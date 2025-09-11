Więcej
    Rejon wileński inwestuje w czystość: przeznaczy ponad 370 tys. euro na nowe punkty zbiórki odpadów

    Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła decyzję o utworzeniu trzech nowych punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych (DGASA) w rejonie wileńskim. Inwestycja o wartości ponad 370 tys. euro ma na celu poprawę infrastruktury gospodarki odpadami i dbanie o czystsze środowisko. W rejonie będzie działać łącznie 6 takich punktów DGASA, co ułatwi mieszkańcom właściwe pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych.

    Autor: Inf. ASRW
    Plan zbiórki odpadów wielkogabarytowych w rejonie wileńskim.
    Graf. vrsa.lt

    „Po zrealizowaniu tego projektu nasi mieszkańcy będą mogli w bardziej wygodny i odpowiedzialny sposób pozbywać się domowych odpadów wielkogabarytowych. To nie tylko ułatwi im codzienne życie, ale też pomoże nam wspólnie tworzyć czystsze, bardziej uporządkowane i przytulne środowisko. Każdy krok w kierunku odpowiedzialnego gospodarowania odpadami to ważny wkład w piękniejszy i zdrowszy rejon wileński” – powiedział mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Planowane lokalizacje nowych punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych są we wsiach Anowil (gmina Podbrzezie), Mereszlany (gmina Pogiry) i Niemież (gmina Niemież).

    Obecnie na terenie rejonu wileńskiego działają trzy punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w gminach Suderwa, Sużany i Szaterniki) oraz jeden punkt zbiórki odpadów zielonych we wsi Podkrzyż (w gminie Sużany). Z roku na rok zyskują one na popularności – tylko w 2024 roku odwiedziło je prawie 31 tys. osób, nie licząc mieszkańców podmiejskich miejscowości, którzy ze względu na bliskość, często korzystają z punktów zbiórki w Wilnie.

    „Nowe punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą zlokalizowane w strategicznie bardziej dogodnych miejscach, uwzględniając potrzeby mieszkańców, gdzie najczęściej nielegalnie porzucane są odpady. Jeśli zauważamy, że w niektórych lokalizacjach odpady są wyrzucane z powodu wygody, staramy się zapewnić warunki do ich zbierania w sposób zrównoważony. Nie chcemy, by w naszym rejonie powstawały nielegalne wysypiska, dlatego aktywnie rozwiązujemy problem zaśmiecania. Choć obecnie działają trzy punkty i samorząd oferuje bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych z domów, wciąż wiele osób wyrzuca śmieci w niewłaściwych miejscach, zanieczyszczając środowisko. Dlatego rozwijamy łatwo dostępną infrastrukturę, by jak najwięcej mieszkańców mogło bezpiecznie pozbywać się dużych odpadów” – powiedziała wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego dr Danuta Narbut.

    Ostateczne lokalizacje nowych punktów zostaną zatwierdzone po publicznej prezentacji dla mieszkańców oraz po uwzględnieniu ich opinii. W każdej miejscowości mieszkańcy zostaną zapoznani z planowaną infrastrukturą, jej przeznaczeniem i korzyściami dla społeczności. Przy wyborze lokalizacji dąży się do zapewnienia jak największej dostępności i wygody dla mieszkańców.

    Opinie, spostrzeżenia i uwagi mieszkańców można przesyłać na adres e-mail wicemer dr Danuty Narbut: danuta.narbut@vrsa.lt do 25 września br.

    Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego środka postępu nr 02-001-06-10-01(RE) „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów”. Wartość projektu sięga do 2,49 mln euro, z czego 15 proc. (około 373 tys. euro) sfinansuje Samorząd Rejonu Wileńskiego. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej, co pozwala samorządowi poprawić infrastrukturę zbierania odpadów bez ponoszenia dużych dodatkowych kosztów. Projekt ma zostać uruchomiony w 2026 roku, a zakończony do końca 2028 roku.

    W razie pytań lub propozycji dotyczących projektu, prosimy o kontakt ze starszą specjalistą Wydziału Ochrony Środowiska Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Tatjaną Ringelevičienė, e-mail: Tatjana.Ringeleviciene@vrsa.lt, tel. (0 5) 240 13 77.

    W punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych przyjmowane są: odpady wielkogabarytowe – meble (zdemontowane), tekstylia, sprzęt AGD, opony, a także odpady budowlane i te przeznaczone do recyklingu (szkło, plastik, metal, papier, karton).

    Limity oraz cenniki utylizacji odpadów, a także godziny otwarcia punktów, dostępne są na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego: https://vrsa.lt/atlieku-tvarkymas/1785.

