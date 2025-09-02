Więcej
    Konferencja dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego: omówiono osiągnięcia, wyzwania i cele na rok szkolny 2025—2026

    28 sierpnia w Centrum Kultury w Niemenczynie odbyła się konferencja dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego. W dorocznym spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, specjaliści z Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, inni przedstawiciele społeczności oświatowej. W wydarzeniu wzięli udział również mer Robert Duchniewicz, wicemer Edyta Tamošiūnaitė oraz dyrektor Administracji Vytautas Vansavičius.

    Autor: Inf. ASRW
    Mer R. Duchniewicz.
    Mer R. Duchniewicz podkreślił sukcesy oświaty, a także potrzebę rozbudowy sieci placówek | | Fot. vrsa.lt

    Witając zgromadzonych, mer Robert Duchniewicz wyraził zadowolenie z osiągnięć minionego roku szkolnego.

    „Ta konferencja to kolejna wspaniała okazja do spotkania się przed 1 września, jednym z najważniejszych dni w waszym życiu zawodowym. Analizując doświadczenia minionego roku szkolnego, widzę, że choć zetknęliśmy się z pewnymi wyzwaniami, to odnieśliśmy znacznie więcej sukcesów. Bardzo się cieszę, że sieć szkół się umacnia, a wdrożone inicjatywy przyczyniły się do jej rozwoju, zachęcając do kreatywności i uczestnictwa” — powiedział mer R. Duchniewicz.

    Mer przyznał, że jednym z wyzwań pozostaje sieć placówek oświatowych, która musi sprostać potrzebom mieszkańców rozwijającego się samorządu.

    „Mamy jednak wyzwanie związane z siecią placówek oświatowych, które, jak sądzę, możemy rozwiązać poprzez współpracę. Musimy szukać nowych rozwiązań, żeby każde dziecko w rejonie wileńskim mogło uczęszczać do placówek blisko domu. Nie mniej ważne jest utrzymanie dobrego mikroklimatu w organizacjach, wzmacnianie ducha wspólnoty i obywatelskości, co wiąże się nie tylko z postawą wobec państwa, ale także z postawą wobec siebie nawzajem” — kontynuował R. Duchniewicz.

    Kończąc swoje przemówienie, mer podziękował dyrektorom placówek oświatowych i życzył im udanego nowego roku szkolnego.

    „Chciałbym serdecznie podziękować Państwu, ponieważ nie każdy może pracować jako nauczyciel czy kierować placówką oświatową — to skomplikowana i odpowiedzialna praca. Praca z dziećmi i młodzieżą to inwestycja w przyszłość. Życzę, aby nadchodzący rok szkolny był udany i przyniósł jeszcze więcej dobrych wyników, którymi będziemy mogli się wspólnie cieszyć. Szkoła, w której nauczyciele i dzieci spędzają dużo czasu, musi stać się drugim domem — miejscem, w którym każdy czuje się zrozumiany, bezpieczny i szanowany” — powiedział mer R. Duchniewicz.

    Przybyłych powitała również wicemer Edyta Tamošiūnaitė, która wyraziła zadowolenie z wyników minionego roku szkolnego.

    „W ciągu ostatniego roku wdrożyliśmy wiele ważnych inicjatyw. Cieszę się z kierowników, którzy uczyli się i doskonalili swoje kompetencje, uzyskali dyplomy magistrów. Możemy być również dumni z udanego drugi rok pomyślnie realizowanego projektu „Akademia Zastępców”, który daje zastępcom placówek oświatowych możliwość pogłębiania wiedzy na Uniwersytecie im. Michała Römera.

    Nie możemy zapomnieć o naszych uczniach — w tym roku mamy około 100 uczniów, którzy ukończyli rok szkolny z doskonałymi wynikami, oraz 58 absolwentów z najwyższymi ocenami na państwowych egzaminach maturalnych. Mamy z czego być dumni, ale nie zatrzymujmy się i doskonalmy, wzmacniajmy komunikację, szukajmy nowych rozwiązań i twórzmy harmonijnie funkcjonującą, wysokiej jakości sieć usług oświatowych” — powiedziała wicemer E. Tamošiūnaitė.

    Kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Jarosław Subocz, przedstawił najnowsze sprawozdanie o stanie oświaty w rejonie, omówił osiągnięte rezultaty i wyzwania, a także przedstawił priorytety i kierunki rozwoju na rok szkolny 2025—2026.

    Vida Montvydaitė, starsza doradczyni Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, zaapelowała do nauczycieli o ciągłe doskonalenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy zawodowej. Zwróciła uwagę na fakt, że wyższe kwalifikacje nauczycieli mogą znacząco przyczynić się do poprawy wyników uczniów.

    Program konferencji obejmował również inspirujące prezentacje. Lektorka Asta Blande wygłosiła wykład na temat odporności psychicznej i motywacji w środowisku edukacyjnym, a dyrektor Biura Zdrowia Publicznego Samorządu Rejonu Wileńskiego, Dovilė Virketė, przedstawiła działania biura, które wiele skupiają się na promowaniu zdrowia wśród uczniów.

    Świąteczny nastrój podczas wydarzenia tworzył występ uczniów szkoły muzycznej rejonu wileńskiego w Niemenczynie.

    Coroczna konferencja dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego, organizowana przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, służy jako platforma do wymiany dobrych praktyk, ustalania wspólnych priorytetów i znajdowania rozwiązań, które mają na celu wzmocnienie systemu oświaty oraz pogłębienie współpracy.

    Po remoncie uroczyście otwarto Centrum Kultury w Niemenczynie

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

