proc., 18 proc. mieszkańców miast (w pięciu największych miastach — 14,5 proc., w pozostałych — 24 proc.). Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w miastach w porównaniu z rokiem 2023 pozostał na tym samym poziomie (w dużych miastach spadł o 0,3 proc., w mniejszych wzrósł o 0,5 proc.), natomiast na obszarach wiejskich wzrósł aż o 3,3 proc.

Czytaj więcej: Coraz więcej ubóstwa i potrzebujących