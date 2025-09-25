– Litwini bardzo lubią podróżować po swoim kraju, a turystyka lokalna stała się nieodłączną częścią naszej kultury. W tym roku ponad 1,5 mln mieszkańców podróżowało po Litwie – to o 2 proc. więcej niż w rekordowym 2022 r. Według badania „Podróżuj po Litwie” (Keliauk Lietuvoje) aż 64 proc. Litwinów spędziło główne wakacje w swoim kraju, a 69 proc. mieszkańców podróżowało w ciągu ostatniego roku, zatrzymując się przynajmniej na jedną noc. To pokazuje, że podróże po Litwie nie są już tylko opcją rezerwową, ale coraz częściej stają się głównym kierunkiem wakacyjnym. Ciekawe jest to, że młode pokolenie planuje podróże w inny sposób – w większym stopniu opiera się na sieciach społecznościowych, śledzi opiniotwórców, ulega efektowi FOMO („fear of missing out”), dlatego plany podróży często powstają impulsywnie. Dla nich ważne są nie tylko piękne miejsca, ale także znaczące, „warte podzielenia się” doświadczenia – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi Jolanta Masiulienė, Kierownik Działu marketingu i komunikacji „Podróżuj po Litwie”.

Jak zaznacza, Litwini tradycyjnie wybierają wybrzeże – Połongę, Nidę, Kłajpedę, a także kurorty, takie jak Druskieniki czy Birszton, oraz duże miasta – Wilno i Kowno. Jednak badania dotyczące turystyki lokalnej ujawniają nową tendencję: szybko rośnie zainteresowanie mniej odwiedzanymi regionami. Jeśli w 2024 r. takie regiony odwiedziło 33 proc. mieszkańców, to w tym roku już 43 proc.

– Litwa pozostaje atrakcyjnym kierunkiem dla obcokrajowców, a po pandemii ruch turystyczny szybko się odradza. Do sierpnia tego roku Litwę odwiedziło 814 tys. turystów z zagranicy, co stanowi 75 proc. wyniku osiągniętego w 2019 r. Odnotowano szczególnie szybki wzrost z niektórych krajów: liczba turystów z USA wzrosła w 2024 r. o 32 proc., z Holandii – aż o 103 proc., a Niemcy, gdzie ruch turystyczny wzrósł o 21 proc., stały się drugim co do wielkości krajem docelowym turystyki przyjazdowej. Świadczy to o tym, że Litwa z powodzeniem przyciąga zarówno tradycyjne, jak i nowe rynki – podkreśla Jolanta Masiulienė.

Głównymi państwami turystyki przyjazdowej pozostają Niemcy, Polska i Łotwa – kraje, które tradycyjnie mają najsilniejsze powiązania z Litwą. Ważne są również Wielka Brytania i kraje skandynawskie. Tymczasem wzrost liczby turystów z USA i Holandii wskazuje na potencjał nowych rynków. Ważne jest to, że obcokrajowcy odkrywają w Litwie nie tylko stolicę, ale także kurorty i coraz częściej poszukują autentycznych wrażeń, co odpowiada ogólnej europejskiej tendencji do wybierania mniej znanych miejsc.

Vilma Daubarienė, Kierowniczka Agencji Rozwoju Biznesu i Turystyki „Go Vilnius”, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że od kilku lat liczba turystów odwiedzających Wilno stale rośnie.

– Obcokrajowcy interesują się tym, co warto zwiedzić i robić w Wilnie, jak poruszać się po mieście, jakie wydarzenia lub wycieczki wybrać, jakie pamiątki kupić. Doświadczenia kulinarne, lokalne tradycje i wysokiej jakości jedzenie to nieodłączne atrybuty każdej podróży. Prawie co trzeci odwiedzający Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie pyta o miejsca, gdzie można zjeść lunch, spróbować lokalnych potraw i dowiedzieć się, co jest wyjątkowego w Wilnie. Zainteresowanie gastronomią wynika również z faktu, że Wilno ma restauracje ocenione i polecane przez przewodnik Michelin – podkreśla Vilma Daubarienė.

W okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. Centrum Informacji Turystycznej (CIT) w Wilnie odwiedziło prawie 57 tys. osób, czyli o prawie jedną piątą więcej niż w 2024 r. Obcokrajowcy stanowią około 83 proc. osób odwiedzających CIT. Najwięcej gości przybywa z Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a także coraz więcej z USA, Japonii i innych krajów azjatyckich. Latem Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie odwiedza dziennie 400–500 osób, a rekord został osiągnięty podczas festiwalu chłodnika „Vilnius Pink Soup Fest”, kiedy to odwiedziło je ponad 1 200 osób.