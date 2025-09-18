Przyczyń się do bezpieczeństwa na drodze

Państwa członkowskie Unii Europejskiej dokładają wszelkich starań, aby zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach, ale sukces zależy od wspólnej odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu drogowego – kierowców pojazdów, pieszych, a także pasażerów. Wszystkie kraje dążą do uniknięcia ofiar śmiertelnych na drogach.

Jesienią na drogach jest niebezpieczniej

Jorūnė Liutkienė, główna specjalistka Wydziału Czynności Administracyjnych i Nadzoru Ruchu Litewskiej Służby Policji Drogowej podczas rozmowy z „Kurierem Wileńskim” przypomina uczestnikom ruchu drogowego, że jesienią muszą być bardziej uważni i ostrożni na drogach.

– Jesienią na drogach wzrasta natężenie ruchu. Na ulice wychodzą również uczniowie szkół podstawowych, którzy po rozpoczęciu roku szkolnego próbują samodzielnie przechodzić przez ulicę, bez pomocy dorosłych. Ciemna pora dnia zaczyna się wcześniej, pogorszenie pogody zmienia warunki jazdy, z powodu ciemności, opadów i mgły widoczność na drogach się pogarsza, a po nadejściu mrozów robi się ślisko, a na drogach podmiejskich, gdzie droga przecina lasy i pola, istnieje ryzyko zderzenia ze zwierzętami. Pamiętajcie o wszystkich tych okolicznościach i bądźcie na drodze uważni, zdyscyplinowani, odpowiedzialni i czujni. Planujcie swoje podróże i śledźcie warunki pogodowe – przypomina Jorūnė Liutkienė.

Należy zadbać o swoje bezpieczeństwo

W tym roku szczególną uwagę poświęca się pojazdom dwukołowym. Noszenie kasku, jasna odzież, odblaski i ostrożna jazda mogą uratować życie. Niezależnie od tego, czy noszenie kasku zgodnie z przepisami jest obowiązkowe – zawsze warto go założyć i zapiąć. Przed wsiadaniem na rower, hulajnogę elektryczną, motorower, moped lub motocykl należy zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo na drogach jest wspólną odpowiedzialnością nas wszystkich i tylko razem możemy sprawić, że na drogach nie zginie ani jedna osoba. Każdy dzień jest ważny dla ratowania życia.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku w wypadkach drogowych ginie około 1,3 mln osób. W 2024 r. na drogach Unii Europejskiej zginęło 19 800 osób (44 ofiary śmiertelne na milion mieszkańców). W zeszłym roku w Litwie w wypadkach drogowych zginęło 121 osób, a do 15 września tego roku – 86 osób. Dlatego codziennie, uczestnicząc w ruchu drogowym, musimy pamiętać, że na drodze prawie wszystko zależy od naszej odpowiedzialności, uwagi, świadomości i podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Każdy z nas może przyczynić się do zmian poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego – wystarczy niewielka decyzja. Zobowiązujmy się do bezpiecznego, uważnego i pełnego szacunku zachowania na drodze, zwracając szczególną uwagę na najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego: dzieci, pieszych, rowerzystów, kierowców elektrycznych pojazdów mikro, motocyklistów.

Przestrzegając przepisów ruchu drogowego, chronimy nie tylko siebie, ale także nasze dzieci, które uczą się na naszym przykładzie. Bądźmy dla nich dobrym wzorem. Naszym celem jest, aby każda podróż kończyła się bezpiecznie.

