Symbol narodowego ruchu oporu

— Zakładamy, że Egzamin Obywatelski będzie nie tylko wyjątkową okazją do sprawdzenia posiadanej wiedzy obywatelskiej, ale także do zdobycia nowej. Obywatelskość to nie tylko konkretne działania, to także codzienna odpowiedzialność za swoje państwo. Z takiego punktu widzenia naturalnie wypływa gotowość do jego obrony, która powinna spoczywać na nas wszystkich. Człowiek, który przyjmuje postawę obywatelską, kojarzy się z uczciwością, odpowiedzialnością, aktywnością społeczną, znajomością i przestrzeganiem prawa. Ważne jest, żeby edukacja obywatelska zaczynała się już w dzieciństwie. Kształcenie młodego pokolenia w zakresie kompetencji obywatelskich jest bardzo istotne i powinno zaczynać się już w najmłodszych latach — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Virginijus V. Vilkelis, dyrektor Departamentem Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego.

Rozmówca zaznacza, że w demokratycznych społeczeństwach edukacja obywatelska wspiera mieszkańców w stawaniu się świadomymi, aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami, którzy są zdolni do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

— Narodowy sprawdzian wiedzy nawiązuje nie tylko do Dnia Oporu Obywatelskiego na Litwie, ale też publicznego samospalenia Romasa Kalanty. Wyrażony w taki sposób protest przeciwko okupacji sowieckiej miał miejsce 14 maja 1972 r. przed Teatrem Muzycznym w Kownie. Kalanta na zawsze pozostanie symbolem narodowego ruchu oporu — podkreśla Virginijus V. Vilkelis.

Egzamin składano zdalnie

Każdy uczestnik egzaminu mógł swoją wiedzę teoretyczną uzupełnić m.in. poprzez przeczytanie informatora pt. „Jeżeli kryzys lub wojna: jak sie zachować?” (Jei krizė arba karas: kaip elgtis?).

Uczestnicy mogli rywalizować w czterech kategoriach: uczniowie, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych i ogół społeczeństwa. Zadania dla wszystkich grup były jednakowe. Egzamin składał się z 35 pytań zamkniętych i maksymalnie dwóch otwartych. Osoby egzaminowane w ciągu około 30-40 minut odpowiadały na pytania.

Ministerstwo Ochrony Kraju RL zorganizowało egzamin we współpracy z organizacjami partnerskimi.

— Obywatelskość polega nie tylko na możliwości głosowania czy na przestrzeganiu prawa. Jest to także zaangażowanie w życie społeczne, pomoc otaczającym nas ludziom. W ten sposób przyczyniamy się do tworzenia dobrobytu w całym kraju. Dlatego też podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza nie tylko z zakresu naszych praw i obowiązków obywatelskich, ale też z obeznania w temacie przejrzystości, działalności organizacji pozarządowych, obrony powszechnej, wolontariatu oraz naszych działań w obliczu zagrożeń i sytuacji kryzysowych — wyjaśnia Gaja Šavelė, dyrektorka Koalicji organizacji pozarządowych, współorganizatora konkursu wiedzy obywatelskiej.

Nagrody dla zwycięzców

Po zakończeniu egzaminu, w ciągu trzech dni roboczych, komisja złożona z ekspertów z różnych dziedzin zadecyduje, który z 12 uczestników wykazał się najwyższym poziomem wiedzy i aktywności. Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej grupie dostaną smartwatchy, drugiego — czytniki e-booków, trzeciego — pojemne plecaki oraz podstawowy zestaw przetrwania. Wręczenie nagród zaplanowano na 23 maja. W ub. roku do Egzaminu Obywatelskiego przystąpiło 10 tys. osób.

