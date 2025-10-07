Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Adomavičius zrezygnował. Protest trwa, „świtowcy” zerkają na MSW, głos zabrał Puchowicz

    Rezygnacja Ignotasa Adomavičiusa nie zakończyła kryzysu w litewskim resorcie kultury. „Świt Niemna” utrzymuje kontrolę nad ministerstwem, a środowiska kultury zapowiadają dalsze protesty.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Ignotas Adomavičius.
    Rezygnacja Ignotasa Adomavičiusa nie uspokoiła środowiska kultury | Fot. Julius Kalinskas, ELTA

    Czytaj również...

    Dymisja po tygodniu

    Ignotas Adomavičius, członek partii „Świt Niemna”, ustąpił ze stanowiska ministra kultury po zaledwie tygodniu urzędowania. Jak tłumaczył, do rezygnacji skłoniła go presja społeczna, zagrożenia wobec jego rodziny i potrzeba ochrony stabilności rządu.

    „Aby chronić zarówno swoją rodzinę, jak i całą społeczność, aby nie zakłócać pracy rządu, rezygnuję ze stanowiska” — powiedział dziennikarzom.

    Nie ujawnił, jakie konkretnie groźby otrzymał. Podkreślił jednak, że kultura dzięki niemu znalazła się w centrum uwagi i wyraził nadzieję, że jego odejście pozwoli skupić się na treści, a nie na formie. To przyjęta przez partię „Świt Niemna” narracja, wybrzmiała w ustach samego ministra jak i prezesa partii — że protesty to niemal poparcie dla ministerstwa, bo oto kultura jest w centrum uwagi, gdy wcześniej była spychana na bok.

    Mimo odejścia Adomavičiusa, „Świt Niemna” nie zamierza rezygnować z zarządzania resortem. Lider ugrupowania Remigijus Žemaitaitis potwierdził, że ministerstwo pozostanie w gestii jego partii.

    „To, co odkryliśmy…”

    „Ignotas wykonał bardzo dużo pracy, pracy domowej. Mamy dokumenty, mamy papiery, które dowodzą, co działo się w ministerstwie. (…) To, co odkryliśmy, będzie przedmiotem naszych działań” — powiedział Žemaitaitis.

    Tymczasowo funkcję ministra kultury powierzono minister edukacji Ramincie Popovienė z ramienia socjaldemokratów. Lider tej partii, Mindaugas Sinkevičius, nie wyklucza, że możliwe są zmiany w podziale resortów w ramach koalicji, jednak jak dotąd nie rozpoczęto formalnych rozmów w tej sprawie.

    Žemaitaitis zasugerował, że w zamian za kulturę partia mogłaby objąć np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Obecnie szefem tego resortu jest Władysław Kondratowicz, socjaldemokrata. Nie wyklucza też, że nowym ministrem może zostać jeden z obecnych wiceministrów, spośród których dwóch należy do „Świtu Niemna”.

    Politolog o (nie)stabilności koalicji: „Zależy od postawy Žemaitaitisa”

    Co z protestami?

    Odejście Adomavičiusa nie uspokoiło nastrojów. Przedstawiciele sektora kultury w niedzielę 5 października przeprowadzili ogólnokrajowy strajk. Protestujący wskazali, że problemem nie była sama osoba ministra, lecz powierzenie resortu partii „Świt Niemna”.

    W ocenie środowisk kulturalnych, obecny nadzór nad ministerstwem stanowi zagrożenie dla walki z dezinformacją i wartości demokratycznych, takich jak wolność słowa.

    Jednym z czynników, które przyspieszyły rezygnację Adomavičiusa, był jego wywiad dla portalu „Lrytas”, w którym unikał jednoznacznych deklaracji ws. Krymu i Ukrainy. Choć później doprecyzował swoje stanowisko, jego wypowiedzi wywołały krytykę — także wśród koalicjantów.

    Premier Inga Ruginienė miała — według Remigijusa Žemaitaitisa — podjąć decyzję o dymisji pod wpływem opinii publicznej. „Obserwuję, co się tutaj wydarzyło, i wyobrażam sobie, że za tydzień lub dwa powinniśmy otrzymać rezygnację minister ochrony kraju” — stwierdził Žemaitaitis.

    Nowy minister nieprędko

    Według przedstawiciela partii, Roberta Puchowicza, proces wyboru nowego ministra potrwa od tygodnia do dwóch. Priorytetem będą osoby związane z partią, choć nie wykluczono, że były minister mógłby kontynuować pracę w resorcie na innym stanowisku.

    „Nie, na pewno nie będziemy podnosić tej kwestii (wymiany), przyjęliśmy odpowiedzialność za Ministerstwo Kultury i na pewno nie zamierzamy się jej wyrzec. Jeśli nasi partnerzy zgłoszą chęć wymiany, rozpatrzymy tę kwestię na posiedzeniu zarządu i rady” — powiedział Puchowicz.

    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    „Na dzień dzisiejszy ministerstwo należy do „Świtu Niemna” i będziemy szukać innego kandydata, który będzie odpowiadał nam, społeczeństwu, rządowi i wszystkim ludziom” — dodał Puchowicz.

    Protest przeciwko nowej koalicji rządzącej. „Koalicja z Kiełbasą Niemna = rolada wstydu”
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaBNS

    Więcej od autora

    Gospodarka

    Dom jako inwestycja? Eksperci wskazują na konieczność szerszego podejścia do finansów

    Według danych Eurostatu, aż 90 proc. mieszkańców Litwy mieszka we własnych domach lub mieszkaniach. Jak zauważa Eglė Dovbyšienė, członkini zarządu banku SEB i dyrektor działu bankowości detalicznej, taki wynik...
    Gospodarka

    Metal nie umiera, wystarczy go posortować

    Recykling metalu to jedno z najbardziej efektywnych działań proekologicznych. Warunek? Odpowiednia segregacja już w domu.
    Wiadomości

    Ruginienė w Kijowie. Wskazała priorytetowy program, którego jest patronką

    Podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty premier Inga Ruginienė odwiedziła Kijów, gdzie spotkała się z premier Ukrainy Julią Svyrydenko i ogłosiła nową inicjatywę wsparcia dla dzieci dotkniętych wojną.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.