    Mer pogratulował medalistom sezonu letniego z rejonu wileńskiego

    29 września mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, Robert Duchniewicz, spotkał się ze sportowcami rejonu wileńskiego, którzy w sezonie letnim 2025 roku osiągnęli imponujące wyniki i rozsławili imię rejonu. Sportowcom w tym spotkaniu towarzyszyli ich trenerzy oraz najbliżsi, którzy codziennie ich wspierają.

    Sportowcy rejonu wileńskiego.
    Dziękujemy sportowcom rejonu wileńskiego za zwycięstwa, poświęcenie i inspirację dla całej społeczności! | Fot. vrsa.lt

    „Cieszę się, widząc, jak w rejonie rozwijają się różnorodne dyscypliny sportowe. To ogromna zasługa dzieci, rodziców i, oczywiście, naszych trenerów, którzy potrafią dostrzec i wyszkolić najlepsze talenty, czyniąc z nich już dziś gwiazdy światowej klasy. Widzimy przed sobą perspektywne przyszłe pokolenie, a samorząd jest gotów dołożyć wszelkich starań, aby przyczynić się do jego sukcesu” – powiedział mer R. Duchniewicz

    Mer podkreślił, że samorząd dąży do poprawy infrastruktury sportowej i zapewnienia dostępności sportu każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, już od najmłodszych lat i to nawet w najbardziej odległych miejscowościach wiejskich. Rozmawiano o rozwoju sportu w rejonie wileńskim, akcentując nie tylko obecne osiągnięcia, ale i ambitne wizje na przyszłość. Jednym z najważniejszych aspektów rozwoju jest projekt nowego, dużego i potężnego kompleksu sportowego, który umożliwi naszym sportowcom trenowanie, doskonalenie umiejętności i osiąganie najlepszych wyników na miejscu.

    Dziękując za wysokie wyniki i życząc sukcesów w sportowej przyszłości, mer nagrodził sportowców, którzy osiągnęli imponujące rezultaty, oraz ich trenerów listami gratulacyjnymi i upominkami pamiątkowymi.

    Osiągnięcia tego lata i wczesnej jesieni okazały się wyjątkowe dla rejonu wileńskiego. Nagrodzono zawodniczki drużyny siatkówki kobiet Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego, które zostały zwyciężczyniami dwóch turniejów: Światowych Igrzysk Sportowych Litwy (3–6 lipca) oraz Igrzysk Sportowych Starostw Litwy (13 września): Kamilė Vinckevič (trenerka), Auksė Vizeraitė, Eglė Radzevičiūtė, Ieva Aškelėnaitė, Dovilė Navarskė, Brigita Mociūtė, Evelina Znosenko, Kamilė Razumaitė, Julija Stankevičiūtė, Inesa Šlempo–Markela.

    Wśród uhonorowanych znalazła się Smiltė Plytnykaitė, Mistrzyni Świata Juniorów w pływaniu na 100 m stylem klasycznym. Wyróżniono także Kaję Tworogal, Mistrzynię Europy w mini mistrzostwach w tenisie stołowym w kategorii kadetek U11, wraz z trenerem Markiem Vaitonisem.

    Kaja Tworogal mistrzynią Europy w tenisie stołowym młodzieży!

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

