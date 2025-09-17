Więcej
    Strona głównaNewsy

    Światowej sławy kontratenor Jakub Józef Orliński  w Wilnie –  muzyczna sensacja, czyli występ „#LetsBaRock”

    Jedna z najjaśniejszych gwiazd współczesnej sceny operowej, kontratenor Jakub Józef Orliński, który występuje w najsłynniejszych teatrach operowych świata, po raz pierwszy wystąpi w tym roku na Litwie. 23 września 2025 r., godz. 19:00, sala koncertowa LVSO, (dawna Sala Kongresowa, ul. Vilniaus 6, Wilno).

    Autor: KW
    Afisz: „Światowej sławy kontratenor Jakub Józef Orliński  w Wilnie –  muzyczna sensacja, czyli występ »#LetsBaRock«”.
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    23 września w Wilnie odbędzie się koncert „#LetsBaRock”, nazywany muzyczną sensacją – wspaniała mieszanka muzyki barokowej i współczesnej, jazzu i pop-rocka, którą J. J. Orliński wykona wraz z pianistą Aleksandrem Dębiczem i zespołem. Ten ekskluzywny koncert odbędzie się w sali koncertowej LVSO w Wilnie.

    Posiadający „anielski głos”

    J. J. Orliński, posiadający „anielski głos” („The Sunday Times”), jest jedną z najbardziej lubianych i znanych gwiazd operowych ostatniej dekady, organizuje „hipnotyzujące” („The Guardian”) koncerty na żywo w prestiżowych salach koncertowych i teatrach operowych na całym świecie, na które bilety są wyprzedawane do ostatniego miejsca.

    Artysta koncertował w londyńskiej Royal Albert Hall i Wigmore Hall, amsterdamskim Concertgebouw, w Operze Królewskiej w Wersalu, w Elbphilharmonie w Hamburgu, na festiwalu w Edynburgu i innych. Kontratenor ugruntował swoją pozycję jako jeden z najwybitniejszych artystów świata, nieustannie odnoszący sukcesy zarówno na scenie, jak i w nagraniach.

    Nazywany jest „pierwszą supergwiazdą operową, która podbiła pokolenie Z” (magazyn „Telegraph Luxury”), ma rzesze fanów na całym świecie i setki tysięcy obserwujących na platformach społecznościowych.

    Orliński — model i influencer, tańczy również break dance

    Oprócz działalności muzycznej Orliński ma również doświadczenie jako model i influencer – współpracował z tak znanymi na całym świecie markami jak Netflix, Louis Vuitton, Levi’s, Nike, BMW, Lacoste i inne. Kolejna nieoczekiwana cecha tego artysty – Orliński tańczy również break dance i zdobywa nagrody w różnych konkursach w tej dziedzinie.

    Organizator:

    Vilniaus festivaliai

    Partner:

    Instytut Polski w Wilnie

    Wstęp biletowany

    Więcej informacji: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/operos-zvaigzde-pasaulinio-garso-kontratenoras-jakub-jozef-orliski-su-grupe-465283/

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Newsy

    Zapraszamy na Festyn w Kamionce

    Program: 12:00 — Msza święta odpustowa w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kamionce 13:00 — Koncert na placu przy starostwie w Kamionce: Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”, Zespół...
    Społeczeństwo

    SKOnSR uczestniczy w konkursie. Potrzebuje głosów Czytelników

    Od 35 lat opiekujemy się cmentarzem Na Rossie – miejscem, które łączy pokolenia i przypomina o wartościach, które nas kształtują. UWAGA! Według prawideł głosować można tylko z litewskich adresów IP...
    Newsy

    Centrum Kultury w Rudominie zaprasza na akcję „Cała Litwa tańczy”! 

    Wystąpią: Zespół taneczny „Žiogeliai”Zespół pieśni i tańca „Rudomianka”Zespoły wokalne „Gija” i „Kolurija” Zapraszamy wszystkich – zatańczmy razem i cieszmy się wspólnotą! https://kurierwilenski.lt/2025/07/02/rudomianka-podbila-serca-mieszkancow-kolna-podczas-hucznego-swietowania-600-lecia-miasta/ Centrum Kultury w Rudominie

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.