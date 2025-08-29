Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Delegacja z Ukrainy w rejonie wileńskim

    W piątek, 23 sierpnia, w dniu obchodów Dnia Szlaku Bałtyckiego w rejonie wileńskim gościła delegacja Administracji Obwodu Chersońskiego (Ukraina). W skład tej delegacji weszli: Andrij Jaromenko — zastępca dyrektora Departamentu Realizacji Polityki Humanitarnej Chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej, kierownik Departamentu Kultury oraz Ruslan Rusal — szef administracji wojskowej wsi Czulakiwka.

    Autor: KW
    Delegacja z Ukrainy w rejonie wileńskim.
    W Centrum Kultury w Rudominie odbyło się spotkanie delegacji z Ukrainy z Wioletą Cereszką i Edwardem Kiejzikiem | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Czytaj również...

    W Centrum Kultury w Rudominie odbyło się spotkanie delegacji z Ukrainy z dyrektorem tej placówki kulturalnej Wioletą Cereszką oraz doradcą mera rejonu wileńskiego Edwardem Kiejzikiem. Goście z Ukrainy pogratulowali stronie litewskiej z okazji święta Dnia Szlaku Bałtyckiego. Z kolei nasi przedstawiciele złożyli szczere życzenia gościom z okazji Dnia Flagi Narodowej Ukrainy, który jest obchodzony również 23 sierpnia. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że po zakończeniu wojny na Ukrainie będzie można nawiązać ścisłą współpracę instytucji rejonu wileńskiego oraz obwodu chersońskiego w dziedzinie kultury, wymiany zespołów artystycznych, młodzieży oraz w innych dziedzinach.

    Delegacja z Ukrainy zwiedziła Centrum Kultury w Rudominie, jego Filię w Czarnym Borze oraz Filię w Zujunach, jak też nowo budujące się Centrum Kultury w Pogirach. Delegacja zakończyła wizytę wspólnymi obchodami Dnia Szlaku Bałtyckiego oraz upamiętnieniem rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow, które odbyły się w gminie Aviżenie.

    Łańcuch Bałtycki: obok języka litewskiego był też słyszalny język polski

    Inf. Centrum Kultury w Rudominie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Więcej kradzieży samochodów, celują też w luksusowe auta. Często z winy kierowców

    Kierowcy złodziejom „pomagają” Złodzieje działają szybko i profesjonalnie, więc szanse na odzyskanie samochodu znacznie maleją. Eksperci ostrzegają, że wzrost liczby kradzieży wynika nie tylko z przebiegłości przestępców, ale także z...
    Społeczeństwo

    Badanie: klasa średnia to niemal 60 proc. pracujących na Litwie

    Do tej klasy zalicza się 55 proc. respondentów — o 4 pkt. proc. więcej niż w zeszłym roku. Tendencję tę potwierdzają również obiektywne dane ekonomiczne — dochody i majątek...
    Galerie

    Zespoły z Rudomina zabłysły na festiwalu w Polsce [Z GALERIĄ]

    Oprócz występów koncertowych na uczestników festiwalu czekał bogaty program krajoznawczy. Zespoły odwiedziły najpopularniejsze atrakcje turystyczne regionu, podziwiały majestat i piękno Tatr, Gorców, Pienin i Beskidów, odbyły rejs statkiem po...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.