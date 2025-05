Numizmatyka: hobby i inwestycja

Dobra inwestycja

— Popularne są zarówno monety kolekcjonerskie, jak i okolicznościowe. Trudno powiedzieć, jak bardzo zyskują one na wartości w skali roku, ale na przykład pierwsza litewska złota moneta kolekcjonerska poświęcona 75. rocznicy Banku Litwy i lita („Jurgutis”) kosztuje obecnie kilka tysięcy euro, podczas gdy złota moneta poświęcona Pałacowi Wielkich Książąt kosztuje 7- 9 tys. euro. Najcenniejszą z monet obiegowych będzie prawdopodobnie moneta okolicznościowa o nominale 2 euro poświęcona Rezerwatowi Žuvintas z błędem menniczym — poinformowano Kurier Wileński” w Banku Litwy.

Monety kolekcjonerskie i okolicznościowe są wykorzystywane do upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych, osobistości i osiągnięć państwa, podnoszenia świadomości na temat historii państwa i zachęcania do dumy z własnego kraju. Tematy monet są podzielone w taki sposób, że plan obejmuje monetę dla zjawisk globalnych i międzynarodowych, co zwraca uwagę na tematy międzynarodowe, dzięki czemu monety są atrakcyjne na rynku litewskim i międzynarodowym a także rozwijają popularne tematy i zachęcają do zainteresowania numizmatyką.

Każdy może zgłaszać temat

— Bank Litwy ocenia propozycje tematów monet zgłaszane przez społeczeństwo, numizmatyków, instytucje państwowe, instytucje naukowe, organizacje publiczne i osoby prywatne, a także konsultuje się z kompetentnymi ekspertami w swoich dziedzinach, w razie potrzeby omawiając ich pomysły i argumenty. Wszystkie propozycje tematów monet są rozpatrywane przez Komisję Tworzenia Monet Banku Litwy, która składa się z urzędników Banku Litwy, a do udziału w pracach Komisji zapraszani są również specjaliści z Mennicy Litewskiej (LMK), UAB, a także w razie potrzeby inni eksperci. Na stronie internetowej LB utworzono osobną sekcję, w której znajduje się dostępny dla wszystkich formularz do zgłaszania propozycji tematów monet. Litewskie tradycje numizmatyczne są kontynuowane poprzez upamiętnianie najważniejszych osób, rocznic, obiektów, wydarzeń lub zjawisk o znaczeniu litewskim lub międzynarodowym na emitowanych monetach, jednocześnie odzwierciedlając wartości Banku Litwy — poinformowano nas w pisemnym komentarzu Banku Litwy.

Pomost między historią a teraźniejszością

„Ta moneta to nie tylko kawałek srebra, ale także pomost między historią a teraźniejszością, przypominający nam, że 350 lat temu Wilno położyło podwaliny pod jednolity system miar. Teraz ta idea powraca w nasze ręce, uwieczniona na monecie kolekcjonerskiej” — powiedział podczas prezentacji nowej monety Gediminas Šimkus, prezes Zarządu Banku Litwy.

Moneta symbolizuje ideę uniwersalnej jednostki miary długości, o której po raz pierwszy wspomniał w Wilnie w 1675 r. włoski naukowiec Tito Livio Burattini. Naukowiec zaproponował użycie „metr cattolico” („metr katolicki”) jako wspólnej miary długości dla wszystkich krajów katolickich. Termin ten został ukuty z greckiego słowa „metron”, oznaczającego miarę i stał się podstawą słowa „metr”.

Kształt monety nie jest przypadkowy: okrąg spiralnie skręconych pasków z otworem w środku, wybity ze srebrnego paska o długości 995 mm, odwzorowuje długość jednego metra zdefiniowaną przez T. L. Burattiniego. Praca wyróżnia się nie tylko mistrzostwem technicznym, ale także wymownym przesłaniem dotyczącym nauki, czasu i znaczenia Wilna w historii idei na świecie.

Moneta kolekcjonerska została zaprojektowana przez artystkę Rūtę Ničajienė. Wykonana jest ze srebra (Ag 999), nominał — 20 euro, nakład — 2 500 sztuk, cena — 117,00 euro (z VAT). Masa monety wynosi 28,28 g, krawędź jest gładka. Moneta została wybita w litewskiej mennicy.

