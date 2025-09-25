Więcej
    Wznowiono wydawanie wyprawki dla noworodka w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego

    Informujemy, że w połowie września br. do Urzędu Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego dotarła odnowiona wyprawka dla noworodka – forma wsparcia, przeznaczona dla każdego nowo narodzonego mieszkańca rejonu wileńskiego.

    Wyprawka dla noworodka.
    Odnowiona wyprawka dla noworodka |Fot. vrsa.lt

    „Dążymy do tego, aby każda rodzina, która doczekała się noworodka, czuła się wspierana i miała dostęp do najpotrzebniejszych pierwszych artykułów do pielęgnacji dziecka. Odnowiona wyprawka to nie tylko praktyczna pomoc, ale także wyraz naszej troski o każdego nowego mieszkańca, ponieważ wierzymy, że silna wspólnota zaczyna się od troski o jej najmłodszych członków” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Wyprawka dla noworodka przysługuje rodzinom, które:

    • zarejestrowały narodziny dziecka – obywatela Republiki Litewskiej – w Urzędzie Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia;
    • co najmniej jeden z rodziców noworodka ma zadeklarowane miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim lub jest ujęty w ewidencji osób bez miejsca zamieszkania prowadzonej przez Samorząd.

    Zwracamy uwagę, że rejestracja narodzin noworodka i deklaracja miejsca zamieszkania to dwie różne procedury, które rodzice czasem mylą. Szczególnie ważne: jeśli narodziny dziecka są rejestrowane internetowo (online), należy wybrać Urząd Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) – tylko w takim przypadku rodzinie przysługuje wyprawka.

    Odnowiona wyprawka dla noworodka składa się z przydatnych artykułów do codziennej pielęgnacji, snu, karmienia i higieny: uchwyt na smoczek, flanelowa pieluszka, komplet pościeli, śliniaczek, gryzak, środek do pielęgnacji i regeneracji skóry dziecka, ręcznik z kapturem, kocyk, zestaw do pielęgnacji niemowląt, zestaw higieniczny dla niemowląt, termometr do wody, miseczka z pokrywką i łyżeczką, kubek z uchwytami i słomką, woda morską do higieny nosa dziecka.

    Wyprawka nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

    Aktualne dokumenty:

    Opis procedury wydawania wyprawki dla noworodka w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

    Od 1 stycznia dla noworodków rejonu wileńskiego – trzykrotnie zwiększone wsparcie na wyprawkę i nowa jednorazowa wypłata

