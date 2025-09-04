Jesienne skarby ogrodu: jakie witaminy kryją sezonowe plony?

Jesienne jagody pełne witamin

Chociaż latem częściej cieszymy się truskawkami, porzeczkami lub wiśniami, na początku jesieni dojrzewają maliny, jeżyny, żurawina, a w niektórych ogrodach nadal można znaleźć borówki, jagody lub agrest. Farmaceuta Rimvydas Blynas twierdzi, że jedną z najcenniejszych witamin występujących w tych jagodach jest kwas foliowy lub witamina B9, której organizm sam nie wytwarza.

Zwraca on uwagę, że w wymienionych jagodach można również znaleźć witaminę C, E i K. Witaminy C i E są silnymi przeciwutleniaczami, które pomagają organizmowi zmniejszyć utlenianie, utrzymać zdrową skórę i włosy oraz prawidłowe krążenie krwi, a witamina K ma korzystny wpływ na serce, krzepnięcie krwi i kości.

Śliwki — zdrowa moc w małym owocu

Śliwki występują w wielu odmianach i są nie tylko smaczne, ale też pełne wartości odżywczych. Zawierają witaminy (A, B6, C, E, K), minerały (cynk, magnez, fosfor, żelazo) oraz błonnik, który wspiera pracę jelit. Według farmaceuty śliwki mogą pomagać w regulacji poziomu cholesterolu i glukozy oraz wspierać rozwój korzystnych bakterii jelitowych. Mimo swoich zalet, często są niedoceniane.

„Śliwki zawierają również sporo błonnika, który pomaga zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jelit i regularne wypróżnianie. Niektóre badania wskazują, że owoce te sprzyjają namnażaniu się dobrych bakterii jelitowych i mogą mieć pozytywny wpływ na kontrolę poziomu cholesterolu i glukozy we krwi” — wyjaśnia farmaceuta.

Buraki — naturalne wsparcie dla krążenia i trawienia

Buraki i ich sok warto włączyć do codziennej diety ze względu na azotany, które wspierają krążenie i obniżają ciśnienie krwi. Są bogate w błonnik, witaminy B6, B9, C oraz magnez, co sprzyja trawieniu i może zmniejszać apetyt. Barwniki zawarte w burakach mają działanie przeciwzapalne i wspierają pracę mózgu.

Choć buraki zawierają żelazo, jego ilość jest zbyt mała, by skutecznie leczyć niedokrwistość. „Osoby skarżące się na obniżony poziom hemoglobiny lub ferrytyny powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania zalecenia dotyczącego odpowiedniej mocy suplementów diety. W niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie leków na receptę, a nawet kroplówki” — ostrzega farmaceuta.

Papryka — witaminowa bomba

Papryka jest jednym z najlepszych naturalnych źródeł witaminy C i innych przeciwutleniaczy, takich jak witamina A i E. Te ostatnie witaminy mają duży wpływ na pielęgnację skóry, jej szybszą regenerację, gojenie się ran, a także na zmniejszenie procesów zapalnych zachodzących w organizmie. Blynas twierdzi, że dzięki zawartości karotenoidów papryka może być również korzystna dla wzmocnienia funkcji wzroku.

Cukinia — lekka i zdrowa

Cukinia to niskokaloryczne warzywo bogate w wodę, błonnik, przeciwutleniacze, magnez, fosfor oraz witaminy z grupy B (B6, B9, ryboflawina). Wspiera układ nerwowy, metabolizm i odporność, a po obróbce termicznej zachowuje większość składników odżywczych.

Farmaceuta podkreśla, że kluczem do zdrowego odżywiania jest różnorodność i kolor na talerzu — codziennie warto spożywać kilka porcji warzyw, owoców lub jagód. W przypadku objawów niedoboru składników zaleca konsultację ze specjalistą.