Wilno w kwiatach — coraz więcej inwestycji w zazielenienie stolicy

Organizacje odpowiedzialne za utrzymanie parków i terenów zielonych w Wilnie, Rydze i Tallinie już od kilku lat organizują międzynarodowy konkurs na najpiękniejszy ogród kwiatowy w stolicach trzech krajów bałtyckich. W Wilnie oferty konkursowe zgłasza instytucja publiczna Vilniaus miesto parkai.

Wybrano po trzy najpiękniejsze kwietniki w każdej stolicy

— W tym roku międzynarodowa komisja złożona z architektów krajobrazu i specjalistów od zazielenienia oceniła kwietniki we wszystkich trzech stolicach. Specjaliści oceniali estetykę kompozycji kwiatowych, dobór roślin i oryginalność. Konkurs nie wyłania głównego zwycięzcy. W Wilnie, Rydze i Tallinie wybrano po trzy najpiękniejsze kwietniki — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Vaiva Marozienė, główna ogrodniczka Vilniaus miesto parkai.

W Wilnie pierwsze miejsce przypadło kompozycji przy Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu. Jest to klasyczny ogród różany, wzbogacony o rośliny trawiaste, które przykrywają łodygi róż oraz tworzą jednolity dywan kwiatowy. Kompozycja została doceniona nie tylko przez specjalistów, zdobyła też nagrodę sympatii mieszkańców Wilna. Drugie miejsce otrzymał kwietnik na placu Waszyngtona. Kwitną tu białe lilie, astry, firletki, zaś tło tworzą różne gatunki roślin dzwonkowatych. Trzeci był zazieleniony taras na dachu basenu w Lazdynai. Zajmuje on powierzchnię blisko 1 tys. m kw. Rośnie tu dziewięć odmian rozchodników oraz ponad 3 tys. innych roślin i kwiatów, m.in.: tymianek, rozmaryn, poziomki, goździki. Przestrzeń ta jest otwarta dla mieszkańców.

— Międzynarodowa komisja ogółem oceniała sześć kwietników Wilna. Wszystkie spotkały się z licznymi pozytywnymi opiniami. Szczególnie dużo pochwał zyskała kompozycja kwiatowa przy ulicy Vingrių — informuje rozmówczyni.

Vaiva Marozienė przypomniała, że pomysł zorganizowania międzynarodowego konkursu zainicjowano w Rydze.

— Wydarzenie odbywa się już po raz trzeci. W ubiegłym roku za najpiękniejszy klomb uznano ogród różany w Ogrodzie Bernardyńskim, dwa lata temu — zieloną przestrzeń przy Muzeum MO — zauważa specjalistka.

Drugie miejsce w rankingu najpiękniejszych stołecznych kwietników przyznano kompozycji kwiatowej na placu Waszyngtona

| Fot. vilnius.lt

Miasto coraz więcej inwestuje w zazielenienie

— Cieszymy się, że w tym roku trzy stołeczne kwietniki znalazły się w gronie laureatów konkursu. Oznacza to, że sprawdziła się obrana przez nas koncepcja zakładająca zrównoważone, estetycznie przemyślane tereny zielone dostosowane do warunków miejskich — podkreśla Vaiva Marozienė.

Dodaje, że miasto coraz aktywniej wykazuje inicjatywy w zakresie poszerzania terenów zielonych. Więcej ludzi zauważa potrzebę istnienia zielonych przestrzeni w mieście oraz korzyści płynących z ciekawych rozwiązań w tym zakresie. Pojawiają się więc działania mające na celu poprawę jakości środowiska oraz zwiększenie szaty roślinnej w mieście.

Rośliny pochłaniają gazy cieplarniane

Zrównoważony rozwój terenów miejskich, inwestycje w miejską zieleń przyczyniły się do przyznania Wilnu tytułu Zielonej Stolicy Europy 2025. Konkurs Zielona Stolica Europy jest jednym z narzędzi motywujących władze miejskie do prowadzenia proekologicznej polityki rozwojowej.

Jak zauważają eksperci programu ESPON (Europejska Sieć Rozwoju Terytorialnego i Spójności) do 2050 r. Europa ma stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu. Oznacza to, że do 2050 r. Unia Europejska ma osiągnąć zerowy bilans emisji gazów cieplarnianych netto. To stan, w którym ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery jest równa ilości gazów usuwanych z atmosfery, np. przez pochłanianie przez rośliny, drzewa lub przez technologie wychwytujące dwutlenek węgla. Program ESPON zakłada także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Europie do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Wilno słynie z zielonych przestrzeni oraz rozległych parków

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wilno na liście zielonych kierunków turystycznych

W tym roku Wilno zdobyło jeszcze jedno prestiżowe wyróżnienie. Turystyczny magazyn „Wanderlust” zamieścił stolicę Litwy na liście najbardziej zielonych i zrównoważonych kierunków turystycznych — Travel Green List Europe 2025. Wydawane w Wielkiej Brytanii pismo ogłosiło ogółem 17 najlepszych zrównoważonych kierunków na świecie. O tego rodzaju wyróżnienie ubiegały się setki miast i miejscowości.

— W czasach, gdy zrównoważony rozwój środowiska jest ceniony i niezbędny, podróżni coraz częściej poszukują kierunków zgodnych z ich wartościami ekologicznymi. Wilno jest zaangażowane w zrównoważony rozwój, łącząc historyczny urok z przyszłościowymi inicjatywami środowiskowymi. Miasto słynie z zielonych przestrzeni, rozległych parków, z ulic przyjaznych dla pieszych i dla rowerzystów, czystego powietrza i wody, rzek i jezior, w których można się kąpać oraz wody, którą można pić prosto z kranu — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Gediminas Šukutis, kierownik Centrum Informacji Turystycznej Wilna „Go Vilnius”.

Około 70 proc. powierzchni miasta stanowią tereny zielone. Długość ścieżek rowerowych wynosi 140 km, długość szlaków dla pieszych — 1 500 km.

Pismo „Wanderlust” wyróżniło m.in. szlak o długości 100 km wokół Wilna, jak też zainstalowane na terenie całego miasta kraniki z darmową wodą pitną. Publikacje podróżnicze brytyjskiego pisma co roku trafiają do 1,2 mln czytelników.

Wilno coraz częściej trafia na listy najbardziej atrakcyjnych miast dla turystów.