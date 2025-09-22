„Cieszy nas, że młodzież w rejonie wileńskim zdobywa swoje pierwsze praktyczne doświadczenia i odkrywa swoje umiejętności oraz mocne strony. Program nie tylko umożliwia poznanie różnych dziedzin zawodowych, ale także pomaga w kształtowaniu odpowiedzialności, samodzielności i kompetencji społecznych — umiejętności, które będą im towarzyszyć przez całe życie. Jeszcze bardziej inspiruje zaangażowanie lokalnych firm — to pokazuje, że razem możemy tworzyć zrównoważone i wspierające środowisko, w którym każdy młody człowiek może realizować swój potencjał” — mówi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Młodzi ludzie angażowali się w różnorodne działania: od produkcji, konstruowania i montażu mebli po organizowanie wydarzeń kulturalnych, prace pomocnicze, obsługę klienta w hotelach i restauracjach, rejestrację i handel detaliczny. Część młodzieży wykonywała letnie prace przez dwa miesiące, inni — przez jeden, ale wszyscy mieli doskonałą okazję zdobyć cenne doświadczenie i poznać zawody.

W tym roku w inicjatywie wzięło udział 13 pracodawców, na co samorząd przeznaczył łącznie 23,28 tys. euro. Warto zaznaczyć, że od 2025 r. dofinansowanie na każdego zatrudnionego młodego człowieka zostało zwiększone z 300 do 500 euro miesięcznie.

W 2024 r. w programie wzięło udział 16 młodych ludzi i 9 pracodawców, na co przeznaczono 6 993 euro. Można zauważyć, że w tym roku program zatrudnienia młodzieży cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym, co odzwierciedla rosnącą aktywność i wsparcie dla inicjatywy zarówno ze strony młodych ludzi, jak i lokalnych pracodawców.

„Zauważam, że młodzież rejonu wileńskiego jest naprawdę zainteresowana programem — w porównaniu z 2024 rokiem obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania zarówno pracodawców, jak i potencjalnych pracowników. Mam nadzieję, że zainteresowanie będzie rosło i w przyszłym roku uda nam się przyciągnąć jeszcze więcej uczestników” — mówi Ernest Stelmach, koordynator ds. młodzieży w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Program letniego zatrudnienia młodzieży i jej integracji na rynku pracy to inicjatywa wspierana przez samorząd, która otwiera możliwości wakacyjnego zatrudnienia osobom w wieku 14—19 lat, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim i uczą się wg programów nauczania podstawowego, średniego lub zawodowego. Do programu mogą dołączyć również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) uczęszczający do szkół ogólnokształcących, niezależnie od ich wieku. Celem programu jest nie tylko zapewnienie młodzieży wartościowej zajętości w okresie wakacji letnich, ale także promowanie współpracy z lokalnymi pracodawcami i poprawa jakości doradztwa zawodowego.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego