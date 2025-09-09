Kolejne spotkanie PSML w redakcji. Poprzedziło ważną konferencję

Jedna z uczestniczek zwróciła szczególną uwagę na poznanie procesu, który przyczyni się do popularyzacji działalności stowarzyszenia w społeczności Polaków na Litwie.

Współpraca PSML-KW

Spotkanie odbyło się w konstruktywnej atmosferze i pozwoliło wymienić się doświadczeniem. Nie jest to pierwszy epizod współpracy naszej redakcji z PSML-em. Patrycja Balcewicz z zespołu redakcyjnego stowarzyszenia zwróciła uwagę na cel takiego spotkania.

„Aby skutecznie popularyzować działalność Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, nauczyliśmy się, jak pracować ze zdjęciami oraz mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniem, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć nasze możliwości” — podkreśliła Patrycja Balcewicz, członkini zespołu redakcyjnego PSML.

W kierunku pracy z mediami

Z kolei Izabela Orłowska zwróciła uwagę na współpracę PSML-u z mediami.

„Dzisiejsze spotkanie okazało się niezwykle wartościowe dla naszego stowarzyszenia: zdobyte kompetencje z pewnością ułatwią nam organizację pracy, planowanie wydarzeń, ich dokumentowanie oraz współpracę z mediami. Szczególnie istotne było opanowanie procesu tworzenia komunikatów, zapoznanie się z zasadami fotografii oraz obróbki zdjęć, co znacząco podnosi nasze umiejętności” — powiedziała uczestniczka spotkania, koordynatorka medialna PSML Izabela Orłowska.

W listopadzie ważna konferencja

PSML przygotowuje się obecnie do konferencji międzynarodowej dla młodych polskich medyków ze świata, która odbędzie się w listopadzie w Wilnie. „Kurier Wileński” objął wydarzenie patronatem medialnym.

Redakcja