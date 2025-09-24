Szersza „mapa szkód komunikacyjnych”

Z danych „Lietuvos draudimas” wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy 2025 r. zgłoszono 1 250 szkód za granicą dotyczących samochodów zarejestrowanych na Litwie. Jak podkreśla Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych, Litwini docierają samochodem do coraz bardziej odległych zakątków Europy.

„Polska, Niemcy i Łotwa to kraje, w których odnotowuje się największą część szkód poniesionych za granicą, ponieważ kierowcy z naszego kraju najczęściej wybierają się tam samochodem. Mieszkańcy Litwy również często podróżują do Hiszpanii, Francji, Włoch i Holandii. Jednak po całkowitym przywróceniu ruchu turystycznego po pandemii i umożliwieniu pracodawcom pracy z dowolnego miejsca na świecie, widzimy to również na mapie szkód: w ciągu ostatnich trzech lat znalazły się na niej również Teneryfa i wyspa Sarema w Estonii” – powiedział Giedrius Petrikas.

W 2025 r. po raz pierwszy zgłoszono szkody również na Krecie i Malcie.

Wypadki drogowe dominują

Ponad 90 proc. zgłoszeń szkód stanowią wypadki. Od stycznia do sierpnia tego roku odnotowano 1 158 takich zdarzeń.

„Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku odnotowano 1 158 wypadków z udziałem samochodów zarejestrowanych w naszym kraju, które miały miejsce za granicą. W takich sytuacjach firma ubezpieczeniowa zajmuje się transportem klientów z miejsca zdarzenia i zapewnia inną niezbędną pomoc. Na szczęście, patrząc na ten sam okres w dwóch poprzednich latach, obserwujemy tendencję spadkową liczby wypadków samochodowych za granicą” – podkreślił Giedrius Petrikas.

Kradzieże i siły natury

Oprócz wypadków, kierowcy zgłaszają także kradzieże i szkody spowodowane przez siły natury. W tym roku odnotowano blisko 50 przestępstw – o 10 więcej niż rok wcześniej.

„Osoby podróżujące własnym samochodem padają również ofiarą klęsk żywiołowych i kradzieży. W tym roku odnotowano kilkadziesiąt szkód spowodowanych zarówno siłami natury, jak i kradzieżami. Podobnie jak na Litwie, wśród złodziei za granicą największym zainteresowaniem cieszą się samochody marek Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen oraz różne ich części” – komentuje kierownik.

Najwyższe odszkodowanie wypłacone w 2025 r. wyniosło 39 tys. euro. W 2024 r. było to 55 tys. euro, a w 2023 r. – 61 tys. euro. Średnia wypłat z trzech lat to około 2 600 euro.

Jak postępować w razie problemów?

Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy polisa autocasco (tzw. AC) obejmuje pomoc techniczną poza Litwą i na jakich zasadach.

„W razie wypadku lub kradzieży należy najpierw powiadomić swojego ubezpieczyciela na Litwie. Jego przedstawiciele szczegółowo poinformują, jakie dalsze kroki należy podjąć i skontaktują się ze swoimi partnerami świadczącymi pomoc techniczną w danym kraju zagranicznym” – zaznaczył Giedrius Petrikas.

Ekspert podkreśla, że warto mieć zapisane numery kontaktowe obowiązujące za granicą.

Praktyczne wskazówki

Specjaliści radzą, by pamiętać o kilku zasadach:

• nie zostawiać widocznych przedmiotów w samochodzie;

• unikać parkowania w odludnych i ciemnych miejscach;

• uważać na próby zatrzymania pojazdu przez nieznajomych;

• przed podróżą sprawdzić stan techniczny auta;

• upewnić się, że OC i autocasco obejmują całą trasę;

• zweryfikować dostępność pomocy technicznej w odległych regionach i na wyspach.