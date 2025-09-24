Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Litwini podróżują autem… na wyspy. Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu przed taką podróżą

    Coraz więcej mieszkańców Litwy wybiera samochód jako środek transportu nawet podczas podróży do najodleglejszych krajów Europy. Ubezpieczyciele odnotowują szkody komunikacyjne z miejsc, do których nie da się dotrzeć lądem – jak Malta, Kreta czy Teneryfa.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Retro samochód na drodze.
    Warto przed wyjazdem sprawdzić, czy nasza polisa AC obejmuje pomoc poza Litwą | Fot. Apolinary Klonowski

    Czytaj również...

    Szersza „mapa szkód komunikacyjnych”

    Z danych „Lietuvos draudimas” wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy 2025 r. zgłoszono 1 250 szkód za granicą dotyczących samochodów zarejestrowanych na Litwie. Jak podkreśla Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych, Litwini docierają samochodem do coraz bardziej odległych zakątków Europy.

    „Polska, Niemcy i Łotwa to kraje, w których odnotowuje się największą część szkód poniesionych za granicą, ponieważ kierowcy z naszego kraju najczęściej wybierają się tam samochodem. Mieszkańcy Litwy również często podróżują do Hiszpanii, Francji, Włoch i Holandii. Jednak po całkowitym przywróceniu ruchu turystycznego po pandemii i umożliwieniu pracodawcom pracy z dowolnego miejsca na świecie, widzimy to również na mapie szkód: w ciągu ostatnich trzech lat znalazły się na niej również Teneryfa i wyspa Sarema w Estonii” – powiedział Giedrius Petrikas.

    W 2025 r. po raz pierwszy zgłoszono szkody również na Krecie i Malcie.

    Wypadki drogowe dominują

    Ponad 90 proc. zgłoszeń szkód stanowią wypadki. Od stycznia do sierpnia tego roku odnotowano 1 158 takich zdarzeń.

    „Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku odnotowano 1 158 wypadków z udziałem samochodów zarejestrowanych w naszym kraju, które miały miejsce za granicą. W takich sytuacjach firma ubezpieczeniowa zajmuje się transportem klientów z miejsca zdarzenia i zapewnia inną niezbędną pomoc. Na szczęście, patrząc na ten sam okres w dwóch poprzednich latach, obserwujemy tendencję spadkową liczby wypadków samochodowych za granicą” – podkreślił Giedrius Petrikas.

    Kradzieże i siły natury

    Oprócz wypadków, kierowcy zgłaszają także kradzieże i szkody spowodowane przez siły natury. W tym roku odnotowano blisko 50 przestępstw – o 10 więcej niż rok wcześniej.

    „Osoby podróżujące własnym samochodem padają również ofiarą klęsk żywiołowych i kradzieży. W tym roku odnotowano kilkadziesiąt szkód spowodowanych zarówno siłami natury, jak i kradzieżami. Podobnie jak na Litwie, wśród złodziei za granicą największym zainteresowaniem cieszą się samochody marek Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen oraz różne ich części” – komentuje kierownik.

    Najwyższe odszkodowanie wypłacone w 2025 r. wyniosło 39 tys. euro. W 2024 r. było to 55 tys. euro, a w 2023 r. – 61 tys. euro. Średnia wypłat z trzech lat to około 2 600 euro.

    Jak postępować w razie problemów?

    Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy polisa autocasco (tzw. AC) obejmuje pomoc techniczną poza Litwą i na jakich zasadach.

    „W razie wypadku lub kradzieży należy najpierw powiadomić swojego ubezpieczyciela na Litwie. Jego przedstawiciele szczegółowo poinformują, jakie dalsze kroki należy podjąć i skontaktują się ze swoimi partnerami świadczącymi pomoc techniczną w danym kraju zagranicznym” – zaznaczył Giedrius Petrikas.

    Ekspert podkreśla, że warto mieć zapisane numery kontaktowe obowiązujące za granicą.

    Praktyczne wskazówki

    Specjaliści radzą, by pamiętać o kilku zasadach:

    • nie zostawiać widocznych przedmiotów w samochodzie;
    • unikać parkowania w odludnych i ciemnych miejscach;
    • uważać na próby zatrzymania pojazdu przez nieznajomych;
    • przed podróżą sprawdzić stan techniczny auta;
    • upewnić się, że OC i autocasco obejmują całą trasę;
    • zweryfikować dostępność pomocy technicznej w odległych regionach i na wyspach.

    Mieszkańcy krajów bałtyckich tego lata stawiają na lokalne podróże
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaInf. Lietuvos draudimas

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Mandat za prędkość na Litwie – jeden z najniższych w Europie. Ciekawiej mają tylko sąsiedzi

    Problem kierowców – prędkość Na tle Europy Litwa wyróżnia się niechlubnie niską wysokością grzywien. Za przekroczenie prędkości o 15 km/h kierowca zapłaci jedynie 30 euro, co stanowi zaledwie 2,2 proc....
    Wilno

    W Wilnie powstanie plac Tysiąclecia — użytkownicy działek będą mogli zachować swoje ogródki

    Nowa inwestycja miejska Samorząd Miasta Wilna zlecił realizację projektu spółce Vilniaus vystymo kompanija, która wybrała wykonawcę — firmę UAB „Eika Construction”. Wartość robót budowlanych wynosi niemal 1,4 mln euro z...
    Zdrowie

    Spada temperatura, liście i… serotonina. Są na to sposoby, ale stosujemy je niechętnie

    Mniej światła, mniej nastroju Zdaniem farmaceutki Tomy Gečienė jesienne miesiące to okres, w którym wiele osób zauważa obniżony nastrój, zmęczenie oraz pogorszoną odporność. Spadek serotoniny może skutkować rozdrażnieniem i większym...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.