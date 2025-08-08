Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Śmiercionośne kominy i szyby. Przyrodnik wyjaśnia, jak ograniczyć ginięcie ptaków

    Ptaki zadomowiły się w naszym środowisku, jednak wiele z nich ginie przez działalność człowieka, np. w kominie. Czasem może to sprowadzać niebezpieczeństwo również na człowieka. Przyrodnik radzi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”, jak tego uniknąć.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Obecnie często można zobaczyć bociana siedzącego na dachu lub kominie. To wygląda niewinnie, w rzeczywistości jednak kominy nie są dla nich bezpieczne | Fot. Selemonas Paltanavičius

    Czytaj również...

    Każda epoka niesie swoje zagrożenia

    — Obecność człowieka tylko po części zapewnia przywileje i pomaga przetrwać ptakom. W rzeczywistości wiele rzeczy wygląda inaczej: budowle ludzkie i infrastruktura ułatwiająca życie ludziom często są zgubne dla ptaków. Nie jesteśmy w stanie zliczyć ptaków, które każdej wiosny i jesieni, w okresie migracji, uderzają w okna, szklane ściany i w ten sposób giną. Każda epoka ma swoje niebezpieczeństwa dla ptaków. Przez całą drugą połowę XX w. były to przewody telefoniczne, w które uderzały i raniły się lub ginęły różne ptaki. Najczęściej kaczki, ponieważ robią się aktywne o zmierzchu i w nocy, więc nie widzą przewodów. Dzisiaj to są ogromne szklane okna i budynki — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Selemonas Paltanavičius, główny przyrodnik Litwy.

    Tegoroczne zbiory kurek są obfite, ale zbiory jagód i innych grzybów będą słabe

    Niebezpieczne okna

    Trudno jest podać dokładną liczbę ptaków ginących rocznie przez kolizje z oknami w Europie, ale szacunki wskazują na miliony. Te kolizje stanowią poważne zagrożenie dla ptaków, ponieważ nie rozpoznają one przezroczystych szyb ani odbijających się w nich obrazów.

    Przyrodnik radzi, aby chronić ptaki przed śmiercią w wyniku uderzenia w okna. Najskuteczniejszą metodą jest stosowanie specjalnych naklejek odstraszających, zwłaszcza sylwetek ptaków drapieżnych. Można również zastosować siatkę na oknach lub pokryć je błyszczącymi materiałami, które odbijają światło i odstraszają ptaki.

    Co zrobić, jeśli usłyszy się szelest w kominie?

    — Człowiek nie chce krzywdzić, a tym bardziej zabijać ptaków. Ptaki giną, ale człowiek może temu zapobiec. Obecnie często można zobaczyć bociana siedzącego na dachu lub kominie. To wszystko wygląda niewinnie, a nawet miło. W rzeczywistości każdego roku w kominach ginie bardzo wiele ptaków. Jeżeli podejrzewasz czy słyszysz jakieś szmery w kominie, należy sprawdzić, czy przypadkiem nie wpadł tam ptak — radzi specjalista.

    Jeśli słychać szelest w kominie, należy otworzyć drzwiczki i otwory, by ptak mógł zejść na dół. W pokoju otworzyć okna i oddalić się, obserwując sytuację z bezpiecznego miejsca. To skuteczna metoda ratowania ptaków.

    — Niestety nie zawsze udaje się uratować ptaka z komina. Czasami w jednym kominie, zwłaszcza tam, gdzie nikt nie mieszka, można znaleźć nawet kilka martwych ptaków. Dlatego też apeluję do wszystkich tych, którzy mają kominy, żeby przykryli je siatką, która uniemożliwi ptakom wpadnięcie do środka oraz uwicie gniazda na kominie. Jeżeli już widzimy, że na naszym kominie jest gniazdo, to nie wolno go samemu usuwać. Najlepiej jest wezwać specjalistów, którzy zrobią to profesjonalnie, nie robiąc szkody ptakom — podkreśla Selemonas Paltanavičius.

    Zagrożenie również dla ludzi

    Ptak w kominie jest zagrożeniem również dla ludzi, ponieważ ptak lub ptasie gniazdo w kominie może zablokować przewód wentylacyjny, co doprowadzi do złego ciągu powietrza i człowiek może zatruć się czadem. Dlatego należy regularnie sprawdzać przewody kominowe i usuwać wszystkie gniazda.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Lato pracowitym okresem dla poczty: coraz więcej paczek do nas i od nas

    — Mieszkańcy Litwy przyzwyczaili się już do tego, że nawet z najdalszego zakątka świata można kupić wybrany produkt, który szybko trafia bezpośrednio do domu lub do paczkomatu. Obserwujemy stały...
    Szkolnictwo

    Półmetek półkolonii „Młodzi Odkrywcy” — energia i uśmiechy nie gasną!

    „Szkoda, że to tylko tydzień”— Moja córka w tym roku po raz pierwszy uczestniczyła w półkoloniach — i na pewno nie ostatni! Gdyby półkolonie trwały jeszcze tydzień czy dwa,...
    Tylko w „Kurierze”

    Litwa wyda specjalną monetę z okazji 150. urodzin Čiurlionisa

    Złota moneta o nominale 50 euroW 2025 r. obchodzimy 150. rocznicę urodzin Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, wybitnego litewskiego kompozytora i artysty. Z tej okazji zarząd Banku Litwy zatwierdził datę wprowadzenia do...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.