Thriller psychologiczny o wchodzeniu w dorosłość

— „Utrata równowagi” to thriller psychologiczny o wchodzeniu w dorosłość opowiedziany z perspektywy studentów aktorstwa. Maja — studentka ostatniego roku aktorstwa odzyskuje wiarę w siebie za sprawą pełnego pasji, ale stosującego wątpliwe metody reżysera. Film powstał dzięki energii młodych ludzi, większość osób pracujących przy „Utracie równowagi” to debiutanci. Mieliśmy bardzo ograniczone środki i czas, ale cieszyliśmy się, że możemy zrobić coś razem — dzieli się w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” reżyser Korek Bojanowski.

Wielowymiarowy tytuł filmu

Tytuł „Utrata równowagi” jest wielowymiarowy i może mieć nieco inne znaczenie dla każdego widza, bo film działa na poziomie emocji, psychologii i metafory.

— Dla każdego z innego powodu. Może to być próba znalezienia równowagi moralnej we współczesnym rozchwianym świecie, czy też balansowanie między byciem dzieckiem a dorosłym. A także poszukiwanie równowagi psychicznej w sytuacjach skrajnych — wyjaśnia nam reżyser.

Główne zagadnienia poruszone w obrazie

Reżyser zaznacza, że główne zagadnienia poruszone w tym filmie, to wchodzenie w dorosłość i koszt, jaki ponosimy, żeby realizować swoje marzenia. Film przygląda się też przemocy jako metodzie nauczania w szkołach artystycznych i nie tylko.

Kilka lat temu jedna ze studentek Łódzkiej Szkoły Filmowej napisała post na socialmediach, w którym opisała swoje doświadczenia z sal prób. Profesorowie dopuszczali się przemocy fizycznej i psychicznej na studentach. Post tej dziewczyny rozpoczął dyskusję i przemiany w szkołach aktorskich w całej Polsce.

Film „Utrata równowagi” odnosi się do tych sytuacji, ale nie w sposób interwencyjny. Stara się wejść w ten świat śledząc losy bohaterki.

Największe wyzwania podczas realizacji

Jak mówi reżyser, podczas realizacji filmu największym wyzwaniem był czas.

— Mieliśmy jedynie 18 dni na nakręcenie całego filmu. W normalnych warunkach mielibyśmy koło 30. Wymagało to ogromnego przygotowania przed zdjęciami, tak naprawdę ze strony każdego zaangażowanego w projekt. Na pewno wyzwaniem było też konsekwentne przeprowadzenie filmu od początku do końca z jasną wizją. Ten film jest kierowany do każdego, do ludzi młodych, którzy chcą zobaczyć siebie na wielkim ekranie, do osób, o których ten film nie opowiada, ale którzy chcą zobaczyć, z czym się współcześnie mierzą ludzie młodzi wchodzący w dorosłość. Ale też dla każdego, kto lubi intensywne doświadczenie kinowe i filmy, o których chce się rozmawiać — podkreśla reżyser Korek Bojanowski.

Po pokazie filmu odbędzie się spotkanie z reżyserem i współscenarzystą Korkiem Bojanowskim, aktorkami Nelą Kaczmarek i Polą Jodłowiec oraz aktorem Oskarem Rybaczkiem.

Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu.

Dofinansowano przez Samorząd Miasta Wilna.

Bilety w cenie 3,5 euro do nabycia na stronie www.polskidom.lt

Aneta Sokołowska