    XV Międzynarodowy Festiwal św. Jakuba

    XV Międzynarodowy Festiwal św. Jakuba zaprasza na imponującą celebrację dźwięków, łączącą muzykę sakralną, światowej klasy artystów i wyjątkowe przestrzenie koncertowe.

    Autor: KW
    Afisz XV Międzynarodowego Festiwalu św. Jakuba.
    Graf. organizatorzy

    Tegoroczny festiwal to nie tylko seria darmowych koncertów odbywających się od 6 września do 26 października, ale także piękna tradycja, która od piętnastu lat szerzy przesłanie o mocy muzyki, która inspiruje, łączy i wzbogaca. Jubileuszowy festiwal zdominuje muzyka chóralna – aż 7 chórów z Litwy i z zagranicy zaprezentuje programy oparte na różnorodności gatunkowej. Zaplanowano ponad 10 koncertów – wystąpią także dyrygenci, chór oraz zespół kameralny z Polski.

    5 października – Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie.
    Państwowym Chórem „Vilnius” będzie dyrygował Dariusz Zimnicki. W programie koncertu – utwory Maestro Romualda Twardowskiego.

    18 października – Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie.
    Występ chóru „Quantum” Politechniki Warszawskiej.

    25 października – Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie.
    Koncert zespołu kameralnego Capella Bydgostiensis (kierownik artystyczny i dyrygent Piotr Pławner).

    26 października – Litewska Filharmonia Narodowa.
    Koncert finałowy festiwalu – Zita Bružaitė „Buen Camino!”. Wykonawcy: Państwowy Chór „Vilnius”, Capella Bydgostiensis, Gunta Gelgotė (sopran), Eugenijus Chrebtovas (baryton), Robertas Beinaris (obój), Giedrius Labanauskas (flugelhorn), Vincenzo de Martino (organy), Tomas Kulikauskas (perkusja), dyrygent Artūras Dambrauskas.

    Więcej informacji o każdym z koncertów na stronie Instytutu: https://tiny.pl/xzqcf0j7.

    XV Międzynarodowy Festiwal św. Jakuba

    Organizator – Państwowy Chór „Vilnius”
    Finansowanie – Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej
    Partnerzy – Związek Kompozytorów Litewskich, Instytut Polski w Wilnie
    Patronat – Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda oraz Arcybiskup Metropolita Wileński Gintaras Grušas
    Ambasadorka festiwalu – dr Laima Liucija Andrikienė

    Serdecznie zapraszamy na koncerty oraz zwracamy się prośbą o włączenie się w promocję polskich akcentów na Festiwalu.

    Instytut Polski w Wilnie 

