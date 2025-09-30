Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Bohaterowie bez fleszy. Litewskie sondaże o pracownikach socjalnych mówią wiele

    Na Litwie 27 września obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Nie ma tu sztucznej inteligencji, święcących ekranów czy konferencji, gdzie las rąk z telefonami ekscytuje się wykreowanym przez siebie samych bożkiem. W tym zawodzie liczy się tylko człowiek i cicha sumienna praca.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Pracownik socjalny rozmawia z dziewczynką.
    Praca socjalna to zawód, który wymaga nie tylko wiedzy, ale także szczególnej wrażliwości ludzkiej, pewnych wypielęgnowanych cech | Fot. Freepik

    Czytaj również...

    Codzienna obecność

    Dzień Pracownika Socjalnego został ustanowiony w 2004 r. z inicjatywy Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy oraz Litewskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych. Obchodom towarzyszy refleksja nad znaczeniem tej profesji — wymagającej nie tylko wiedzy, lecz także empatii i gotowości do bycia blisko drugiego człowieka. Na szczęście, jak wskazują sondaże, jest to zawód na Litwie bardzo ceniony.

    Drogi do zawodu bywają różne. Dla Šarūnasa Montvilasa, który od ośmiu lat pracuje z dziećmi w domach rodzinnych, był to świadomy wybór. „Chciałem pracować z ludźmi, myślałem o psychologii, ale zapisałem się na pracę socjalną. A teraz widzę, jak wiele jest tu psychologii” — opowiada.

    Dla Viktoriji Pletkutė wybór był przypadkowy, ale z czasem nabrał głębokiego znaczenia. „Wybrałam pracę socjalną, myśląc, że polega ona na pomaganiu ludziom, ale kiedy zaczęłam się uczyć, zrozumiałam, że to nie tylko pomoc ludziom, ale znacznie szerszy zawód” — twierdzi Viktorija.

    Sandra Beržinienė zrezygnowała z pracy w policji i pedagogice, by działać prewencyjnie. „Chciałam wykonywać pracę prewencyjną, która pomaga zapobiegać problemom. Nie chciałam karać — chciałam pomagać” — wyjaśnia.

    Fundamentem są relacje

    W pracy z dziećmi i młodzieżą kluczowe są relacje oparte na zaufaniu. Żadne metody czy programy nie przyniosą efektu, jeśli nie zbuduje się więzi. „Czasami dzieci mają wybuchy gniewu, używają przekleństw, a inni dorośli mogą nie rozumieć, dlaczego ich przeklęli, ale ty (pracownik socjalny — przyp.red.) rozumiesz, skąd biorą się te przekleństwa” — mówi Šarūnas.

    Założony przez niego zespół muzyczny dla dzieci z niepełnosprawnościami to przykład pracy wykraczającej poza ramy zawodowe. „Założyłem zespół pięć lat temu. (…) Na początku wątpiłem, czy dam radę, ale wszystko samo się ułożyło” — mówi.

    Z kolei Sandra podkreśla, że zdobycie zaufania młodzieży wymaga czasu. „Młodzi ludzie pytali mnie, czy planuję mieć dzieci. Nie była to zwykła ciekawość, zależało im na tym, czy zostanę tutaj, czy odejdę, jak wielu innych. Są wrażliwi nawet na najmniejsze oznaki dystansu” — wspomina.

    Nie ma szybkich efektów

    Wszyscy zgodnie przyznają, że rezultaty pracy socjalnej nie przychodzą natychmiast. Czasem trzeba lat, by zobaczyć jej sens i owoce. „Zwrotna reakcja, po długiej i ciężkiej pracy, przychodzi później. Czasami zdarza się, że nie oczekujesz wdzięczności od tej osoby. Wydawało się, że ta osoba nie zrozumiała twojej pomocy, ale po kilku latach otrzymujesz tę zwrotną reakcję. Ponieważ nastolatkowie, dzieci, nie mówią tego od razu, a dopiero po kilku latach, już jako dorośli ludzie, dziękują” — opowiada Šarūnas.

    Sandra zwraca uwagę, że pracownik socjalny bywa dla drugiego człowieka ostatnim źródłem nadziei. „Jesteśmy tymi, którzy dają nadzieję. Czasami jesteśmy ostatnią osobą, która naprawdę wierzy. I to nie są puste słowa — jeśli nie wierzysz, człowiek to czuje” — zaznacza.

    Potrzebni bardziej niż kiedykolwiek

    Jak wynika z badań agencji Spinter tyrimai, przeprowadzonych w październiku 2024 r., aż 75 proc. mieszkańców Litwy uznaje pracę socjalną za pożyteczną lub bardzo pożyteczną. Jednocześnie ponad jedna czwarta respondentów miała osobisty kontakt z pracownikiem socjalnym.

    Praca socjalna to nie tylko zawód, ale misja. Cicha, często niedostrzegana, ale niezwykle istotna dla całego społeczeństwa. To zawód, który zmienia życie — powoli, lecz trwale.

    Pracownik socjalny Jolanta: „Jestem w 100 proc. tam, gdzie powinnam być”
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaInf. Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Mołdawia nadal na proeuropejskim kursie. W parlamencie jest też niespodzianka

    Zwycięstwo PAS i samodzielna większość W wyborach 28 września wygrała rządząca Partia Działania i Solidarności (PAS), kierowana przez obecną prezydent Maię Sandu. PAS uzyskała 50,16 proc. głosów w wyborach parlamentarnych,...
    Zdrowie

    Siedź i choruj — albo nie! Sposoby na jesienne infekcje proponowane przez specjalistów

    Dlaczego „ruch to zdrowie”? Regularne ćwiczenia fizyczne mogą istotnie wspomóc funkcjonowanie układu odpornościowego. „Regularna aktywność fizyczna pobudza krążenie krwi, co pomaga układowi odpornościowemu w skuteczniejszym rozprowadzaniu białych krwinek i przeciwciał po...
    Zdrowie

    Grypa to nie przeziębienie. Litewscy lekarze proszą o szczepienia, aby uniknąć hospitalizacji

    Wirus jest groźniejszy od przeziębienia Choć grypa bywa postrzegana jako sezonowa, łagodna choroba, w rzeczywistości może prowadzić do ciężkich powikłań, w tym zapalenia płuc, a w skrajnych przypadkach – do...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.