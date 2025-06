Rząd daje zielone światło dodatkowym „mamodniom” i „ojcodniom”

Zgodnie z poprawkami zaproponowanymi przez grupę socjaldemokratów, pracownicy wychowujący jedno dziecko do 14. roku życia otrzymaliby jeden dodatkowy dzień wolny od pracy w ciągu trzech miesięcy — tak zwany „ojcodzień” lub „mamodzień” (lit. tėvadienis, mamadienis) — a pracownicy wychowujący dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia lub dwoje dzieci do 14. roku życia — jeden dodatkowy dzień wolny w miesiącu, a wychowującym więcej dzieci w wieku do 14 lat — dwa dni w miesiącu.

Obecnie „ojcodni” lub „mamodni” przysługują osobom wychowującym dziecko w wieku do 12 lat.

„Inicjatorzy projektu wskazują, że zmiany zostały spowodowane potrzebą zapewnienia pracownikom większych możliwości godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych” — czytamy w opinii przygotowanej przez Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy (SADM), które poparło projekt.

Mimo że nie przeprowadzono jeszcze oceny skutków zmian, ocenia się, że wzrosną koszty pracodawców, które mogą sięgnąć ok. 26 mln euro, a także zwiększy się obciążenie administracyjne.

Przeciwnicy mają również wątpliwości, ile czasu rodzice będą mogli poświęcić nastolatkom, jeśli większość dnia spędzają oni w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, i twierdzą, że na Litwie warunki dla pracujących rodziców są już bardzo dobre w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia Trójstronnej Rady pod koniec maja przedstawiciele organizacji pracodawców nie poparli proponowanej zmiany ustawy, natomiast przedstawiciele związków zawodowych i rządu, z wyjątkiem Ministerstwa Gospodarki i Innowacji, poparli tę propozycję.

