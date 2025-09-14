Wycieczka do wsi Michnowo: seniorzy z Rudomina pożegnali lato

Wyjątkowa wspólnota, żyjąca w odosobnieniu

Michnowo (lit. Mikniškės) — wieś na Litwie, w rejonie solecznickim, położona 2 km na południowy wschód od Turgieli, jest zamieszkana przez 87 osób. Wieś ta od dawna jest domem wyjątkowej wspólnoty prawosławnej.

Michnowo to stary dwór, wzmiankowany już w 1850 r. To wyjątkowa religijna wspólnota prawosławna — zamknięta, ascetyczna i bardzo silna, żyjąca w odosobnieniu i zajmująca się rolnictwem. Do dziś praktykuje życie „blisko natury”, dbając przede wszystkim o sprawy duchowe.

Spokojne miejsce, gdzie czas się zatrzymał

Wycieczkowicze zwiedzili wieś i cerkiew z ikoną Matki Bożej „Wszystkich Bolesnych Radość”. Mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawej opowieści o historii wsi, mieszkającej tu wspólnocie prawosławnej, o jej życiu codziennym, pracy i obyczajach. Opowieść siostry Niny była tak interesująca, że uczestnicy wycieczki mogli poczuć się, jakby znaleźli się w innej rzeczywistości — w miejscu odległym od codziennego zgiełku, gdzie zatrzymał się czas, a człowiek żyje według zasad natury i wiary.

Wycieczkowicze zwiedzili wieś i cerkiew z ikoną Matki Bożej „Wszystkich Bolesnych Radość”

| Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Istotne pytanie

Wycieczka ta na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Tego dnia niejeden z wycieczkowiczów zadał sobie pytanie, ile jeszcze jest na Litwie takich niezwykłych miejsc, ukrytych klejnotów, które czekają na odkrycie.

Organizatorem wycieczki było Centrum Kultury w Rudominie.

Czytaj więcej: Michnowo: ora et labora

Inf. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.