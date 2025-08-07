„W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kontynuujemy tradycję wizyt w najważniejszych miejscach budowy, aby na miejscu ocenić postępy. To nie są tylko budowy – to przyszłość naszej społeczności. Widzimy, jak wznoszą się mury, jak są odnawiają się przestrzenie, które będą służyć naszym dzieciom, rodzinom i seniorom.

Choć napotykamy różne wyzwania – od bankructw wykonawców po niespodzianki w starych budynkach – dzięki zaangażowaniu kompetentnego zespołu specjalistów skutecznie zarządzamy projektami i zapewniamy ich terminową i jakościową realizację” – podsumowuje wyniki wizyt mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Modernizacja placówek oświatowych

Jednym z najważniejszych priorytetów samorządu są inwestycje w jakość i dostępność edukacji. Jesienią zostaną otwarte dwa nowe, modułowe przedszkola w Zujunach i Rastynianach, w każdym z nich powstaną trzy grupy. W Wojdatach zakończono remont i renowację przedszkola – po ubiegłorocznym remoncie wnętrz, w tym roku ostatecznie uporządkowano również fasadę, więc obiekt jest już w pełni funkcjonalny. W miejscowości Sorok Tatary trwa rekonstrukcja budynku szkoły, która po zakończeniu w przyszłym roku zwolni bardzo potrzebne pomieszczenia w Gimnazjum w Pogirach. W Niemenczynie powstaje nowoczesna szkoła muzyczno-artystyczna. Budowa jest już ukończona w ponad 60b%, a jej zakończenie planowane jest na wrzesień 2026 roku. Po remoncie wnętrz, tej jesieni zostanie także otwarte odnowione przedszkole w Niemenczynie znajdujące się przy ulicy Piliakalnio.

Kultura, rekreacja i dziedzictwo

Nie mniejszą uwagę przywiązuje się do aktywizacji społeczności i tworzenia wysokiej jakości możliwości spędzania wolnego czasu. Jeszcze w tym roku zostanie otwarty nowy park z placami zabaw, siłownią plenerową, skateparkiem i sceną. Obok powstaje również Centrum Kultury. Wyjątkowe dziedzictwo kulturowe odradza się w Dworze w Mazuryszkach, który jest już gotowy do użytku i wkrótce stanie się unikatowym Muzeum Palm, poświęconym słynnej tradycji Wileńszczyzny, ubiegającej się o wpis na listę UNESCO. Dwór będzie służył zarówno turystom, jak i lokalnej społeczności.

Wzmacnianie usług społecznych i zdrowotnych

Samorząd aktywnie wzmacnia sieć usług społecznych i zdrowotnych. Trwa rekonstrukcja ambulatorium w Mickunach, po której zostanie rozszerzony zakres usług, w tym opieka lekarza rodzinnego, stomatologa i położnej i innych niezbędnych usług. Prace planuje się zakończyć już we wrześniu. Prawdziwą historią sukcesu stał się projekt w Rzeszy – budowa, która była wstrzymana po bankructwie wykonawców, zostały pomyślnie wznowiona i zakończona, tworząc warsztaty socjalne i centrum dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami. W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie, w gminie Podbrzezie dobiega końca rozbudowa domu opieki społecznej.

Zrównoważona infrastruktura dla wygodnego życia

Wszystkie zmiany społeczne, kulturalne i oświatowe są ujęte w strategicznych decyzjach inwestycyjnych, modernizujących infrastrukturę rejonu. W Skojdziszkach i Bujwidziszkach są rekonstruowane kotłownie, przechodząc na bardziej wydajne biopaliwa. Zakończono wspólny projekt z „Via Lietuva” na trasie połockiej, gdzie samorządowa ścieżka rowerowa i oświetlenie stworzyły bezpieczne połączenie między Mickunami a Nową Wilejką. Już na jesień tego roku planowane jest otwarcie odnowionego Centrum Sportu w Skojdziszkach.