„Dążymy do tego, aby każda rodzina, która doczekała się noworodka, czuła się wspierana i miała dostęp do najpotrzebniejszych pierwszych artykułów do pielęgnacji dziecka. Odnowiona wyprawka to nie tylko praktyczna pomoc, ale także wyraz naszej troski o każdego nowego mieszkańca, ponieważ wierzymy, że silna wspólnota zaczyna się od troski o jej najmłodszych członków” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Wyprawka dla noworodka przysługuje rodzinom, które:

zarejestrowały narodziny dziecka – obywatela Republiki Litewskiej – w Urzędzie Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia;

co najmniej jeden z rodziców noworodka ma zadeklarowane miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim lub jest ujęty w ewidencji osób bez miejsca zamieszkania prowadzonej przez Samorząd.

Zwracamy uwagę, że rejestracja narodzin noworodka i deklaracja miejsca zamieszkania to dwie różne procedury, które rodzice czasem mylą. Szczególnie ważne: jeśli narodziny dziecka są rejestrowane internetowo (online), należy wybrać Urząd Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) – tylko w takim przypadku rodzinie przysługuje wyprawka.

Odnowiona wyprawka dla noworodka składa się z przydatnych artykułów do codziennej pielęgnacji, snu, karmienia i higieny: uchwyt na smoczek, flanelowa pieluszka, komplet pościeli, śliniaczek, gryzak, środek do pielęgnacji i regeneracji skóry dziecka, ręcznik z kapturem, kocyk, zestaw do pielęgnacji niemowląt, zestaw higieniczny dla niemowląt, termometr do wody, miseczka z pokrywką i łyżeczką, kubek z uchwytami i słomką, woda morską do higieny nosa dziecka.

Wyprawka nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

Aktualne dokumenty:

Opis procedury wydawania wyprawki dla noworodka w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego