Tegoroczny festiwal to nie tylko seria darmowych koncertów odbywających się od 6 września do 26 października, ale także piękna tradycja, która od piętnastu lat szerzy przesłanie o mocy muzyki, która inspiruje, łączy i wzbogaca. Jubileuszowy festiwal zdominuje muzyka chóralna – aż 7 chórów z Litwy i z zagranicy zaprezentuje programy oparte na różnorodności gatunkowej. Zaplanowano ponad 10 koncertów – wystąpią także dyrygenci, chór oraz zespół kameralny z Polski.

5 października – Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie.

Państwowym Chórem „Vilnius” będzie dyrygował Dariusz Zimnicki. W programie koncertu – utwory Maestro Romualda Twardowskiego.

18 października – Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie.

Występ chóru „Quantum” Politechniki Warszawskiej.

25 października – Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie.

Koncert zespołu kameralnego Capella Bydgostiensis (kierownik artystyczny i dyrygent Piotr Pławner).

26 października – Litewska Filharmonia Narodowa.

Koncert finałowy festiwalu – Zita Bružaitė „Buen Camino!”. Wykonawcy: Państwowy Chór „Vilnius”, Capella Bydgostiensis, Gunta Gelgotė (sopran), Eugenijus Chrebtovas (baryton), Robertas Beinaris (obój), Giedrius Labanauskas (flugelhorn), Vincenzo de Martino (organy), Tomas Kulikauskas (perkusja), dyrygent Artūras Dambrauskas.

Więcej informacji o każdym z koncertów na stronie Instytutu: https://tiny.pl/xzqcf0j7.

XV Międzynarodowy Festiwal św. Jakuba

Organizator – Państwowy Chór „Vilnius”

Finansowanie – Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej

Partnerzy – Związek Kompozytorów Litewskich, Instytut Polski w Wilnie

Patronat – Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda oraz Arcybiskup Metropolita Wileński Gintaras Grušas

Ambasadorka festiwalu – dr Laima Liucija Andrikienė

Serdecznie zapraszamy na koncerty oraz zwracamy się prośbą o włączenie się w promocję polskich akcentów na Festiwalu.

