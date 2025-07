„W 2024 roku zainicjowaliśmy budżet partycypacyjny w rejonie wileńskim, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do udziału w podejmowaniu decyzji i poprawie jakości życia społeczności. Cieszę się, że w tym roku inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i napłynęło wiele pomysłów — to pokazuje, że ludziom zależy na ich otoczeniu i są gotowi działać na rzecz zmian. Ten proces sprzyja dialogowi, wzmacnia zaufanie i pomaga tworzyć taki rejon wileński, w którym każdy może czuć się wysłuchany. Na realizację tegorocznych projektów budżetu partycypacyjnego przeznaczono ponad 170 tys. euro, w tym 20,8 tys. euro przeznaczono na pomysły zgłoszone przez społeczności szkolnych. To inwestycja nie tylko w środowisko, ale także we wzmacnianie społeczności i aktywność młodzieży.

Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału — oddajcie swoje głosy na wybrane inicjatywy i zachęćcie do tego swoich sąsiadów, przyjaciół oraz bliskich” — mówi mer Robert Duchniewicz.

Na zgłaszane przez mieszkańców inicjatywy do budżetu partycypacyjnego może głosować każda osoba w wieku 18 lat i starsza, która zadeklarowała miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim. Jeden mieszkaniec ma prawo zagłosować na nie więcej niż 3 pomysły projektów, oddając po jednym głosie w każdej kategorii.

Głosować elektronicznie na wybrane pomysły można tutaj: https://dalyvauk.vrsa.lt/projektai.

Osoby, które nie mają możliwości głosowania online, mogą oddać swój głos na najatrakcyjniejsze inicjatywy mieszkańców, przychodząc do Wydziału Metrykacji Cywilnej Administracji Samorządu (ul. Rinktinės 50, Wilno, pok. 102). Mieszkańcy mogą głosować fizycznie w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 11:00.

Uwaga! Jeśli oddano głos zarówno elektronicznie, jak i wypełniając kartę do głosowania osobiście, ważny jest głos elektroniczny. Jeśli wypełniono kilka kart do głosowania, ważny jest ostatni głos, zgodnie z datą zapisaną na karcie do głosowania.

Po ocenie wyników głosowania mieszkańców zostanie sporządzona i opublikowana lista pomysłów na projekty. W tym roku wśród zwycięzców projektów budżetu partycypacyjnego znajdą się trzy małe projekty o wartości do 10 tys. euro, jeden projekt średniej wielkości o wartości do 50 tys. euro i jeden duży projekt o wartości do 100 tys. euro.

Projekty, które zbiorą najwięcej głosów mieszkańców, zostaną zrealizowane w ciągu 1-2 lat, angażując w proces autora pomysłu. Pomysły na projekty są w 100 procentach finansowane z budżetu Samorządu.

Wszystkie pomysły i ich opisy można znaleźć na stronie: https://dalyvauk.vrsa.lt/.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego