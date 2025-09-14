Wycieczka do wsi Michnowo: seniorzy z Rudomina pożegnali lato

Więcej
    31 sierpnia, w ostatni dzień lata, seniorzy z Klubu „Złoty Wiek” w Rudominie oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Rudomianka” zwiedzili niezwykłą wieś — Michnowo.

    Autor: KW
    Seniorzy z Klubu „Złoty Wiek” w Rudominie oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Rudomianka” zwiedzili niezwykłą wieś — Michnowo, zamieszkane obecnie przez 87 osób.
    Seniorzy z Klubu „Złoty Wiek” w Rudominie oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Rudomianka” zwiedzili niezwykłą wieś — Michnowo, zamieszkane obecnie przez 87 osób | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Wyjątkowa wspólnota, żyjąca w odosobnieniu

    Michnowo (lit. Mikniškės) — wieś na Litwie, w rejonie solecznickim, położona 2 km na południowy wschód od Turgieli, jest zamieszkana przez 87 osób. Wieś ta od dawna jest domem wyjątkowej wspólnoty prawosławnej.

    Michnowo to stary dwór, wzmiankowany już w 1850 r. To wyjątkowa religijna wspólnota prawosławna — zamknięta, ascetyczna i bardzo silna, żyjąca w odosobnieniu i zajmująca się rolnictwem. Do dziś praktykuje życie „blisko natury”, dbając przede wszystkim o sprawy duchowe.

    Spokojne miejsce, gdzie czas się zatrzymał

    Wycieczkowicze zwiedzili wieś i cerkiew z ikoną Matki Bożej „Wszystkich Bolesnych Radość”. Mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawej opowieści o historii wsi, mieszkającej tu wspólnocie prawosławnej, o jej życiu codziennym, pracy i obyczajach. Opowieść siostry Niny była tak interesująca, że uczestnicy wycieczki mogli poczuć się, jakby znaleźli się w innej rzeczywistości — w miejscu odległym od codziennego zgiełku, gdzie zatrzymał się czas, a człowiek żyje według zasad natury i wiary.

    Wycieczkowicze zwiedzili wieś i cerkiew z ikoną Matki Bożej „Wszystkich Bolesnych Radość”
    | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Istotne pytanie

    Wycieczka ta na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Tego dnia niejeden z wycieczkowiczów zadał sobie pytanie, ile jeszcze jest na Litwie takich niezwykłych miejsc, ukrytych klejnotów, które czekają na odkrycie.

    Organizatorem wycieczki było Centrum Kultury w Rudominie.

    Inf. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

