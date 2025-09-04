Litewska Służba Hydrometeorologiczna ogłosiła, że tegoroczne lato charakteryzowało się pogodą chłodniejszą od średniej.

— Tego lata Litwa i cały nasz region zostały nawiedzone przez większą liczbę cyklonów atlantyckich (wirów niskiego ciśnienia), co doprowadziło do chłodniejszej, bardziej wilgotnej, pochmurnej i wietrznej pogody niż zwykle. To właśnie one sprawiły, że częściej wiały wiatry zachodnie i północno-zachodnie, przynosząc chłodną lub umiarkowanie ciepłą pogodę. Dni upalnych było niewiele, ponieważ masy powietrza zwrotnikowego rzadko napływały w kierunku Litwy. Często były one blokowane przez silne prądy powietrza zachodniego — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” komentuje meteorolog Gytis Valaika.

Krótszy niż przeciętny czas usłonecznienia

Wszystkie miesiące tegorocznego lata charakteryzowały się krótszym niż przeciętny czasem usłonecznienia. Tegoroczne letnie opady na Litwie wyniosły średnio 275,6 mm, co stanowi wzrost o 20 proc. w porównaniu ze średnią wieloletnią latem (229 mm).

— Latem było bardzo mało dni upalnych, nie było fal upałów, a noce tropikalne były praktycznie nieobecne. W rezultacie tegoroczne lato było najchłodniejsze i najbardziej wilgotne w ciągu ostatnich ośmiu lat. Było również bardziej wietrzne i mniej słoneczne niż średnio w latach 1991-2020 — zaznacza meteorolog.

Statystyki i analizy

W zestawieniu wszystkich lat od 1961 r. (od kiedy są prowadzone pomiary) tegoroczne lato zajęło 33. miejsce, co oznacza, że stało się tzw. latem medianowym. Lato 2025 jest identyczne pod względem średniej temperatury powietrza, jak lata w 1964, 1966 i 1968 r.

Ubiegłe lato było również pierwszym latem od 2017 r., w którym nie odnotowano ani jednego przypadku upału. Litewska Służba Hydrometeorologiczna podaje, że zjawisko to występuje, gdy temperatura powietrza przekracza 30 st. C. przez trzy kolejne dni. W przeciwieństwie do tegorocznej wiosny, ubiegłe lato nie charakteryzowało się dużymi wahaniami średniej temperatury powietrza.

Większość tegorocznych letnich dni była chłodniejsza od średniej temperatury powietrza latem (49 z 92 dni), ale ich rozkład między miesiącami był bardzo nierównomierny (18 takich dni wystąpiło w czerwcu, tylko 9 dni w lipcu i aż 22 dni w sierpniu). Najcieplejszym dniem sezonu był 3 lipca (35,6 st. C.), a najzimniejszym 26 sierpnia (11,3 st. C.). Tego lata zanotowano tylko jeden rekord najwyższej dobowej temperatury powietrza (3 lipca).

Nie było fali upałów

Zeszłe lato stało się również pierwszym od 2017 r., kiedy nie zanotowano ani jednej fali upałów (zjawisko rejestrowane, gdy temperatura powietrza przekracza 30 st. C. przez trzy kolejne dni). Było tylko sześć dni z najwyższą temperaturą powietrza >30 st. C. — czyli najmniej od 2009 r. (kiedy było tylko pięć dni).

O chłodniejszym niż przeciętnie lecie świadczy również fakt, że tego lata odnotowano tylko jedną noc tropikalną i to tylko w jednym miejscu — 22 lipca w Nidzie, kiedy minimalna dobowa temperatura powietrza nie spadła poniżej 20,2 st. C. To najmniejsza liczba nocy tropikalnych od 2008 r. (kiedy nie wystąpiła żadna) i jedna z najniższych od 1991 r.