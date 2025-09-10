Radosne pożegnanie lata w Rudominie

Gwiazdy, lasery, kiermasz

Organizatorzy przygotowali wielkie muzyczne show, pełne gwiazd i przebojów. Pięknymi tańcami wszystkich zachwycił zespół Leila Dance. Do magicznego świata muzyki publiczność przenieśli utalentowana wokalistka Aneta Jodkaitė oraz charyzmatyczny piosenkarz Waldemar Dudoit, którzy urzekli nie tylko głosem, lecz także sercem — wnieśli wiele pozytywnej energii, ciepła i emocji. Na scenie wystąpił Gabrielius Vagelis — jeden z najsłynniejszych wykonawców współczesnej muzyki litewskiej, którego wyjątkowy głos, wrażliwe teksty i nowoczesne brzmienie zachwyciły zmysłowością. Prawdziwą gwiazdą wieczoru była wyjątkowa artystka Sheili Bonnick z legendarnego zespołu Boney M., dzięki której publiczność mogła poczuć klimat złotej ery disco.

Oprócz koncertów na gości czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Publiczność z zapartym tchem podziwiała przygotowane przez „Ugnies teatras” widowisko — pokaz z laserami i światłami LED, łączący magię ognia, grę świateł i hipnotyczną atmosferę. Chętni mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w specjalnie przygotowanej strefie fotograficznej. Działał również kiermasz, na którym można było nabyć przeróżne smakołyki i rękodzieła.

Podczas święta działał także przystanek „Dėkui” (pol. „Dziękuję”) wraz z przedstawicielami Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy zapraszali wszystkich do udziału w akcji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Można było przyjść, dowiedzieć się więcej, porozmawiać i przyczynić się do budowania zielonej przyszłości.

Święto było bardzo udane — nikt nie spieszył się do domu. Goście wydarzenia poczuli magiczną atmosferę uroczystości: śpiewali, tańczyli, prowadzili rozmowy z przyjaciółmi i znajomymi, świetnie się bawili. Najwytrwalsi uczestniczyli jeszcze w dyskotece, która trwała do białego rana. O dobrą muzykę zadbał DJ Nostalg.

„Kultura jest priorytetem”

Razem z mieszkańcami Rudomina lato żegnali również dostojni goście: mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, doradca mera Edward Kiejzik, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius oraz radni Samorządu Rejonu Wileńskiego.

„Cieszę się niezmiernie, że z każdym rokiem w rejonie wileńskim rozwija się kultura, dzięki czemu dziś możemy gościć światowej sławy artystów. Życzę wszystkim wesołej zabawy. Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie dokładał wszelkich starań, aby kultura nadal kwitła i się rozwijała” — powiedział mer Robert Duchniewicz. Podziękował również tym, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznego święta. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do Wiolety Cereszki — dyrektorki Centrum Kultury w Rudominie — oraz całego jej zespołu za ogromny trud włożony w organizację wydarzenia.

Z kolei Wioleta Cereszka podkreśliła, że cieszy się z faktu, iż kultura w rejonie wileńskim ma obecnie priorytet, dzięki czemu placówki kulturalne mogą organizować imprezy na wysokim poziomie. Zapewniła również gotowość do dalszej organizacji wydarzeń, podczas których mieszkańcy Rudomina będą mogli radośnie spędzać czas.

Organizatorem tego niezapomnianego święta było Centrum Kultury w Rudominie. Nie byłoby ono jednak tak udane, gdyby nie wspaniali partnerzy. Organizatorzy serdecznie podziękowali za wsparcie Samorządowi Rejonu Wileńskiego, Starostwu Gminy Rudomino oraz spółce AB Vilniaus Paukštynas. Słowa wdzięczności skierowali także do artystów i publiczności, którzy wspólnie stworzyli niepowtarzalną atmosferę tegorocznej imprezy.

W ten sposób, w wyśmienitych humorach, mieszkańcy Rudomina pożegnali lato — bawiąc się tak, jak przystało na prawdziwą, ostatnią, letnią imprezę.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie