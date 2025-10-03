„Nie odpowiada już treści programowej”

„Obecna metodologia zewnętrznej oceny szkół, mająca na celu większy nadzór i kontrolę nad działalnością szkół, nie odpowiada już zaktualizowanej treści programowej opartej na kształceniu wartości i kompetencji oraz oczekiwaniom społeczeństwa” – cytowany w komunikacie wiceminister oświaty, nauki i sportu Jonas Petkevičius.

„Chcemy przejść od mechanizmów kontroli do współpracy opartej na zaufaniu, konsultacji i innego rodzaju pomocy dla szkół. Jest to ważne nie tylko dla zapewnienia jakości edukacji, ale także dla wzmocnienia prestiżu zawodu nauczyciela i promowania większej dojrzałości szkół” – twierdzi.

Zmniejszenie obciążenia administracyjnego

Planowane jest również zmniejszenie obciążenia administracyjnego szkół oraz przegląd kryteriów i wskaźników jakości.

Według ŠMSM proponuje się rezygnację z obowiązkowej obserwacji lekcji, ponieważ nie dostarcza ona wartościowych informacji o pracy nauczyciela, a nauczyciele obserwowani przez oceniających często odczuwają stres.

Lekcje nauczycieli mogłyby być obserwowane przez przedstawicieli wyznaczonych przez dyrektorów szkół, a sama szkoła podejmowałaby decyzje dotyczące poprawy jakości kształcenia.

Trwa dyskusja

Dyskutuje się również, z jakich obecnie obowiązkowych dokumentów należy zrezygnować, aby zmniejszyć nadmierne obciążenie administracyjne szkół.

Według ministerstwa zewnętrzna ocena szkół opierałaby się na koncepcji dobrej szkoły (którą w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” opisała prof. Targamadzė), dokumentach międzynarodowych i zasadach zrównoważonego rozwoju w edukacji.

Po aktualizacji koncepcji zewnętrznej oceny szkół zostaną przedstawione zalecenia dotyczące doskonalenia ich działalności.

W tym czasie NŠA, według ministerstwa, przygotowuje się do konsultacji społecznych dotyczących zmian w zewnętrznej ocenie szkół.

„Dyskusje będą kontynuowane do momentu uzgodnienia”

Jak rozpoznać postępy szkół, idee koncepcji dobrej szkoły w szkołach, będą rozważać naukowcy, nauczyciele, doświadczeni zewnętrzni oceniający i inni przedstawiciele społeczności edukacyjnych.

„Wnioski sformułowane podczas konsultacji społecznych zostaną podsumowane i przedstawione szkołom, a dyskusje ze środowiskiem oświatowym będą kontynuowane do momentu uzgodnienia ostatecznych wytycznych dotyczących oceny zewnętrznej, które pozwolą stworzyć zrównoważoną szkołę i zapewnią jakość edukacji” – podano w komunikacie.