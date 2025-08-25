Rejon wileński zaprasza na jubileuszowe 30. Dożynki

– Zbliżający się wrzesień jest dla nas wyjątkowy, ponieważ zaprosimy do świętowania nie tylko obfitych zbiorów, ale też naszej wspólnej, 30-letniej tradycji. To żywe odzwierciedlenie historii i tożsamości rejonu wileńskiego, w którym splata się szacunek do ziemi, która nas żywi, i wspólnotowości, która nas wzmacnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich do przybycia, spotkania i stania się częścią tego wspaniałego święta kultury, tradycji i muzyki – zaprasza mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

– Hasło tegorocznych dożynek „Duma z tradycji, wdzięczność za plony” odzwierciedla głęboki sens uroczystości – podziękowanie za hojność ziemi i tradycje, które nam towarzyszą przez pokolenia. Po raz pierwszy dożynki odbędą się na terenie zabytkowego dworu w Białej Wace, co doda im wyjątkowego uroku i podniosłości. Będziemy wspólnie celebrować dziedzictwo kulturowe i udowodnimy, że prawdziwa siła tkwi w jedności naszej społeczności, pracy i szacunku dla tego, co zostało wyhodowane rękami i sercem – mówi wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

Dożynki rozpoczną się o godz. 13:00 mszą świętą za rolników i urodzajny rok w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Wajdotach. Po mszy uroczysty korowód gmin i gości wyruszy w kierunku dworu w Białej Wace, gdzie o godz. 14:30 rozpocznie się główny program święta. Około 16:15 zostaną uroczyście nagrodzeni najlepsi rolnicy rejonu wileńskiego.

Jak co roku na przybyłych na święto będą czekały 23 gościnne zagrody gmin rejonu wileńskiego. Będą działać: wystawy rzemiosła ludowego i traktorów retro, jarmark różnorodnych smakołyków, a także specjalne atrakcje dla całej rodziny. Zaprosimy również do udziału w warsztatach – nauki wicia palm, filcowania wełny, poznawania życia średniowiecznych rycerzy podczas warsztatów żywej historii. Miłośnicy aktywności będą mogli spróbować swoich sił w zawodach etnosportu lub innych konkurencjach, a głodni – posilić się kaszami z kuchni polowej i napić pachnącej herbaty ziołowej.

Na scenie wystąpią zespoły rejonu wileńskiego oraz zaproszeni goście: Zespół Tańca Ludowego „Perła”, Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”, zespół taneczny z Mołdawii „JOK”, zespoły wokalne „Vox cordis” i „Mejszagolanki”, Zespół Tańca Ludowego „Przyjaźń”, Kapela Kawalerów Podwileńskich.

Tegoroczne dożynki będą wyjątkowe – po raz pierwszy odbędzie się wieczorny koncert z gwiazdami. Aby zaskoczyć i wciągnąć publiczność, o godz. 19:00 na scenie pojawią się legendy polskiego disco polo – zespół „Boys” oraz królowa litewskiej muzyki pop Džordana Butkutė. Po zachodzie słońca, około godz. 21, święto uwieńczy pokaz laserowy.

Wśród świątecznego zgiełku będziemy mieli możliwość wzięcia udziału w szlachetnej misji. Podczas wydarzenia wolontariusze z wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, ubrani w żółte koszulki, będą zbierać datki na rzecz osób nieuleczalnie chorych.

Dożynki w Białej Wace zapraszają – przybywajcie, bierzcie udział i cieszcie się prawdziwą wspólnotową radością podczas najbarwniejszego wydarzenia w rejonie wileńskim!

Dwór w Białej Wace to zabytek architektury neoklasycystycznej, którego historia sięga XVIII w. Jest to miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym, ponieważ przez stulecia przeplatały się tu losy Litwy i Polski. Chociaż pałac dworski pamięta bolesne wydarzenia i od lat 1990 jest zaniedbany, jego dawna świetność jest nadal odczuwalna. Odwiedzający mogą podziwiać nie tylko sam budynek, lecz także zachowany park ze stuletnimi dębami i stawem.

W tym roku dwór w Białej Wace został przekazany Samorządowi Rejonu Wileńskiego, który zamierza nie tylko odnowić i wyremontować budynek, lecz także przystosować go do potrzeb lokalnej społeczności. Będzie tu można organizować różnorodne wydarzenia kulturalne, spotkania społeczności, wykłady itp. Dwór stanie się nie tylko przytulnym centrum spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, ale i nowym obiektem turystycznym.

Adres: Parko g. 3, Baltoji Vokė, Pagirių sen. (współrzędne: 54.598403, 25.189876)

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego