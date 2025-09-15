Festiwal otworzy tradycyjne „Przywitanie z Adamem” przy pomniku Mickiewicza w Wilnie. Już od pierwszych godzin pojawią się akcenty hasła przewodniego – w performatywnym wystąpieniu Tomasza Snarskiego pt. „Co to znaczy być Polakiem wielu kultur?” w kościele Bernardyńskim. Kolejne dni spotkań wypełnią literatura, film, sztuki wizualne i muzyka, tworząc przestrzeń dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego.

Ważnym akcentem festiwalu będzie obecność wybitnych gości z Polski i Litwy

Spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim i filmoznawcą Michałem Dondzikiem, połączone z promocją książki „Zależy jak się patrzy” oraz projekcją kultowego filmu „Cwał”, będzie okazją do rozmowy o kinie i kondycji współczesnej kultury. Z kolei Jerzy Jarniewicz, laureat Nagrody Literackiej Nike, podczas wieczoru poetyckiego w Domu Kultury Polskiej podzieli się refleksją o współczesnych wyzwaniach poezji.

Nowa formuła festiwalu szczególnie mocno podkreśla współpracę z młodzieżą

W programie znalazły się wydarzenia otwierające przestrzeń dla młodych twórców i odbiorców: pokaz filmu „Kameleon” i dyskusja o twórczości młodzieży polskiej na Litwie, a także inauguracja slamu poetyckiego – nowego projektu realizowanego przez Filię Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie przy współudziale TVP Wilno. To wyjątkowa okazja do artystycznej rywalizacji, ale też do zaprezentowania świeżych spojrzeń na polską kulturę w środowisku wielojęzycznym. Otwarta debata „Tożsamość i popkultura” z udziałem litewskiego pisarza Rimantasa Kmity, autora głośnej powieści „Pietinia kronikas” oraz polskiego twórcy Bartosza Połońskiego, autora powieści „Robczik”, pokaże, że nowe narracje literackie rodzą się na styku języków, generacji i doświadczeń.

XXXII edycja obejmuje także wydarzenia plastyczne i muzyczne

Wystawa malarstwa prof. Roberta Jundo (ASP w Łodzi) „Między światłem a ciszą” oraz immersyjna ekspozycja Ievy Aleksandrovič (ASP w Warszawie) „Chrysalis” ukażą różne perspektywy obrazowania pamięci i emocji. Z kolei koncert Eveliny Voloskovej i Andrzeja Stankiewicza z zespołem „Między źródłami” zamknie festiwal muzycznym dialogiem, podkreślającym otwartość na spotkanie kultur i pokoleń. Jak co roku, w programie znalazł się także wymiar społeczny: wizyta w Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki przypomni, że poezja i sztuka pozostają wrażliwe na cierpienie i potrzebę solidarności.

XXXII edycja „Maju nad Wilią” dowodzi, że polska kultura na Litwie ma siłę budowania wspólnoty ponad granicami języka, wieku i dziedzin sztuki. Wspólne działania młodych i doświadczonych twórców sprawiają, że festiwal nie tylko podtrzymuje swoją wieloletnią tradycję, ale także otwiera się na przyszłość – czyniąc z Wilna prawdziwe miejsce spotkań wielu kultur i doświadczeń.

PROGRAM 32. „MAJU NAD WILIĄ”

PONIEDZIAŁEK, 15 WRZEŚNIA

11:00-11:30 — Przywitanie z Adamem — uroczyste otwarcie festiwalu przy pomniku Mickiewicza w Wilnie

11:30-13:30 — Poznajmy się — prezentacja gości wierszem i krótką wypowiedzią. Kościół Bernardynów; Co to znaczy być Polakiem wielu kultur? — wystąpienie performatywne Tomasza Snarskiego. Kościół Bernardynów

16:30-17:30 — Między światłem a ciszą: notatki z podróży po Litwie — wystawa malarstwa Roberta Jundo z ASP w Łodzi. Hol DKP (Naugarduko 76)

17:30-18:30 — Zależy, jak się patrzy — spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim i filmoznawcą Michałem Dondzikiem. Sala Teatralna DKP

18:30 — 20:30 — Pokaz filmu „Cwał” (1995), reż. Krzysztof Zanussi (pod patronatem TVP Wilno). Sala Teatralna DKP

WTOREK, 16 WRZEŚNIA

11:00-13:00 — W gościnie u literatów litewskich — rozmowy poetycko-translatorskie z udziałem Prezeski Birutė Jonuškaitė. Spotkanie moderuje Tomasz Snarski. Związek Pisarzy Litwy (K. Sirvydo 6)

16:00-17:00 — pokaz krótkometrażowego filmu „Kameleon” i dyskusja o twórczości polskiej młodzieży na Litwie z udziałem reż. Aurory Degesytė i Bartka Urbanowicza. Prowadzi Maria Żukowska. Filia UwB (Aguonų 22)

17:00-18:00 — Slam poetycki — inauguracja młodzieżowego projektu Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, nagrody TVP Wilno. Prowadzi Bożena Bednarek. Filia UwB

18:30-20:00 — Tożsamość i popkultura — dyskusja z udziałem Rimantasa Kmity (autor książki „Pietinia kronikas”) i Bartosza Połońskiego (autor książki „Robczik”). Rozmowę w jęz. polskim prowadzi Kamila Zujevič (Stowarzyszenie Literatów Polskich). Filia UwB

20:00-21:00 — Chrysalis — wystawa artystyczna levy Aleksandrovič (Ewy Aleksandrowicz, ASP w Warszawie). Immersyjne zwiedzanie z oprowadzaniem artystki, DJ jako oprawa muzyczna. Filia UwB

ŚRODA, 17 WRZEŚNIA

11:00-12:00 — Środa literacka przy klasztorze Bazylianów (Aušros Vartų 7B)

14:00-16:00 — Gościnnie Festiwal Filmowy EMiGRA. Pokazy filmów „Najgorętszy punkt planety” — Wilno z udziałem twórców Romualda Ławrynowicza, Raimundasa Razvaudaukasa i Jana Maksimowicza oraz „Nieudacznicy PL”, reż. Jacek Papis. Rozmowę prowadzi inicjatorka EMiGRY Agata Lewandowski. Sala Teatralna DKP

16:00-18:00 — W 80 dni dookoła Wileńszczyzny — pod patronatem TVP Wilno. Sala Teatralna DKP.

18:00-18:30 — Tort urodzinowy TVP Wilno. Sala Teatralna DKP

Uroczyste zakończenie festiwalu:

18:30-20:00 — Dzisiejsze drogi poezji — spotkanie z poetą, laureatem nagrody „Nike”, Jerzym Jarniewiczem (patronat Instytutu Polskiego w Wilnie). Sala Teatralna DKP

20:00-21:30 — Między źródłami — koncert Eveliny Voloskovej i Andrzeja Stankiewicza (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku). Sala Teatralna DKP

CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA

12:00-13:30 — Poezja i Miłosierdzie. Pamiętamy o Hospicjum — wizyta w Hospicjum Ks. Michała Sopoćki (Rasų 4)

Organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”

Partnerzy:

Instytut Polski w Wilnie

TVP Wilno

Filia UwB w Wilnie

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Fundacja MiGRA

Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie

Tegoroczny program poprowadzą: założyciel festiwalu i poeta Romuald Mieczkowski, historyczka Barbara-Jundo Kaliszewska i wiceprezeska Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie Kamila Zujevič.

Festiwal współfinansowany jest ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.