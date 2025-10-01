Więcej
    W Rudowsiach otwarto nową przestrzeń sportową

    W piątek, 26 września, we wsi Rudowsie (gmina Niemenczyn) oficjalnie otwarto nową przestrzeń sportowo-rekreacyjną. To doskonały dowód na to, jak pomysły i inicjatywy mieszkańców mogą zamienić się w realne projekty, które wzmacniają wspólnotowość. W uroczystości wziął udział mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz oraz liczne grono lokalnych mieszkańców i gości.

    W Rudowsiach otwarto nową przestrzeń sportową.
    Otwarcie nowej przestrzeni sportowej, która będzie służyć integracji i zdrowiu wszystkich pokoleń | Fot. vrsa.lt

    Witając zebranych, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że powstanie tej przestrzeni jest wynikiem aktywności i zaangażowania społeczności.

    „Dziś otwarta nowa przestrzeń sportowa w Rudowsiach to nie tylko kolejny obiekt w naszym rejonie, ale i żywy dowód na to, że pomysły, potrzeby i inicjatywy społeczności mogą stać się rzeczywistością. To miejsce, w którym będziemy mogli uprawiać sport, spotykać się, integrować, a co najważniejsze – dbać o zdrowie i wspólnotowość. Podczas tworzenia parku bardzo ważne było dla nas wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców Rudowsi, dlatego ta przestrzeń jest wynikiem waszych pomysłów, oczekiwań i zaangażowania” – powiedział mer R. Duchniewicz.

    Aktywności dla wszystkich pokoleń

    Nowa przestrzeń została zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać osoby w każdym wieku – od najmłodszych po seniorów. Urządzono tu dwa nowoczesne place zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki i piłki nożnej dla miłośników sportu oraz dwie wielofunkcyjne strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zaplanowano tu również przytulne miejsca do odpoczynku, spotkań i organizacji lokalnych imprez.

    Podczas uroczystości otwarcia nie brakowało uśmiechów i przyjacielskich rozmów – mieszkańcy cieszyli się, że w Rudowsiach powstało nowe miejsce, które jednoczy, zachęca do aktywności i przyczynia się do budowania silniejszej społeczności.

    Pomysł narodził się wśród społeczności

    Początki projektu sięgają 2022 roku, gdy wspólnota wsi Rudowsie została zaproszona do aktywnego udziału w planowaniu. Mieszkańcy wyrazili swoje oczekiwania w publicznych ankietach, a ich propozycje stały się podstawą wizji nowej przestrzeni. W ciągu trzech lat na urządzenie skweru przeznaczono 504,7 tys. euro. Większość tych funduszy posłużyła do budowy chodnika i boiska do koszykówki.

    Dziś przestrzeń sportowa w Rudowsiach jest symbolem wspólnotowości, udowadniając, że aktywny udział i pomysły mieszkańców mają moc zmieniania otoczenia.

    W rejonie wileńskim – coraz więcej nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw dla dzieci

