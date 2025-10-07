Więcej
    Ceny na Litwie. Raport wskazał, co podrożało najbardziej

    Portal monitorujący ceny na Litwie pricer.lt opublikował raport. Wynika z niego, że koszyk najtańszych produktów w porównaniu do sierpnia podrożał o 1 proc. Sytuacja jest mniej ciekawa, jak się porówna z wrześniem ubiegłego roku, a gdy się dostawi rok 2021 — różnica jest wręcz szokująca.

    Średnia cena najtańszych produktów spożywczych w litewskich sklepach we wrześniu wzrosła o 1 proc. (0,71 euro) w porównaniu z sierpniem i była o 8 proc. (5,29 euro) wyższa niż we wrześniu ubiegłego roku, jak wynika z najnowszej analizy cen przeprowadzonej przez portal pricer.lt, opublikowanej we wtorek 7 października.

    W porównaniu z wrześniem 2021 r. koszyk był o 28,4 proc. (15,87 euro) droższy, podaje portal.

    Najtańszy koszyk był w „Maxima” — 63,04 euro (w ciągu miesiąca podrożał o 1,52 euro), następnie „Barbora” — 67,64 euro (o 1,83 euro więcej), „Lidl” — 70,72 euro (o 6,05 euro mniej), „e-Rimi” — 71,25 euro (25 centów więcej), „Norfa” — 71,88 euro (56 centów mniej), „Iki” — 75,62 euro (1 cent więcej), „Last Mile” — 76,63 euro (3,72 euro więcej), „Rimi” — 76,96 euro (5,44 euro więcej).

    W porównaniu z 2021 — wzrost o połowę

    Analiza średnich cen koszyka popularnych i dobrze znanych produktów pricer.lt pokazuje, że we wrześniu, w porównaniu z sierpniem, ceny spadły o 2,6 proc. (1,7 euro), ale były o 9,7 proc. (5,64 euro) wyższe niż we wrześniu ubiegłego roku. W porównaniu z wrześniem 2021 r. koszyk podrożał o 50,1 proc. (21,32 euro).

    Spośród 52 produktów monitorowanych przez pricer.lt ceny 36 produktów wzrosły, 15 produktów potaniało, a ceny jednego produktu pozostały bez zmian. Najbardziej podrożała czarna czekolada „Karūna”, najtańsza była mielona palona kawa, najtańszy jogurt, najtańsze jabłka.

