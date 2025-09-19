Spada temperatura, liście i… serotonina

Mniej światła, mniej nastroju

Zdaniem farmaceutki Tomy Gečienė jesienne miesiące to okres, w którym wiele osób zauważa obniżony nastrój, zmęczenie oraz pogorszoną odporność. Spadek serotoniny może skutkować rozdrażnieniem i większym napięciem emocjonalnym.

„Zmiany pór roku mogą mieć naprawdę duży wpływ na nasz układ nerwowy. Wraz z wydłużaniem się ciemnej pory dnia zmniejsza się ilość światła słonecznego, co ma bezpośredni wpływ na produkcję melatoniny i serotoniny w mózgu. Substancje te są ważne dla regulacji nastroju i utrzymania poziomu energii, dlatego może nasilać się niepokój, zmęczenie, a także pogarszać się jakość snu” — mówi Toma Gečienė, farmaceutka Eurovaistinė.

Nie mam siły, więc…

Farmaceutka wskazuje kilka typowych jesiennych błędów, które mogą dodatkowo obciążać układ nerwowy.

„Jesienią, kiedy czujemy się zmęczeni lub doświadczamy większego stresu, łatwiej nam powrócić do niekorzystnych codziennych nawyków, które w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej szkodzą naszemu stanowi psychicznemu i fizycznemu. Jednym z najczęstszych błędów jest zmniejszona aktywność fizyczna. Kiedy jesteśmy zmęczeni, wydaje się, że nie mamy siły na uprawianie sportu. Należy jednak pamiętać, że aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla naszego układu nerwowego — pomaga regulować hormony stresu, stymuluje produkcję endorfin i poprawia nastrój” — zauważa farmaceutka.

„Najważniejsze — nie przestawać się ruszać. Regularne uprawianie sportu lub nawet zwykły spacer na świeżym powietrzu pomaga obniżyć poziom hormonów stresu, takich jak kortyzol. Jednocześnie wzrasta produkcja endorfin i dopaminy, które poprawiają nastrój, a aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi, dostarcza tlen do mózgu i pomaga utrzymać dobry rytm snu” — mówi farmaceutka.

Cepeliny ze śmietaną — a gdzie warzywa?

Według farmaceutki jesienią ludzie mogą mieć większą ochotę na tłuste, kaloryczne potrawy, w których często brakuje świeżych owoców i warzyw.

„Taka dieta może z czasem prowadzić do niedoboru magnezu i witamin z grupy B. Substancje te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Magnez może pomóc w regulacji przekazywania impulsów nerwowych, a witaminy B6 i B12 — zapewnić prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych” — wyjaśnia farmaceutka Toma Gečienė.

„Jesienią warto spożywać więcej warzyw, owoców, orzechów, nasion i produktów pełnoziarnistych — mogą one w naturalny sposób dostarczyć organizmowi energii i substancji niezbędnych dla układu nerwowego” — radzi specjalistka.

Ruch to zdrowie, ale sen również

Brak odpoczynku to kolejny czynnik pogarszający samopoczucie.

„Po letnich wakacjach ludzie często pogrążają się w intensywnym rytmie pracy, zaniedbując dobry sen, odpoczynek i ulubione zajęcia. Taka rutyna w dłuższej perspektywie prowadzi do przemęczenia, stresu, a nawet wypalenia” — podkreśla Toma Gečienė.

Jesienią zalecane jest również wykonanie podstawowych badań diagnostycznych, które pozwolą wcześnie wykryć ewentualne niedobory.