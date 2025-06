Inwestycja spółki ORLEN Lietuva wpisuje się w plany Grupy ORLEN zakładające rozwój koncernu oparty m.in. o zero — i niskoemisyjne źródła energii. Uruchomienie instalacji jest planowane na koniec 2025 roku.

„Podążamy ścieżką rozwoju wyznaczoną przez strategiczne cele Grupy ORLEN. Skutecznie unowocześniamy rafinerię Możejki wykorzystując do tego nowoczesne technologie i wdrażając ekologiczne rozwiązania, by zmniejszać wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Instalacja fotowoltaiczna, która powstanie na terenie rafinerii, umożliwi wyprodukowanie w ciągu roku około 45 tys. MWh energii elektrycznej. Spółka w całości wykorzysta ją na potrzeby własne m.in. do zasilania budynków biurowych i pozostałej infrastruktury rafineryjnej. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć koszty funkcjonowania zakładu, będzie także wpisywało się w realizowany przez koncern proces transformacji energetycznej” — mówi Marek Gołębiewski, prezes Zarządu ORLEN Lietuva.



Instalacja fotowoltaiczna powstanie na obszarze 600 tys. m kw. Będzie składała się z 68 tys. dwustronnych modułów PV o mocy 620 Wp każdy. Dwustronne panele mogą wychwytywać światło słoneczne zarówno z góry jak i z dołu, dzięki temu są bardziej wydajne w warunkach słabego oświetlenia, takich jak pochmurne dni. Tego typu moduły mogą wytworzyć do 30 proc. więcej energii niż konwencjonalne moduły jednostronne. Projektowana instalacja umożliwi wyprodukowanie w skali roku ponad 45 tys. MWh energii elektrycznej. Dla porównania, to ilość, która pozwoliłaby naładować blisko pół miliona samochodów elektrycznych albo pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną dla około 15 tys. gospodarstw domowych.



W ramach inwestycji wykonane zostaną prace projektowe oraz budowlane, które obejmą m.in. przygotowanie projektów, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a także budowę elektrowni i przyłącza o napięciu 6kV, z przygotowaniem tras kablowych na terenie rafinerii. Wykonawcą inwestycji będzie firma Electrum z Białegostoku.



ORLEN inwestuje w budowę instalacji OZE także w innych swoich zakładach. W tym roku powstały już cztery elektrownie fotowoltaiczne w terminalach paliw w Sokółce (o mocy 1,25 MWp), Żurawicy (1,6 MWp), Ostrowie Wielkopolskim (3,1 MWp) oraz na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku (4,8 MWp). W trakcie budowy jest elektrownia o mocy do 2 MWp, również na terenie rafinerii ORLEN w Płocku.

Ponadto, koncern zainstalował 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach paliw ORLEN w Polsce oraz rozpoczął przygotowania do montażu takich instalacji na kolejnych 40 stacjach. Grupa ORLEN posiada aktualnie ponad 1 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii.

Inf. Orlen Lietuva