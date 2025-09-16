Urodziny w sercu Kościoła

W niedzielę, 14 września, papież Leon XIV spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Tego dnia przypadały jego 70. urodziny. Grupy muzyczne zgromadzone na placu Świętego Piotra zagrały jubilatowi melodię „Happy birthday”, a wśród tłumu pojawiły się transparenty z życzeniami w różnych językach.

„Wydaje się, że wiecie: dziś kończę 70 lat. Dziękuję Bogu, moim rodzicom i dziękuję tym, którzy wspomnieli mnie w modlitwie. Bardzo wszystkim dziękuję” — powiedział papież Leon XIV.

Pierwszy papież Amerykanin

Leon XIV, czyli Robert Francis Prevost, to pierwszy papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Urodził się 14 września 1955 r. w Chicago, w rodzinie o korzeniach francuskich, włoskich, hiszpańskich i kreolskich. Jego dziadek ze strony ojca pochodził z Sycylii, a ojciec brał udział w lądowaniu w Normandii podczas II wojny światowej.

Papież ukończył seminarium ojców augustianów w 1973 r., a w 1977 uzyskał dyplom z matematyki i filozofii na Uniwersytecie Villanova. W tym samym roku wstąpił do nowicjatu, a święcenia kapłańskie przyjął w 1982.

W 1985 r. wyjechał na misje do Peru, gdzie pełnił m.in. funkcje kanclerza diecezji Chulucanas i wikariusza parafii katedralnej. Po studiach doktoranckich w Rzymie wrócił do Peru jako rektor i wykładowca seminarium.

W 2001 r. został przełożonym generalnym augustianów i przez kolejne lata odwiedzał różne wspólnoty zakonne, w tym w Polsce. W 2014 r. objął diecezję Chiclayo, a następnie diecezję Callao.

W styczniu 2023 r. papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów oraz przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. W konsystorzu 30 września 2023 r. został wyniesiony do godności kardynalskiej.

Leon XIV został wybrany 8 maja 2025 r. w czwartym głosowaniu drugiego dnia konklawe. Jego pierwsze słowa po ogłoszeniu „Habemus Papam” brzmiały:

„Niech pokój będzie z wami wszystkimi, najdrożsi bracia i siostry. Takie było pierwsze pozdrowienie Chrystusa zmartwychwstałego, Dobrego Pasterza, który oddał życie za Bożą owczarnię”.

Podkreślił, że pragnie, by Kościół był „mostem i dialogiem”, a pokój zaczynał się od relacji między ludźmi.

„Wybrany nie mając żadnych zasług…”

Pontyfikat Leona XIV oficjalnie rozpoczął się 18 maja. W homilii inaugurującej powiedział:

„Zostałem wybrany, nie mając żadnych zasług. Z bojaźnią i drżeniem przychodzę do Was jako brat, który pragnie stać się sługą waszej wiary i waszej radości”.

Leon XIV przywrócił część tradycji, od których odstąpił jego poprzednik — nosi mucet i korzysta z letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Wkrótce zamieszka w apartamencie w Pałacu Apostolskim wraz z grupą augustianów.

Jeszcze we wrześniu spodziewana jest publikacja jego pierwszego dokumentu — adhortacji apostolskiej o ubogich, rozpoczętej przez papieża Franciszka.

Zapowiadana jest także podróż do Turcji i Libanu w listopadzie, a w 2026 r. do Afryki, Ameryki Południowej i ewentualnie Stanów Zjednoczonych.

Papież wcześniej przypomniał o 60. rocznicy ustanowienia synodu biskupów przez Pawła VI, nazywając ją „profetyczną intuicją”.

„Niech ta rocznica zachęci nas do odnowionego zaangażowania na rzecz jedności i misji Kościoła” — powiedział Leon XIV.

