W stolicy powstanie nowa szkoła. Będzie basen i laboratoria

Zielone światło dla inwestycji

W Kolonii Wileńskiej rusza realizacja długo oczekiwanego projektu rozbudowy infrastruktury oświatowej. Samorząd Wilna wydał pozwolenie na budowę nowej placówki, którą zrealizuje miejska spółka „Vilniaus vystymo kompanija” (VVK). Inwestycja ma zostać zakończona do 2027 r.

„W dzielnicach położonych dalej od centrum miasta brakuje szkół — aby sprostać temu wyzwaniu, już w 2023 r. zainicjowaliśmy projekt budowy nowej szkoły w Kolonii Wileńskiej. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem, a po wydaniu pozwolenia na budowę już w 2027 r. mieszkańcy tej dzielnicy będą mogli cieszyć się nowoczesną szkołą położoną w pobliżu swoich domów, w której będzie mogło uczyć się prawie 1 tys. młodych mieszkańców Wilna” — powiedział mer stolicy Valdas Benkunskas.

Basen, laboratoria i sale artystyczne

Projekt zakłada budowę trzypiętrowego gimnazjum o łącznej powierzchni niemal 11 tys. m kw. Szkoła składać się będzie z trzech połączonych korpusów: głównego budynku dydaktycznego, sali sportowej oraz basenu. W obiekcie przewidziano m.in. 32 sale, laboratorium nauk przyrodniczych, pracownię plastyczną, sale muzyczne i choreograficzne.

Integralną częścią gimnazjum będzie czterotorowy basen o długości 25 m oraz sala sportowa. Kadrę placówki stanowić będzie około 65 nauczycieli. Program nauczania obejmie klasy od pierwszej do ósmej, a także zajęcia przedszkolne.

„Dzieci z Kolonii Wileńskiej będą miały także nowoczesne progimnazjum. Mam nadzieję, że szkoła przy ulicy S. Lozoraičio będzie inspiracją dla dzieci do dorastania jako ludzi bez wyjątku kochający swoją ojczyznę. Jednocześnie będzie to kolejny inspirujący przykład architektury edukacyjnej, który przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu nauczania” — powiedział wicemer Wilna Vytautas Mitalas.

Architektura służąca społeczności

Koncepcja architektoniczna szkoły została wyłoniona w ramach konkursu, do którego zgłosiło się sześciu uczestników. Projekt opracowała pracownia „Office De Architectura”. Budynek został podzielony na trzy wizualnie rozróżnialne bryły, co pozwala harmonijnie wkomponować go w otoczenie rozwijającej się dzielnicy.

„Pomysł ten został wybrany spośród sześciu uczestników. Po przygotowaniu szczegółowego projektu przez zespół projektantów i architektów, na który wydano już pozwolenie na budowę, już za kilka lat dzieci z Kolonii Wileńskiej będą mogły cieszyć się inspirującą, nowoczesną i zrównoważoną przestrzenią edukacyjną. Gimnazjum zostało zaprojektowane tak, aby służyło zarówno edukacji, jak i integracji społeczności — dzięki otwartej infrastrukturze, wysokiej jakości przestrzeniom i zrównoważonym rozwiązaniom architektonicznym” — powiedziała Laura Joffė, kierowniczka „Vilniaus vystymo kompanija”.

Edukacja wśród zieleni i owocowych sadów

Projekt zakłada również znaczną rewitalizację terenu wokół szkoły. Powstaną tu nie tylko place zabaw i bieżnie, ale także sad z drzewami owocowymi — jabłoniami, gruszami, śliwami, wiśniami i czereśniami. W planach jest także ogród edukacyjny z grządkami do uprawy warzyw, ziół i jagód.

Latem tego roku firma „Vilniaus vystymo kompanija” planuje ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

