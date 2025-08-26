Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    Psycholog radzi, jak pomóc dzieciom wrócić do szkoły bez stresu

    Rozpoczęcie roku szkolnego jest bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców. Niektóre dzieci z niecierpliwością czekają, kiedy wrócą do szkoły i spotkają się ze znajomymi, inni zaś odwrotnie — czują niepokój przed powrotem do ławek szkolnych. Psycholog radzi, jak rodzice mogą pomóc dzieciom wrócić do szkoły bez stresu.

    Autor: Honorata Adamowicz
    1 września w szkole.
    Żeby nowy rok szkolny spotkać z uśmiechem na twarzy, potrzebny jest m.in. stopniowy powrót do jesiennego „rytmu wczesnego budzenia się” | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Okres przejściowy

    — To normalne, że przed rozpoczęciem roku szkolnego dzieci zaczynają odczuwać stres. Okres przed rozpoczęciem roku szkolnego to czas przejściowy, kiedy kończą się wakacje i zaczyna się rok szkolny. Oznacza to, że dzieci muszą wrócić do rytmu pracy. Dorośli powinni starać się ułatwić dzieciom ten okres. Przede wszystkim należy pomóc dzieciom w sensie fizycznym wrócić do rytmu. Latem dzieci przyzwyczajają się do trybu letniego, później kładą się spać, później wstają, znacznie swobodniej planują swój czas wolny. Dlatego przynajmniej kilka dni przed pierwszym września musimy postarać się, aby dzieci kładły się spać wcześniej i wstawały wcześniej. Ważne też, żeby dzieci miały jakieś obowiązki, które muszą wykonać w określonym czasie — radzi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” dr Jurgita Smiltė Jasiulionė, psycholog, kierowniczka szkoleń telefonicznej linii pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży „Vaikų linija”.

    Psycholog zapewnia, że najważniejsze są rozmowy z dzieckiem. Bardzo ważne jest, aby porozmawiać z dzieckiem — zarówno młodszym, jak też nastolatkiem — o tym, jak się czuje przed rozpoczęciem roku szkolnego, czy są jakieś sprawy, które go niepokoją, czy jest jeszcze coś, co chciałby zdążyć zrobić przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice powinni wysłuchać dziecko, a następnie mu poradzić, a jeśli trzeba — wspólnie rozwiązać problem, który niepokoi młoda osobę. Jeżeli rodzicom wydaje się, że problem jest nieważny, w żadnym wypadku nie wolno tego mówić dziecku.

    Dzieci w dowolnym wieku mają swoje wyzwania

    — Przed rozpoczęciem roku szkolnego niepokój odczuwają nie tylko dzieci z młodszych klas, ale także starsze. Każdy uczeń przeżywa ten okres przejściowy. Oznacza to, że zarówno małe dzieci, jak i starsze mają swoje wyzwania. Jeśli mówimy o najmłodszych, to w szkole spotykają się z wieloma nowymi rzeczami. Nastolatkowie mają już doświadczenie w szkole, wiedzą, jak im się powodzi, jacy są nauczyciele. Oznacza to, że starsze dzieci najczęściej martwią się tym, co już wiedzą. Na przykład dziecko idące do szkoły już wie, że w klasie może być wyśmiewane, więc może się tym martwić. Albo na przykład wie, jacy nauczyciele będą w szkole, i jeśli z jakimś nauczycielem było mu ciężko, to będzie się bało, że w tym roku będzie tak samo. Starsze dzieci najczęściej martwią się tym, czego już doświadczyły. Młodsze dzieci boją się tego, czego nie znają. Mogą się martwić, jak będzie wyglądała nowa klasa, jak będzie z nauczycielem — opisuje specjalistka.

    Według dr Jurgity Smiltė Jasiulionė starszym uczniom rodzice najbardziej mogą pomóc swoimi rozmowami i poradami. Jeżeli jest jakiś problem w szkole, to nie wolno go lekceważyć, ale postarać się wspólnie z dzieckiem czy nauczycielem rozwiązać go. W żadnym wypadku nie wolno dziecka zostawiać samego z jego problemami. Młodszym również pomagają rozmowy, ale także wspólne zakupy przed pójściem do szkoły, sporządzenie listy niezbędnych przyborów.

    Błaszkiewicz: „Szanujcie nauczycieli, bo ich brakuje”. Początek roku szkolnego w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Wywiady

    Żyłka aktorska zawsze u mnie była. Od momentów tremy do scenicznej odwagi

    Honorata Adamowicz: Jak trafiłeś do zespołu Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie?Łukasz Kamiński: Któregoś razu, mniej więcej podczas występu z Polskim Zespołem Artystycznym Pieśni i Tańca „Wilia” (a tańczę w...
    Społeczeństwo

    Półkolonie w DKP dobiegają końca. „Wzbogaciliśmy program o dodatkowe zajęcia”

    Udało się wzbogacić program— To już ostatni turnus w tym roku. Przez cały okres wakacyjny najmłodsi mieli okazję rozwijać swoje talenty, uczyć się współpracy, codziennie odkrywać coś nowego, łącząc...
    Społeczeństwo

    Psycholog: „Tragedie się zdarzają, jednak oskarżanie całej młodzieży o okrucieństwo jest bezpodstawne”

    Każde pokolenie jest „gorsze”— Nie zgadzam się z opinią, że dzisiejsi nastolatkowie i dzieci są bardzo okrutni. Jeśli spojrzymy na statystyki, to przestępczość wśród nastolatków wykazuje silną tendencję spadkową....

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.