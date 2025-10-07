Więcej
    Balony na lotnisku: białoruscy przemytnicy przeprowadzili zmasowaną akcję. VSAT: „To staje się codziennością”

    Białoruskie balony przemytnicze w sobotę późnym wieczorem doprowadziły do wstrzymania na ponad sześć godzin ruchu lotniczego nad wileńskim lotniskiem. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) ostrzegało, że w jego kierunku leciało co najmniej 13 balonów.

    Autor: Justyna Giedrojć
    Balon z kontrabandą.
    W nocy z soboty na niedzielę przestrzeń powietrzna Litwy została naruszona przez 25 balonów z kontrabandą papierosów, które nadleciały z terytorium Białorusi | Fot. VSAT, zdj. ilustracyjne

    W poniedziałek NKVC poinformowało, że znaleziono ponad 10 balonów meteorologicznych, które przewoziły tysiące paczek z papierosami. Zatrzymano osoby podejrzane o kontrabandę.

    Policja prowadzi aktywne poszukiwania

    Szef NKVC Vilmantas Vitkauskas oświadczył, że policja nadal prowadzi aktywne poszukiwania.

    „Balony znaleziono w kilku rejonach graniczących z Białorusią. Zatrzymano także osoby, które zamierzały odebrać przemycone za pomocą balonów papierosy. Obecnie służby poszukują pozostałych balonów i próbują ustalić, kto miał odebrać ładunek. Jak dotąd wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek w nocy balony nie naruszyły przestrzeni powietrznej Litwy” — powiedział Vitkauskas.

    Z kolei Władysław Kondratowicz, minister spraw wewnętrznych poinformował, że ogółem w ostatnich miesiącach zatrzymano 96 osób podejrzanych o kontrabandę, 34 osoby zostały oskarżone o przemyt.

    „Jest to tylko część osób zaangażowanych w przemyt papierosów z Białorusi. Przypadki przemytu przy użyciu balonów meteorologicznych są traktowane jako zorganizowana przestępczość” — podkreślił minister.

    Według danych MSW Litwy, obecnie prowadzone jest śledztwo w ponad 20 sprawach związanych z przemytem.

    Paraliż stołecznego lotniska

    W nocy z soboty na niedzielę przestrzeń powietrzna Litwy została naruszona przez 25 balonów z kontrabandą papierosów, które nadleciały z terytorium Białorusi. W niedzielę, 5 października Litewskie Narodowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego poinformowało, że ponad połowę obiektów zauważono w Wilnie i w okolicach. Dwa balony pojawiły się bezpośrednio nad stołecznym lotniskiem. W związku z tym lotnisko w godzinach 22:16-4:50 rano było zamknięte. Część samolotów, które miały lądować w Wilnie, została skierowana na lotniska w Kownie, Rydze i Gdańsku. Wiele rejsów odwołano. Wpłynęło to na około 30 lotów, ograniczenia dotknęły 6 tys. pasażerów.

    Przemyt papierosów rośnie. Wyobraźnia przemytników też

    Ataki balonów stają się codziennością

    Rzecznik Państwowej Służby Ochrony Granic przy MSW RL (VSAT) Giedrius Mišutis zauważa, że ataki białoruskich balonów stają się codziennością.

    — W nocy z soboty na niedziele białoruscy przemytnicy przeprowadzili zmasowaną akcję. W stronę Litwy wypuścili ponad 20 balonów wypełnionych papierosami. Masowe działania ułatwiał przemytnikom sprzyjający kierunek wiatru. W celach monitorowania w balonach są montowane urządzenia GPS. Około 80 proc. nielegalnych papierosów przemycanych jest balonami. Ataki białoruskich balonów stają się codziennością — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Giedrius Mišutis.

    To nie pierwsza tego rodzaju sytuacja na Litwie. Od początku roku w kraju odnotowano ponad 500 podobnych incydentów — 2,2 razy więcej niż w ciągu całego 2024 r. (226). Tylko w pierwszej połowie tego roku służby skonfiskowały ponad 800 tys. paczek z papierosami przemycanymi za pośrednictwem balonów meteorologicznych.

    Białoruskie balony z papierosami spadają także w Polsce i na Łotwie. Ostatnio na balon miał natrafić rolnik w województwie podlaskim. Według doniesień do balonu dołączony był pakunek z 1 750 paczkami papierosów.

    Na litewskie lotnisko spadł białoruski balon. „Czy rozumiemy zagrożenie? Zależy kto”
