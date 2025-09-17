Zapraszamy na Festyn w Kamionce

Program:
12:00 — Msza święta odpustowa w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kamionce
13:00 — Koncert na placu przy starostwie w Kamionce: Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”, Zespół „Mejk” (Polska), muzykańci Edward Wolkowskij i Wiktor Bartaszewicz. Pokaz naukowy dla dzieci „Wynalazca”.
Trampoliny i popcorn dla dzieci – gratis
Jarmark
Impreza będzie fotografowana i filmowana.
Organizatorzy:
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Starostwo w Kamionce
Centrum Wspólnoty w Kamionce
Sponsor:
Samorząd Rejonu Solecznickiego