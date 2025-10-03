Wymagania wobec pedagogów stale rosną

— Nauczyciele są fundamentem każdej szkoły. Tak, jak nie ma szkoły bez uczniów, tak samo nie może jej być bez nauczycieli. To oni stanowią niezbędne ogniwo w procesie kształcenia i wychowania, którego nie zastąpi żadna technologia ani sztuczna inteligencja. Niestety, z każdym rokiem nauczycieli jest coraz mniej, a ich praca staje się coraz trudniejsza. Wymagania wobec pedagogów stale rosną — nie tylko w zakresie metod nauczania, lecz także wiedzy ogólnej, umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi czy reagowania na zmieniające się potrzeby młodych ludzi. Nauczyciel powinien być zawsze „na bieżąco”, co w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, jest ogromnym wyzwaniem — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

„Społeczeństwo nie może istnieć bez nauczycieli”

W nadesłanym naszemu dziennikowi oświadczeniu z Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu napisano: „Zawód nauczyciela nie może być pozbawiony prestiżu. Żadne społeczeństwo nie może istnieć bez nauczycieli. Tylko nauczyciele mogą zapewnić rozwijającemu się człowiekowi niezawodny i trwały posag wiedzy, wartości i przyszłych wyborów. Nauczyciel jest jedną z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka.

Chociaż dziś istnieją obawy, że nauczyciela może zastąpić sztuczna inteligencja, to tak się nie stanie. My, ludzie, potrzebujemy więzi, żywego kontaktu. Wpływ profesjonalnego, dobrego nauczyciela, jego lekcji i pozytywnego osobistego przykładu trwa nawet po zamknięciu drzwi klasy, kiedy dorośniemy i wybierzemy kierunek naszego życia. Nie ma wątpliwości, że ten trudny, ale wyjątkowy zawód pozostanie równie ważny i znaczący w przyszłości”.

— Rola nauczyciela wykracza daleko poza przekazywanie wiedzy. To właśnie oni przygotowują młodych ludzi do życia w świecie, który często jeszcze nie istnieje — do zawodów, które dopiero powstaną, i do wyzwań, których nie sposób przewidzieć. W przeszłości zmiany następowały wolniej, dziś dokonują się w mgnieniu oka. Dlatego misja nauczyciela jest tak odpowiedzialna i tak niezwykle wymagająca. Zawód ten zasługuje na jeszcze większe docenienie i szacunek. To właśnie nauczyciele kształtują kolejne pokolenia, wspierając je w nauce, rozwoju i poszukiwaniu własnej drogi. Ich praca, choć trudna, ma ogromne znaczenie dla przyszłości całego społeczeństwa — podkreśla Walery Jagliński.

Szkoły się kurczą, liczba uczniów rośnie

W roku szkolnym 2020/2021 na Litwie działało 977 szkół ogólnokształcących, do których uczęszczało 327 tysięcy uczniów. Cztery lata później, w roku szkolnym 2024/2025, liczba placówek spadła do 885, natomiast liczba uczniów wzrosła do 349,5 tys. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat liczba szkół zmniejszyła się o niemal jedną dziesiątą, a ogólna liczba uczniów zwiększyła się o ok. 22 tys.

Tendencja ta wskazuje, że mniejsze placówki edukacyjne są stopniowo zamykane lub łączone, a większe szkoły przyjmują coraz większą liczbę uczniów.

W roku szkolnym 2025/2026 liczba uczniów klas dwunastych wynosi ok. 23 tys., a liczba pierwszoklasistów — ok. 28 tys.

Aneta Sokołowska