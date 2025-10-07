Według Roberta Duchniewicza, mera Samorządu Rejonu Wileńskiego, rekonstrukcja targowiska wymagała korekty planów z powodu napotkanych wyzwań. Wyraził radość, że targowisko już działa i może służyć zarówno mieszkańcom, jak i handlowcom.

„Dziś otwieramy odnowiony plac targowy w Rudominie. Jest to jeden z najistotniejszych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat w naszym rejonie, którego cel był jasny: stworzyć komfortową, nowoczesną i dostępną dla wszystkich przestrzeń, która połączyłaby nie tylko handel, ale i społeczność.

Targowisko w Rudominie od dawna słynęło ze swojej żywotności, różnorodnego asortymentu, przyjaznej atmosfery. Ponieważ czas nie stoi w miejscu, naszym obowiązkiem jest zapewnić, by to miejsce odpowiadało współczesnym potrzebom. W trakcie rekonstrukcji teren targowiska uległ gruntownej przemianie.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu: Samorządowi Rejonu Solecznickiego jako realizatorowi projektu, wykonawcom, partnerom, przedstawicielom społeczności. Dziękuję też handlowcom za cierpliwość w oczekiwaniu na ten dzień. I co najważniejsze – dziękuję mieszkańcom, bo bez Waszych potrzeb i oczekiwań takie projekty nie miałyby sensu.

Niech targowisko w Rudominie będzie miejscem, w którym łączy się tradycja i nowoczesność, praca i społeczność” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Podczas otwarcia symboliczną wstęgę przecięli mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Grzegorz Jurgo oraz administrator targowiska w Rudominie – dyrektor UAB „Nemėžio komunalininkas” Artur Danulewicz.

Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius życzył, aby odnowiony targ tętnił życiem – zarówno handlowym, jak i podczas organizacji wydarzeń.

Nowoczesna infrastruktura – dla potrzeb społeczności

W trakcie rekonstrukcji teren targowiska został całkowicie przekształcony: powstały pawilony stacjonarne, zadaszone stragany oraz infrastruktura do handlu z samochodów. Łącznie utworzono 238 miejsc handlowych, w tym 12 pawilonów działających stale. Obiekt dostosowano do potrzeb handlowców z niepełnosprawnościami, a także odnowiono chodniki i wytyczono ścieżki dla pieszych.

Odnowione targowisko podzielono na siedem stref handlowych z szerokim asortymentem – od artykułów spożywczych i przemysłowych, po sadzonki, sprzęt rolniczy, a także zwierzęta i ptaki. Dla wygody klientów urządzono około 150 miejsc parkingowych, stojaki rowerowe, ławki oraz słupy z wodą pitną. Targ został wyposażony w nowoczesną infrastrukturę oświetleniową, monitoringu wizyjnego oraz gospodarowania odpadami.

Projekt i wyzwania realizacji

Modernizacja targowiska w Rudominie została zrealizowana zgodnie ze „Strategią rozwoju strefy funkcjonalnej Soleczniki+”, finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wartość projektu wynosi 3,4 mln euro, z czego 2,4 mln euro przeznaczył Samorząd Rejonu Wileńskiego. Projekt został zrealizowany wspólnie z Samorządem Rejonu Solecznickiego w ramach połączonego środka Nr J08-CPVA-V „Rozwój stref funkcjonalnych” Programu Działań Inwestycji Funduszy UE.

Proces przebudowy targowiska w Rudominie napotkał na przeszkody, które niestety skorygowały przebieg realizacji projektu. Główną przyczyną było bankructwo pierwotnego wykonawcy – firma, która wygrała przetarg, nie wywiązała się ze zobowiązań. Ostatecznie prace przejęła spółka UAB „Arvūnas”, która wygrała przetarg. Owarcie również opóźniła dostawa płyt do pawilonów handlowych.

Godziny otwarcia targowiska

Targowisko jest obecnie czynne: we wtorki i piątki (9:00–17:00) oraz w soboty (5:00–14:00). Planowane jest wydłużenie godzin otwarcia w przyszłości, zależnie od potrzeb handlowców i klientów.

Administratorem jest spółka UAB „Nemėžio komunalininkas”. W sprawie miejsc handlowych prosimy o kontakt: e-mail: info@nkom.lt; tel.: +370 603 91 344.

Rudomino w rej. wileńskim ma nowy targ [GALERIA]

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego