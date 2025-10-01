W Rudowsiach otwarto nową przestrzeń sportową.

Witając zebranych, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że powstanie tej przestrzeni jest wynikiem aktywności i zaangażowania społeczności.

„Dziś otwarta nowa przestrzeń sportowa w Rudowsiach to nie tylko kolejny obiekt w naszym rejonie, ale i żywy dowód na to, że pomysły, potrzeby i inicjatywy społeczności mogą stać się rzeczywistością. To miejsce, w którym będziemy mogli uprawiać sport, spotykać się, integrować, a co najważniejsze – dbać o zdrowie i wspólnotowość. Podczas tworzenia parku bardzo ważne było dla nas wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców Rudowsi, dlatego ta przestrzeń jest wynikiem waszych pomysłów, oczekiwań i zaangażowania” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Aktywności dla wszystkich pokoleń

Nowa przestrzeń została zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać osoby w każdym wieku – od najmłodszych po seniorów. Urządzono tu dwa nowoczesne place zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki i piłki nożnej dla miłośników sportu oraz dwie wielofunkcyjne strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zaplanowano tu również przytulne miejsca do odpoczynku, spotkań i organizacji lokalnych imprez.

Podczas uroczystości otwarcia nie brakowało uśmiechów i przyjacielskich rozmów – mieszkańcy cieszyli się, że w Rudowsiach powstało nowe miejsce, które jednoczy, zachęca do aktywności i przyczynia się do budowania silniejszej społeczności.

Pomysł narodził się wśród społeczności

Początki projektu sięgają 2022 roku, gdy wspólnota wsi Rudowsie została zaproszona do aktywnego udziału w planowaniu. Mieszkańcy wyrazili swoje oczekiwania w publicznych ankietach, a ich propozycje stały się podstawą wizji nowej przestrzeni. W ciągu trzech lat na urządzenie skweru przeznaczono 504,7 tys. euro. Większość tych funduszy posłużyła do budowy chodnika i boiska do koszykówki.

Dziś przestrzeń sportowa w Rudowsiach jest symbolem wspólnotowości, udowadniając, że aktywny udział i pomysły mieszkańców mają moc zmieniania otoczenia.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego