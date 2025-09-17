Więcej
    Zapraszamy na Festyn w Kamionce

    Impreza odbędzie się 28 września 2025 r.

    Autor: KW
    For. archiwum

    Program:

    12:00 — Msza święta odpustowa w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kamionce

    13:00 — Koncert na placu przy starostwie w Kamionce: Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”, Zespół „Mejk” (Polska), muzykańci Edward Wolkowskij i Wiktor Bartaszewicz. Pokaz naukowy dla dzieci „Wynalazca”.

    Trampoliny i popcorn dla dzieci – gratis

    Jarmark

    Impreza będzie fotografowana i filmowana.

    Organizatorzy:


    Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
    Starostwo w Kamionce
    Centrum Wspólnoty w Kamionce


    Sponsor:

    Samorząd Rejonu Solecznickiego 

    Afisze

