23 września w Wilnie odbędzie się koncert „#LetsBaRock”, nazywany muzyczną sensacją – wspaniała mieszanka muzyki barokowej i współczesnej, jazzu i pop-rocka, którą J. J. Orliński wykona wraz z pianistą Aleksandrem Dębiczem i zespołem. Ten ekskluzywny koncert odbędzie się w sali koncertowej LVSO w Wilnie.

Posiadający „anielski głos”

J. J. Orliński, posiadający „anielski głos” („The Sunday Times”), jest jedną z najbardziej lubianych i znanych gwiazd operowych ostatniej dekady, organizuje „hipnotyzujące” („The Guardian”) koncerty na żywo w prestiżowych salach koncertowych i teatrach operowych na całym świecie, na które bilety są wyprzedawane do ostatniego miejsca.

Artysta koncertował w londyńskiej Royal Albert Hall i Wigmore Hall, amsterdamskim Concertgebouw, w Operze Królewskiej w Wersalu, w Elbphilharmonie w Hamburgu, na festiwalu w Edynburgu i innych. Kontratenor ugruntował swoją pozycję jako jeden z najwybitniejszych artystów świata, nieustannie odnoszący sukcesy zarówno na scenie, jak i w nagraniach.

Nazywany jest „pierwszą supergwiazdą operową, która podbiła pokolenie Z” (magazyn „Telegraph Luxury”), ma rzesze fanów na całym świecie i setki tysięcy obserwujących na platformach społecznościowych.

Orliński — model i influencer, tańczy również break dance

Oprócz działalności muzycznej Orliński ma również doświadczenie jako model i influencer – współpracował z tak znanymi na całym świecie markami jak Netflix, Louis Vuitton, Levi’s, Nike, BMW, Lacoste i inne. Kolejna nieoczekiwana cecha tego artysty – Orliński tańczy również break dance i zdobywa nagrody w różnych konkursach w tej dziedzinie.

Organizator:

Vilniaus festivaliai

Partner:

Instytut Polski w Wilnie

Wstęp biletowany

Więcej informacji: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/operos-zvaigzde-pasaulinio-garso-kontratenoras-jakub-jozef-orliski-su-grupe-465283/