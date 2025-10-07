W poniedziałek NKVC poinformowało, że znaleziono ponad 10 balonów meteorologicznych, które przewoziły tysiące paczek z papierosami. Zatrzymano osoby podejrzane o kontrabandę.

Policja prowadzi aktywne poszukiwania

Szef NKVC Vilmantas Vitkauskas oświadczył, że policja nadal prowadzi aktywne poszukiwania.

„Balony znaleziono w kilku rejonach graniczących z Białorusią. Zatrzymano także osoby, które zamierzały odebrać przemycone za pomocą balonów papierosy. Obecnie służby poszukują pozostałych balonów i próbują ustalić, kto miał odebrać ładunek. Jak dotąd wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek w nocy balony nie naruszyły przestrzeni powietrznej Litwy” — powiedział Vitkauskas.

Z kolei Władysław Kondratowicz, minister spraw wewnętrznych poinformował, że ogółem w ostatnich miesiącach zatrzymano 96 osób podejrzanych o kontrabandę, 34 osoby zostały oskarżone o przemyt.

„Jest to tylko część osób zaangażowanych w przemyt papierosów z Białorusi. Przypadki przemytu przy użyciu balonów meteorologicznych są traktowane jako zorganizowana przestępczość” — podkreślił minister.

Według danych MSW Litwy, obecnie prowadzone jest śledztwo w ponad 20 sprawach związanych z przemytem.

Paraliż stołecznego lotniska

W nocy z soboty na niedzielę przestrzeń powietrzna Litwy została naruszona przez 25 balonów z kontrabandą papierosów, które nadleciały z terytorium Białorusi. W niedzielę, 5 października Litewskie Narodowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego poinformowało, że ponad połowę obiektów zauważono w Wilnie i w okolicach. Dwa balony pojawiły się bezpośrednio nad stołecznym lotniskiem. W związku z tym lotnisko w godzinach 22:16-4:50 rano było zamknięte. Część samolotów, które miały lądować w Wilnie, została skierowana na lotniska w Kownie, Rydze i Gdańsku. Wiele rejsów odwołano. Wpłynęło to na około 30 lotów, ograniczenia dotknęły 6 tys. pasażerów.

Ataki balonów stają się codziennością

Rzecznik Państwowej Służby Ochrony Granic przy MSW RL (VSAT) Giedrius Mišutis zauważa, że ataki białoruskich balonów stają się codziennością.

— W nocy z soboty na niedziele białoruscy przemytnicy przeprowadzili zmasowaną akcję. W stronę Litwy wypuścili ponad 20 balonów wypełnionych papierosami. Masowe działania ułatwiał przemytnikom sprzyjający kierunek wiatru. W celach monitorowania w balonach są montowane urządzenia GPS. Około 80 proc. nielegalnych papierosów przemycanych jest balonami. Ataki białoruskich balonów stają się codziennością — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Giedrius Mišutis.

To nie pierwsza tego rodzaju sytuacja na Litwie. Od początku roku w kraju odnotowano ponad 500 podobnych incydentów — 2,2 razy więcej niż w ciągu całego 2024 r. (226). Tylko w pierwszej połowie tego roku służby skonfiskowały ponad 800 tys. paczek z papierosami przemycanymi za pośrednictwem balonów meteorologicznych.

Białoruskie balony z papierosami spadają także w Polsce i na Łotwie. Ostatnio na balon miał natrafić rolnik w województwie podlaskim. Według doniesień do balonu dołączony był pakunek z 1 750 paczkami papierosów.