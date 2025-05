Wina kłusowników? Postrzelono ptaka wpisanego do Czerwonej Księgi

„Departament Ochrony Środowiska po otrzymaniu informacji od ornitologów o znalezionym w rejonie retowskim zastrzelonym ptaku, orliku krzykliwym (Clanga pomarina), wszczął dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia aktów prawnych. Orlik krzykliwy jest gatunkiem chronionym wpisanym do litewskiej Czerwonej Księgi. Według danych opublikowanych w 2021 r. w Czerwonej Księdze Litwy znajduje się 77 chronionych gatunków ptaków. Są to gatunki, które są wrażliwe z powodu utraty siedlisk, działalności człowieka lub innych czynników i wymagają dodatkowej ochrony” — poinformowano „Kurier Wileński” w Departamencie Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Ochrony Środowiska.

Czerwona Księga Litwy to publikacja, która informuje społeczeństwo o gatunkach zwierząt, roślin i grzybów chronionych na terytorium Republiki Litewskiej, ich statusie, rozmieszczeniu, ekologii i biologii, liczebności ich populacji, zagrożeniach, na jakie są narażone, oraz o stanie ochrony gatunków. Status Czerwonej Księgi Litwy określa Ustawa o chronionych gatunkach zwierząt, roślin i grzybów Republiki Litewskiej.

Kary za niszczenie gatunków chronionych

„Nielegalne niszczenie gatunków chronionych, w tym ptaków, podlega karze na mocy Kodeksu wykroczeń administracyjnych Republiki Litewskiej. W zależności od okoliczności przestępstwa, mogą zostać nałożone następujące kary: zgodnie z art. 285(9) lub (11) Kodeksu wykroczeń administracyjnych, zniszczenie tego ptaka drapieżnego podlega karze grzywny w wysokości od 200 euro do 1 900 euro, dodatkowo obliczana jest szkoda dla gatunków chronionych, w tym przypadku dla orlika krzykliwego grzywna wynosi 430 euro, zgodnie z art. 290(8) kodeksu wykroczeń administracyjnych, grzywna w wysokości od 800 do 1 800 euro może zostać nałożona za bezprawne polowanie na dzikie zwierzę lub ptaka, do którego polowania myśliwy nie był uprawniony. Podlega ona również pozbawieniu prawa do polowania na okres od trzech do pięciu lat oraz konfiskacie narzędzi i środków, w tym pojazdów, użytych do popełnienia wykroczenia, a także obliczeniu szkody wyrządzonej gatunkowi chronionemu” — poinformowano nas w Departamencie Ochrony Środowiska.

Ornitolodzy, którzy śledzili życie orlika krzykliwego, zaczęli go szukać, gdy zauważyli, że sygnał pochodził z tego samego miejsca i z tego samego punktu. Fakt, że ptak nie śpiewał, wskazywał, że coś jest nie tak. Orlik (samiec) został znaleziony martwy obok wieży myśliwych z raną postrzałową. Ornitolodzy twierdzą, że życie skrzydlatego ptaka nie było łatwe, ale mimo wszystko z powodzeniem pokonywał ponad 1 tys. km do Afryki i z powrotem. Ornitolodzy uważają, że jest mało prawdopodobne, aby samica czekająca na samca ze zdobyczą była w stanie wykarmić swoje pisklęta.

Orlik krzykliwy

Orlik krzykliwy jest gatunkiem wędrownym. Zimę spędza w środkowej i południowej Afryce. To duży, wędrowny ptak szponiasty żyjący w Europie Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Rozmnaża się w czwartym lub piątym roku życia, a jego maksymalna znana długość życia wynosi 26 lat. Pojawia się na Litwie pod koniec marca lub na początku kwietnia. Osiedla się w różnych typach lasów, w pobliżu gruntów rolnych. Miejsca gniazdowania znajdują się w dojrzałych drzewostanach o różnym składzie gatunkowym. Gniazdo zbudowane jest z gałęzi głównie świerkowych, dębowych, brzozowych i olchowych. Gniazda znajdują się średnio 15 m nad ziemią.

