    Duże zmiany w rejonie wileńskim: inwestycje w oświatę, kulturę i infrastrukturę

    Samorząd Rejonu Wileńskiego przedstawia wyniki ambitnego programu inwestycyjnego – w całym rejonie dobiega końca budowa i renowacja dziesiątek kluczowych obiektów. Od nowoczesnych placówek oświatowych, które otworzą swoje drzwi już jesienią, po perełki kultury, takie jak odradzający się Dwór w Mazuryszkach, oraz strategiczne projekty infrastrukturalne – zmiany dotkną każdego mieszkańca rejonu, tworząc lepsze, wygodniejsze i bardziej zrównoważone środowisko.

    Autor: Inf. ASRW
    Już niedługo mieszkańcy Pogir będą cieszyć się nowoczesnym centrum kultury | Fot vrsa.lt

    „W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kontynuujemy tradycję wizyt w najważniejszych miejscach budowy, aby na miejscu ocenić postępy. To nie są tylko budowy – to przyszłość naszej społeczności. Widzimy, jak wznoszą się mury, jak są odnawiają się przestrzenie, które będą służyć naszym dzieciom, rodzinom i seniorom.

    Choć napotykamy różne wyzwania – od bankructw wykonawców po niespodzianki w starych budynkach – dzięki zaangażowaniu kompetentnego zespołu specjalistów skutecznie zarządzamy projektami i zapewniamy ich terminową i jakościową realizację” – podsumowuje wyniki wizyt mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Modernizacja placówek oświatowych

    Jednym z najważniejszych priorytetów samorządu są inwestycje w jakość i dostępność edukacji. Jesienią zostaną otwarte dwa nowe, modułowe przedszkola w Zujunach i Rastynianach, w każdym z nich powstaną trzy grupy. W Wojdatach zakończono remont i renowację przedszkola – po ubiegłorocznym remoncie wnętrz, w tym roku ostatecznie uporządkowano również fasadę, więc obiekt jest już w pełni funkcjonalny. W miejscowości Sorok Tatary trwa rekonstrukcja budynku szkoły, która po zakończeniu w przyszłym roku zwolni bardzo potrzebne pomieszczenia w Gimnazjum w Pogirach. W Niemenczynie powstaje nowoczesna szkoła muzyczno-artystyczna. Budowa jest już ukończona w ponad 60b%, a jej zakończenie planowane jest na wrzesień 2026 roku. Po remoncie wnętrz, tej jesieni zostanie także otwarte odnowione przedszkole w Niemenczynie znajdujące się przy ulicy Piliakalnio.

    Kultura, rekreacja i dziedzictwo

    Nie mniejszą uwagę przywiązuje się do aktywizacji społeczności i tworzenia wysokiej jakości możliwości spędzania wolnego czasu. Jeszcze w tym roku zostanie otwarty nowy park z placami zabaw, siłownią plenerową, skateparkiem i sceną. Obok powstaje również Centrum Kultury. Wyjątkowe dziedzictwo kulturowe odradza się w Dworze w Mazuryszkach, który jest już gotowy do użytku i wkrótce stanie się unikatowym Muzeum Palm, poświęconym słynnej tradycji Wileńszczyzny, ubiegającej się o wpis na listę UNESCO. Dwór będzie służył zarówno turystom, jak i lokalnej społeczności.

    Dwór w Mazuryszkach skupił popularyzatorów tradycji wicia palm

    Wzmacnianie usług społecznych i zdrowotnych

    Samorząd aktywnie wzmacnia sieć usług społecznych i zdrowotnych. Trwa rekonstrukcja ambulatorium w Mickunach, po której zostanie rozszerzony zakres usług, w tym opieka lekarza rodzinnego, stomatologa i położnej i innych niezbędnych usług. Prace planuje się zakończyć już we wrześniu. Prawdziwą historią sukcesu stał się projekt w Rzeszy – budowa, która była wstrzymana po bankructwie wykonawców, zostały pomyślnie wznowiona i zakończona, tworząc warsztaty socjalne i centrum dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami. W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie, w gminie Podbrzezie dobiega końca rozbudowa domu opieki społecznej.

    Zrównoważona infrastruktura dla wygodnego życia

    Wszystkie zmiany społeczne, kulturalne i oświatowe są ujęte w strategicznych decyzjach inwestycyjnych, modernizujących infrastrukturę rejonu. W Skojdziszkach i Bujwidziszkach są rekonstruowane kotłownie, przechodząc na bardziej wydajne biopaliwa. Zakończono wspólny projekt z „Via Lietuva” na trasie połockiej, gdzie samorządowa ścieżka rowerowa i oświetlenie stworzyły bezpieczne połączenie między Mickunami a Nową Wilejką. Już na jesień tego roku planowane jest otwarcie odnowionego Centrum Sportu w Skojdziszkach.

    W kolejnych gminach rejonu wileńskiego pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne
