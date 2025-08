— Szymon Czechowicz był najsłynniejszym malarzem epoki baroku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nazywano go geniuszem baroku. Chcąc zgłębić wiedzę na temat twórczości artysty, warto też poznać historię Podhorców. Można to zrobić oglądając wystawę nawiązującą do tej ukraińskiej miejscowości, a dokładniej do kolekcji dzieł sztuki podhoreckiego pałacu — rezydencji magnackiej...