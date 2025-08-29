Delegacja z Ukrainy w rejonie wileńskim.

W Centrum Kultury w Rudominie odbyło się spotkanie delegacji z Ukrainy z dyrektorem tej placówki kulturalnej Wioletą Cereszką oraz doradcą mera rejonu wileńskiego Edwardem Kiejzikiem. Goście z Ukrainy pogratulowali stronie litewskiej z okazji święta Dnia Szlaku Bałtyckiego. Z kolei nasi przedstawiciele złożyli szczere życzenia gościom z okazji Dnia Flagi Narodowej Ukrainy, który jest obchodzony również 23 sierpnia. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że po zakończeniu wojny na Ukrainie będzie można nawiązać ścisłą współpracę instytucji rejonu wileńskiego oraz obwodu chersońskiego w dziedzinie kultury, wymiany zespołów artystycznych, młodzieży oraz w innych dziedzinach.

Delegacja z Ukrainy zwiedziła Centrum Kultury w Rudominie, jego Filię w Czarnym Borze oraz Filię w Zujunach, jak też nowo budujące się Centrum Kultury w Pogirach. Delegacja zakończyła wizytę wspólnymi obchodami Dnia Szlaku Bałtyckiego oraz upamiętnieniem rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow, które odbyły się w gminie Aviżenie.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie